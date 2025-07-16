什麽是 Web 3.0？





2014 年 Gavin Wood 博士提出了一種革命性的 Web 3.0 設想。他的理念是：Web 3.0 是為讓互聯網更加去中心化、可驗證、安全而發起的一組廣泛的運動和協議；Web 3.0 願景是實現無服務器、去中心化的互聯網，即用戶掌握自己身份、數據和命運的互聯網；Web 3.0 將啟動新全球數字經濟系統，創造新業務模式和新市場，打破平臺壟斷，推動廣泛的、自下而上的創新。









我們對互聯網的起源和發展歷史不做過多贅述，互聯網出現的結果，相信我們正所處的時代都可以切身體會到。





Web 1.0 時期的互聯網可以簡單理解成電子化的傳媒。網站提供信息，用戶被動接收信息。這一時期以門戶網站為代表，如雅虎、新浪等網站。受限於網速影響，直播大多是使用文字形式進行轉播。





Web 2.0 時期技術和硬件的發展，信息的傳播由原先單一群體變成了所有人，傳播渠道由網頁進化到如今不同的內容平臺，傳播形式更加豐富多樣，圖文、視頻、直播隨你所選，信息內容用戶自己也可以進行創作。用戶和網絡的關系由之前的被動接受變成了雙向互動。





我們正處於 Web 2.0 的時代，除了互聯網帶來的巨大便利性之外，我們也感受到了信息過剩、渠道過載、註意力短缺、無法滿足價值需求等問題。同時由於個人信息逐漸被頭部互聯網公司所掌控，出現信息被濫用、個人數據所有權缺失等新的問題迫切需要得到解決。





Web 3.0 的出現就是要解決這些問題，帶我們走向更高效、公平、可信、價值的互聯網世界。在這裏（數字）身份、資產和數據回歸個人，變得更加去中心化。其模式是用戶創造、使用者所有、使用者控製、分配。Web3.0 也被稱之為去中心化價值互聯網。









2.1 無需信任 。 基於區塊鏈技術的去中心化，為這種無需信任的實現提供了技術基礎。用戶只需要信任自己確認的事情，而不是相信中心化的第三方機構。





2.2 數據確權 。 基於區塊鏈技術的數據確權和授權，將改變當前個人數據被頭部互聯網企業收集和濫用的情況，用戶個人掌握自己數據的所有權和使用權，個人隱私得到有效保護。





2.3 統一身份打破數據孤島。 你每使用一個新的平臺，就需要註冊新的賬號和密碼，除了自己要牢記賬號密碼外，平臺之間的數據彼此並不互通。在 Web 3.0 時代你將擁有統一的身份在不同的 DApp 使用，你所產生的所有數據信息都將跟隨你自己。





2.4 打破壟斷。 Web2.0 時代，以互聯網巨頭為核心形成一個個生態圈，核心互聯網公司「統治」著生態，壟斷著生態的數據、價值和網絡效應。Web 3.0 生態的繁榮由生態內所有的應用共同建造，應用類型越多越方便用戶使用，這個生態的繁榮程度就會越高。













Web 3.0將帶來透明、可信的互聯網經濟模式。





Web 3.0 的世界裏產生的數據歸使用者所有，在沒有得到生產者的授權確認之前，消費者無權使用。同時內容的所有者也可以獲得優質內容所產生的收益。在某種程度上使用者既是消費者也是維護者。





Web 3.0 使用者享有全部內容的擁有權。





在傳統互聯網領域，用戶作為內容的生產者，並沒有享受到相應的收益。例如用戶發表在Twitter上的文章，可能因為Twitter的一封公告而遭到刪除。在 Web 3.0 世界中這些問題將迎刃而解，像產品和遊戲的改動需要經過社區的投票才行，開發者不再有獨裁的權利。









目前 Web 3.0 還存在區塊鏈網絡擁堵導致效率低下、網絡費用高企轉嫁到普通用戶、智能合約漏洞被黑客利用攻擊等問題。由於 Web 3.0 具備一定的上手難度，新用戶需要一定的時間才能熟練掌握，因此普及難度也大大增加。







