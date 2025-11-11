OlaXBT 是一個基於 BNB 智慧鏈、基於 Web3 AI 的市場情報平台。該專案利用強化學習 (RL) 和模型上下文協議 (MCP) 市場，使用戶能夠透過組合交易模組、MCP 工具包和用於生成交易訊號和進行分析的代理來建立自己的代理系統。其原生代幣 AIO 支持交易手續費、金庫質押和治理。該平台具有無程式碼聊天機器人介面和類似 Langflow 的代理構建器，允許用戶創建和自訂用於交易和資產管理的 AI 代理。 MCP 市場促進了代理交易和貨幣化。