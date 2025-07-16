什麽是去中心化交易所





我們常見的 MEXC、幣安、Coinbase等交易所是中心化交易所（CEX）。與之相對應的是去中心化交易所，即我們常說的 DEX。









1.1 資產控製：CEX 中用戶的資產由交易所掌控，用戶將自己的資產充值到交易所的錢包中。用戶將資產托管給交易所，交易所控製用戶資產並保障資產安全。而在 DEX 中用戶資產由用戶自己掌控，DEX 只提供代幣兌換服務並賺取交易手續費，不提供資金托管服務。





1.2 交易效率：CEX 鏈下成交，只要流動性足夠好，成交速度極快且沒有費用磨損。DEX 的數據上鏈，每筆交易和狀態變化都會被記錄在區塊鏈網絡中，速度相對較慢且成本較高。





1.3 安全性：CEX 由於是集中管理用戶大量資產，容易引來黑客的攻擊，「門頭溝事件」就是前車之鑒。DEX 只負責交易流動撮合，用戶資產由用戶自己控製。





1.4 代幣交易：CEX 通常會選擇當前市場主流和有一定熱度的代幣，選擇性上架到交易。而 DEX 沒有這個篩選的限製，任何人都可以為某個代幣添加流動性，幾乎所有的代幣都能在 DEX 中找到。









鏈上執行：所有的交易都通過智能合約執行，並需等待區塊鏈確認才算完成，而傳統交易所的數據記錄在中心化數據庫，可隨時回滾。





無需身份驗證：用戶只要有去中心化錢包賬戶即可直接登錄不同的DEX進行交易，不需繁復的註冊和KYC驗證。





無需資產托管：在去中心化交易所，加密資產直接保管在用戶自己的錢包中，用戶對資產有絕對控製權，大大降低了交易所跑路或作惡風險。









2014 年一個基於比特幣區塊鏈的代幣眾籌平臺項目 Counterparty 協議成立，所有 Counterparty 代幣都可以在基於比特幣網絡的 DEX 上進行交易。





2017 年在以太坊網絡上仿照 Counterparty 的 IDEX 出現，全年的交易量不到 500 萬美元。





2018 年 Bancor 提出構建 AMM 的想法，不過由於平臺較低的交易量影響了流動性提供者的收益，吸引能力較弱。





2018 年 11 月 Uniswap 上線，Uniswap 的設計對用戶來說更加友好，且支持免許可加密資產上幣。





也是 2018 年 DEX 交易量第一次爆發增長，達到了 28 億美元。





2020 年，DeFi Summer 註定令人難忘以及載入史冊。





這一年，Curve 上線，專註穩定幣交易場景。 AAVE 由 ETHLend 改版上線。Uniswap V2、Bancor V2、AAVE V2 先後上線。Balancer、Compound 、Sushiswap 開啟流動性挖礦，Uniswap 代幣空投開始搶奪流動性。





2020 年末，DeFi 市場交易量超過 290 億美元。









DEX 截止目前主要有兩種類型，一種是基於訂單簿的 DEX，另一種是基於流動性池的 DEX。









訂單簿是在不同價格水平上對某一特定資產的買入和賣出的訂單列表，操作和 CEX 類似，dYdX、Loopring 都是這一類型的代表。區別於 CEX ，CEX 的資產被保存在交易所錢包中，而 DEX 的資產保存在用戶錢包裏。





DEX 的訂單簿可以在鏈上也可以在鏈下。由於以太坊高昂的 gas，基於鏈上訂單簿的 DEX 由於所有訂單記錄都在鏈上，已經變得寸步難行，二層網絡或者如 Solana 等高 TPS 的區塊鏈或許是一個好的選擇。





基於鏈下訂單簿的 DEX 交易訂單放在鏈下，交易放在鏈上執行。這種方式被認為是不完全的去中心化。









自動做市商（AMM）是 DeFi 近年來最有創造力的發明，大多數基於流動性池的 DEX 利用 AMM 來實現。AMM 有效提高了資本的利用效率。





流動性池本質上是持有兩個或更多的代幣的儲備，這些代幣存在於 DEX 的智能合約中，可供用戶隨時交易。您可以把流動性池看作是您可以交易的代幣池。如果您想把 ETH 換成 USDT，您將在ETH/USDT 流動性池上進行交易，方法是加入 ETH，並從流動性池中取出通過算法確定的 USDT 的數量。









DeFi 的爆炸式發展，讓加密社區看到了 DEX 的潛力。門頭溝事件的影響至今討論不絕，FTX 龐大的加密帝國不到 10 天徹底崩盤，CEX 風險頻發讓用戶對中心化交易所能否安全保障用戶資產提出了疑問。



