Zypher Network 是一個用於無信任 AI 代理的 ZK（零知識）計算層。其中介軟體解決方案（如 Prompt 證明、推理證明）確保 AI 代理的數據一致性與完整性，而無需公開數據。透過基於 ZK 的應用基礎架構，Zypher 正在為人類與 AI 代理提供 安全、自主、關鍵任務級 與 金融敏感型 的鏈上操作。