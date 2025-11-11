Lombard 正在建立鏈上比特幣資本市場，以釋放這一當代標誌性資產的全部潛力。該公司成立於 2024 年，率先將比特幣與 DeFi 整合，推出了 LBTC。 LBTC 是領先的收益型比特幣，由 14 家數位資產機構組成的去中心化聯盟提供擔保，目前已成為最大的比特幣 LST。 Lombard 正在開發全端基礎設施，以加速 BTC 持有者、協議和平台的鏈上應用，涵蓋 BTC 資產、Staking SDK 和支援服務。該公司由數位資產領導者創建和支持，其中包括頂級 DeFi 協議、機構和交易所。