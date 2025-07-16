我們常見的 MEXC、幣安、Coinbase等交易所是中心化交易所（CEX）。與之相對應的是去中心化交易所，即我們常說的 DEX。 1. DEX 和 CEX 區別 1.1 資產控製：CEX 中用戶的資產由交易所掌控，用戶將自己的資產充值到交易所的錢包中。用戶將資產托管給交易所，交易所控製用戶資產並保障資產安全。而在 DEX 中用戶資產由用戶自己掌控，DEX 只提供代幣兌換服務並賺取交易手續費，不提我們常見的 MEXC、幣安、Coinbase等交易所是中心化交易所（CEX）。與之相對應的是去中心化交易所，即我們常說的 DEX。 1. DEX 和 CEX 區別 1.1 資產控製：CEX 中用戶的資產由交易所掌控，用戶將自己的資產充值到交易所的錢包中。用戶將資產托管給交易所，交易所控製用戶資產並保障資產安全。而在 DEX 中用戶資產由用戶自己掌控，DEX 只提供代幣兌換服務並賺取交易手續費，不提
什麽是去中心化交易所

我們常見的 MEXC、幣安、Coinbase等交易所是中心化交易所（CEX）。與之相對應的是去中心化交易所，即我們常說的 DEX。

1. DEX 和 CEX 區別


1.1 資產控製：CEX 中用戶的資產由交易所掌控，用戶將自己的資產充值到交易所的錢包中。用戶將資產托管給交易所，交易所控製用戶資產並保障資產安全。而在 DEX 中用戶資產由用戶自己掌控，DEX 只提供代幣兌換服務並賺取交易手續費，不提供資金托管服務。

1.2 交易效率：CEX 鏈下成交，只要流動性足夠好，成交速度極快且沒有費用磨損。DEX 的數據上鏈，每筆交易和狀態變化都會被記錄在區塊鏈網絡中，速度相對較慢且成本較高。

1.3 安全性：CEX 由於是集中管理用戶大量資產，容易引來黑客的攻擊，「門頭溝事件」就是前車之鑒。DEX 只負責交易流動撮合，用戶資產由用戶自己控製。

1.4 代幣交易：CEX 通常會選擇當前市場主流和有一定熱度的代幣，選擇性上架到交易。而 DEX 沒有這個篩選的限製，任何人都可以為某個代幣添加流動性，幾乎所有的代幣都能在 DEX 中找到。

2. DEX 特點


鏈上執行：所有的交易都通過智能合約執行，並需等待區塊鏈確認才算完成，而傳統交易所的數據記錄在中心化數據庫，可隨時回滾。

無需身份驗證：用戶只要有去中心化錢包賬戶即可直接登錄不同的DEX進行交易，不需繁復的註冊和KYC驗證。

無需資產托管：在去中心化交易所，加密資產直接保管在用戶自己的錢包中，用戶對資產有絕對控製權，大大降低了交易所跑路或作惡風險。

3. DEX 發展


2014 年一個基於比特幣區塊鏈的代幣眾籌平臺項目 Counterparty 協議成立，所有 Counterparty 代幣都可以在基於比特幣網絡的 DEX 上進行交易。

2017 年在以太坊網絡上仿照 Counterparty 的 IDEX 出現，全年的交易量不到 500 萬美元。

2018 年 Bancor 提出構建 AMM 的想法，不過由於平臺較低的交易量影響了流動性提供者的收益，吸引能力較弱。

2018 年 11 月 Uniswap 上線，Uniswap 的設計對用戶來說更加友好，且支持免許可加密資產上幣。

也是 2018 年 DEX 交易量第一次爆發增長，達到了 28 億美元。

2020 年，DeFi Summer 註定令人難忘以及載入史冊。

這一年，Curve 上線，專註穩定幣交易場景。 AAVE 由 ETHLend 改版上線。Uniswap V2、Bancor V2、AAVE V2 先後上線。Balancer、Compound 、Sushiswap 開啟流動性挖礦，Uniswap 代幣空投開始搶奪流動性。

2020 年末，DeFi 市場交易量超過 290 億美元。

4. DEX 类型


DEX 截止目前主要有兩種類型，一種是基於訂單簿的 DEX，另一種是基於流動性池的 DEX。

4.1 基於訂單簿的 DEX


訂單簿是在不同價格水平上對某一特定資產的買入和賣出的訂單列表，操作和 CEX 類似，dYdX、Loopring 都是這一類型的代表。區別於 CEX ，CEX 的資產被保存在交易所錢包中，而 DEX 的資產保存在用戶錢包裏。

DEX 的訂單簿可以在鏈上也可以在鏈下。由於以太坊高昂的 gas，基於鏈上訂單簿的 DEX 由於所有訂單記錄都在鏈上，已經變得寸步難行，二層網絡或者如 Solana 等高 TPS 的區塊鏈或許是一個好的選擇。

基於鏈下訂單簿的 DEX 交易訂單放在鏈下，交易放在鏈上執行。這種方式被認為是不完全的去中心化。

4.2 基於流動性池的 DEX


自動做市商（AMM）是 DeFi 近年來最有創造力的發明，大多數基於流動性池的 DEX 利用 AMM 來實現。AMM 有效提高了資本的利用效率。

流動性池本質上是持有兩個或更多的代幣的儲備，這些代幣存在於 DEX 的智能合約中，可供用戶隨時交易。您可以把流動性池看作是您可以交易的代幣池。如果您想把 ETH 換成 USDT，您將在ETH/USDT 流動性池上進行交易，方法是加入 ETH，並從流動性池中取出通過算法確定的 USDT 的數量。

5. DEX 會取代 CEX 嗎？


DeFi 的爆炸式發展，讓加密社區看到了 DEX 的潛力。門頭溝事件的影響至今討論不絕，FTX 龐大的加密帝國不到 10 天徹底崩盤，CEX 風險頻發讓用戶對中心化交易所能否安全保障用戶資產提出了疑問。

雖然中心化的問題一直被詬病，但目前 DEX 也存在交易效率低下，手續費高昂的問題，所以截至目前來說依舊是 CEX 和 DEX 並存 CEX 更占主流。隨著加密市場的擴大和發展，DEX 鏈上問題的解決，DEX 最終取代 CEX 或者占據主流地位是可以預見的未來。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麽是去中心化金融 DeFi

什麽是去中心化金融 DeFi

2020 年 DeFi 開始蓬勃發展，2021 年 DeFi Summer 點燃市場，2022 年鎖倉量達到歷史最高點，高達 2194.7 億美元。那麽到底什麽是去中心化金融呢？1. 什麽是去中心化金融DeFiDeFi 即去中心化金融，是 Decentralized Finance 的簡寫。DeFi 是基於智能合約建立在區塊鏈網絡上的金融生態系統。DeFi所要解決的問題即去中介化，消除尋租中間人，

什麽是智能合約

什麽是智能合約

智能合約這一概念最早出現並不是在區塊鏈中，而是由計算機科學家、加密大師尼克·薩博（Nick Szabo）在 1994 年定義：一系列通過數字化形式的承諾，包括一組協議和在協議中的各方執行。不過它在當時並沒有引起足夠的重視，直到比特幣點對點傳輸的去中介系統的誕生，再到可編程、不可篡改的區塊鏈技術的萌芽，才使得智能合約這一概念不再是空中樓閣。2013 年底，Vitalik Buterin 發布以太坊白

什麽是礦工費 Gas Fee

什麽是礦工費 Gas Fee

1. 什麽是礦工費 Gas FeeGas 是以太坊協議中的計量單位，它用來計量在以太坊區塊鏈上執行具體操作所要花費的計算量和存儲資源。簡單理解，和它的中文字面意思「汽油」一樣，就像道路中行使的每輛汽車都需要不斷消耗汽油，在以太坊等智能合約平臺中，每一個操作也都需要消耗 Gas，Gas 的多少代表在區塊鏈網絡中執行特定操作所需的成本，並最終作為手續費支付給礦工，因此很多地方也將其稱為礦工費。Gas

什麼是去中心化借貸

什麼是去中心化借貸

和 DEX 一樣，去中心化借貸也是 DeFi 最重要的組成部分之一。如果說 2020 年 DeFi Summer 是由於不同 DEX 相互競爭開啟吸引流動性大戰而爆發，那麽 Compound 借貸和 DEX 的結合激勵刺激，則是這場盛宴的序幕。1. 什麽是去中心借貸在傳統金融體系中，用戶需要擁有銀行賬號完成身份驗證才能享受金融服務，如涉及借貸，還將需要提供大量個人及抵押物資料，經過層層審查，流程繁

