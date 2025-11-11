PlaysOut 是高效能發布基礎架構，賦能嵌入式遊戲的未來。它專為超級應用時代打造，使開發者能夠透過單一無縫整合在全球範圍內發布和擴展數千款小遊戲。透過將高流量應用轉變為互動式遊戲環境，PlaysOut 能夠提升用戶參與度、留存率和變現能力。其開放、可互通的架構連接了 Web2 和 Web3，支援生態系統協作，並提供無摩擦或無碎片化系統的下一代數位體驗。 PlaysOut 是互動式娛樂的成長引擎，每一次點擊都能釋放價值，每款遊戲都能推動鏈上經濟的發展。