什麼是保證金？為何會減少？MEXC 合約交易保證金詳解





在加密貨幣合約交易裏，保證金是關鍵概念，與交易者風險管理和倉位控制直接掛鉤，影響其入場交易及交易風險把控。













合約保證金（Margin）是交易者在參與加密貨幣合約交易時，為履行交易義務而需繳納的資金擔保。交易者只需根據合約價格，按一定比率交納少量資金作為履行合約的財力擔保，即可操作高槓桿合約，放大盈利與虧損空間。





MEXC 平台支援 逐倉和全倉 兩種不同的保證金模式。









逐倉保證金是指在逐倉模式下，各個倉位單獨覈算保證金，盈虧互不影響。這意味著每個倉位都有自己的保證金餘額，虧損只能由該倉位的保證金來彌補。即便某一倉位爆倉，也不會影響帳戶中其他倉位或資金。逐倉倉位最大損失就是該逐倉倉位所使用的起始保證金和倉位追加保證金。





這種模式風險控制更強，適合新手用戶或策略性操作。例如，交易者同時開設了比特幣和以太坊的合約倉位，若比特幣倉位出現虧損，不會影響到以太坊倉位的保證金情況，交易者可以更精準地控制每個品種的風險。









全倉保證金是在全倉模式下，用戶合約帳戶裏所有的可用資金都視作可用保證金。在全倉保證金模式下，虧損可能對整個帳戶產生影響。目前，MEXC 支援已持有倉位的逐倉調整到全倉，暫不支援全倉調整到逐倉。





這種模式適合風險承受能力較高、希望利用帳戶全部資金進行交易以獲取更大收益的交易者。比如，交易者對市場走勢有較強信心，願意將帳戶內所有資金作為保證金，以增加交易的槓桿效應，從而在市場有利變動時獲得更高收益。









在合約交易過程中，保證金餘額會受到多重因素影響。以下是常見的七種導致倉位保證金減少的原因：









當您新開倉進行合約交易時，您需要提供一定數量的保證金作為交易的保證金要求。這筆保證金會從您的可用保證金中扣除並凍結，確保您有足夠的資金來覆蓋潛在的虧損風險。一旦您平倉或止損，凍結的保證金將會被釋放回您的可用保證金中。





例如，交易者開設了一個價值 10,000 美元的比特幣合約倉位，按照 10%的保證金比例，需要繳納 1,000 美元的保證金，這 1,000 美元就會從可用保證金中扣除並凍結。一旦交易者平倉或止損，凍結的保證金將會被釋放回可用保證金中。













合約交易受市場價格波動的影響較大。如果市場價格調整方向和您持倉方向相反，就會導致虧損。













MEXC 平台提供超低 的 合約交易費率。在您進行合約交易時，手續費會從您的可用保證金中扣除。









交易者所支付的資金費用將從可用保證金扣除。當交易者沒有足夠的可用保證金時，資金費用將從倉位保證金扣除，這時候強平價格將會因資金費用的扣除而越來越接近合理價格，從而增大強平風險。





例如，用戶 A 操作了 BTCUSDT 的合約，但由於可用保證金不足，無法支付當期的資金費用，因此係統就會從該用戶的倉位保證金中扣除，從而導致倉位保證金減少，同時強平價格也會相應調整，這就加大了倉位被強制平倉的可能性。













例如，交易者的倉位保證金為 1,000 美元，但由於市場價格大幅下跌，保證金降至 500 美元，低於平台規定的維持保證金水平，系統就會自動對該倉位進行強制平倉，交易者將損失部分或全部保證金。









當您將合約帳戶中的資金劃轉到其他帳戶時，合約帳戶內的可用資金減少，也會使得倉位保證金減少。





例如，交易者將合約帳戶中的 500 美元劃轉到現貨帳戶，那麼合約帳戶的可用保證金就會相應減少 500 美元，倉位保證金也會受到影響。









如果您的合約帳戶中有合約體驗金充當保證金，當合約體驗金到期後也會導致您的保證金減少。





例如，交易者獲得了 50 美元的合約體驗金，用於 追加保證金 ，但體驗金到期後，這 50 美元將從保證金中扣除，導致倉位保證金減少。













在進行合約交易時，保證金減少往往是因為行情劇烈波動、使用高槓桿、或沒有設置止損等風險管理措施不到位所導致。





以下幾種方式可以有效幫助用戶避免保證金減少的風險：





合理設置止損：每一筆交易都建議設置止損點，一旦行情不利，能及時退出，保護本金安全。

控制槓桿倍數：選擇適合自身風險承受能力的槓桿倍數，過高槓桿雖放大收益，但同樣會放大風險。

定期補充保證金：關注帳戶保證金率，在接近預警線時，及時補充資金，降低爆倉概率。

優先使用逐倉模式：逐倉可以將風險鎖定在單一倉位，即使虧損也不會影響其他倉位資金。













推薦閱讀：





如何參與M-Day? 掌握參與 M-Day 的具體方法與技巧，不錯過每天超 7 萬 USDT 的合約體驗金空投



