LiveArt 是由 AI 驅動的 RWAfi 協議，旨在解鎖價值 10 兆美元的投資級藝術品、手錶、汽車、葡萄酒和收藏品市場。透過將藍籌資產轉化為流動性強、可編程的金融工具，LiveArt 讓文化財富能夠在鏈上交易。 LiveArt 擁有超過 2 億美元的資產管道、超過 1300 萬個已連接的錢包，並部署在 17 條公鏈上，它將 AI 智能、DeFi 流動性和現實世界資產融合到首個將藝術傑作轉化為可產生收益、全球可訪問的金融產品的平台中。