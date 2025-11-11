Pipe Network 是一個去中心化的邊緣超級雲，將內容傳遞、存儲以及人工智慧（AI）推理整合至全球的無許可基礎設施中。該網路協調獨立節點，這些節點提供頻寬、存儲與運算資源，並以 PIPE（網路原生效用代幣）作為交換回報。PIPE 用於頻寬、存儲與運算資源的抵扣，並透過密碼學證明來驗證使用情況。其燃燒換抵扣（burn-to-credit）模型，則將代幣的消耗與網路活動直接連結。