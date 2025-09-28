什麼是多空比數據？如何查看「加密貨幣合約交易」中的多空比數據？





BSL 即多空平倉數據，目前 MEXC 平台的合約交易的蠟燭圖和線形圖 K 線圖中，均已支援歷史委託數據多空比展示。用戶在合約交易中根據自己的判斷選擇做多還是做空，而多空比數據在加密貨幣交易中，經常被用來判斷行情走勢從而指導交易。













多空比可以用來衡量市場情緒和趨勢。當多頭頭寸的比例高於空頭頭寸時，意味着市場情緒偏向看漲，可能預示着價格上漲的趨勢；

相反，當空頭頭寸的比例高於多頭頭寸時，市場情緒偏向看跌，可能意味着價格下跌的趨勢。

這是一個反映市場實時買賣力量對比的重要技術指標。透過分析主動買入和主動賣出的訂單量和資金流向，幫助交易者判斷市場的真實供需關係和價格走勢傾向。

















掌握多空比數據能讓交易者對市場有更全面的認知：





判斷市場情緒 ：快速分辨當前市場是偏向看漲還是看跌，從而避免盲目跟風。

輔助交易決策 ：結合 ：結合 K 線走勢 與成交量，幫助確認買入或賣出的訊號。

風險管理 ：在市場情緒極端時，及時識別潛在的反轉風險，降低被套風險。

優化策略：無論是短線還是長線交易，多空比都能作為參考指標，提高交易策略的科學性與穩定性。





透過理解和運用多空比，用戶不僅能更好地把握行情脈絡，還能在激烈波動中提升自己的交易勝率。









為了更好的使用體驗，建議在Web端查看MEXC合約多空數據。













然後，點擊【合約大數據】，並進入查看









進入到合約大數據頁面後，即可根據需要選擇查看您關心的數據

















多空力量對比：直觀顯示當前市場中買方力量和賣方力量的強弱對比，幫助判斷價格走勢方向。

資金流向分析：透過監控大額訂單和資金流入流出，識別主力資金的操作意圖。

趨勢確認工具：結合價格走勢，驗證當前趨勢的可靠性和持續性。

入場時機把握：透過合約多空數據的變化，尋找最佳的買入和賣出時機。













當BSL顯示買方力量明顯增強，且伴隨成交量放大時，通常預示着價格上漲的可能性增加。









當合約多空數據顯示賣方壓力增大，資金開始流出時，需要警惕價格下跌的風險。









在上漲趨勢中，合約多空數據應該顯示持續的買方優勢；在下跌趨勢中，賣方力量應該佔據主導。









如果價格創新高但合約多空數據顯示買方力量減弱，可能預示着趨勢即將反轉。

透過熟練運用合約多空數據分析，交易者可以更準確地把握市場節奏，提高交易決策的成功率。建議將合約多空數據與其他技術指標和基本面分析相結合，形成完整的交易分析體系。











