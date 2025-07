深入了解 Games for a living(GFAL),包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。

Games for a living(GFAL)代幣經濟學

Games for a living(GFAL)資訊

The Games for a living Token ($GFAL) 是Games for a living網絡和遊戲中使用的實用代幣。 這意味著我們市場中的所有交易都是使用 $GFAL 執行的。 $GFAL 也是遊戲直播網絡和遊戲的治理基礎。