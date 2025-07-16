什麽是 GameFi





GameFi 最初由 Yearn Finance 創始人 Andre Cronje 創造，指具有遊戲化元素的 DeFi 協議。後面演化成指代區塊鏈遊戲的含義。





知名遊戲中的道具、皮膚、金幣能夠賣錢，因此也衍生了專門的工作室在遊戲內進行「搬磚」、代練、充值等行為獲利。遊戲官方對這種行為雖然是禁止的，但是依舊存在很多灰色的平臺允許這種交易行為。同時還有封號等行為也讓玩家對遊戲平臺感到不滿。





鏈遊對遊戲內物品價值提升意義巨大，獨特性、稀缺性、可轉移、擁有所有權，遊戲中的物品完全屬於玩家。通過提到的這些遊戲中物品的特征，不難看出這是 NFT 的特性，NFT 是 GameFi 核心組件。









1.1 有經濟機製的遊戲天然有交易，絕大部分遊戲有自己的經濟系統。





1.2 遊戲內獨特資產的多元目的（交易、投機、收藏）與NFT有比較高的契合。





1.3 變革遊戲產業鏈關系，立足於遊戲虛擬經濟基礎上的商業模式將更加活躍與豐富。









2017 年 11 月 CryptoKittie（加密貓）上線引爆以太坊網絡。這款繁殖小貓的遊戲貢獻了當時 ETH 將近 30% 的交易量，造成以太坊網絡擁堵，gas 費用飆升。這直接導致團隊後面做了專註遊戲的公鏈 Flow。





2021 年夏季，Axie Infinity （阿蟹）憑借 Play to Earn 的模式和高收益爆火，帶動整個鏈遊市場狂歡。





2021 年下半年，在 Axie Infinity 帶動下，其他公鏈的鏈遊項目聞風而動。Farmers World（農民世界）、RACA（元獸）、CryptoMines（加密礦場）、CyberDragon（賽博之龍）、Wolf Game、Sunflower farmers（向日葵農場）等多款爆款鏈遊上線，為鏈遊的狂歡註入活力。





2022 年鏈遊回本周期拉長，逐漸淡出用戶視野。





2022 年 4 月 STEPN 上線，STEPN 是第一個移動設備上的 Move 2 earn NFT 遊戲。下半年 STEPN 爆火走紅，越來越多的仿盤遊戲出現。X to Earn 概念走紅。









3.1 資產所有。GameFi 內的遊戲資產所有權屬於玩家，這是區別於傳統遊戲最大的地方。





3.2 開放市場。GameFi 內容遊戲資產可以在市場上自由買賣交易，並有可能以此來獲利。





3.3 獎勵激勵。目前吸引玩家最大的動力，就是參與 GameFi 項目進行打金獲利。









4.1 按遊戲類型來分：主要包括卡牌類、抽獎類、養成類、建築類、競技類五種。





4.2 按代幣類型來分：單幣、雙幣和多幣。





4.3 按產業鏈來分：發行平臺、遊戲鏈、去中心化計算、打金公會。









5.1 自研水平低。當前市面上的 GameFi 類型在傳統遊戲市場均可以找到相同類型遊戲，甚至有些遊戲直接在傳統遊戲上套了個經濟模型直接使用。GameFi 團隊和傳統遊戲公司相比大部分缺少經驗，仍有很大進步空間。





5.2 遊戲設計與運營經驗缺乏。原生加密團隊缺少遊戲數值設計和經濟模型調整的經驗，沒有熟練掌握維護遊戲經濟系統穩定的各種手段，這也是大部分 GameFi 最終不可避免走向死亡螺旋的原因所在。





5.3 發行渠道未完全擺脫傳統發行渠道，依舊需要在 App Store、Google Store、Facebook 等傳統渠道進行宣發。









GameFi 為廣大區塊鏈玩家提供了更優質高效的自主交易體驗，突破傳統遊戲的瓶頸壁壘，創造全新感受新價值，相信會是遊戲產業發展的新風向。





遊戲中的玩家用戶能夠完全掌控自己的遊戲角色、資產、道具，並當 Token 主導鏈遊的發展方向得以治理時，玩家可通過投票的方式對鏈遊進行優化升級。在運營方面的優點也不少。例如鏈遊的去中心化結構中，玩家可以參與鏈遊的運營和維護。當後續玩家用戶數量增多，早期玩家獲得的利益也會水漲船高。





此外在其他區塊鏈行業，GameFi 中心化銀行的部分作用依舊發揮出色。借助它，玩家可以完整的體驗股市、基金、期貨等所有傳統金融中所具有的金融方式。總的來講，鏈遊專案在 GameFi 尚處於初期探索模式，但前景可期。



