什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承
隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。

面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承比特幣的安全性，還需要實現去中心化的 BTC 資產跨鏈、圖靈完備的智能合約能力，以及大幅提升網路吞吐量。Bitlayer 正是在這一背景下誕生，致力於突破比特幣生態的技術瓶頸，同時堅守比特幣的核心原則。作為比特幣擴容和智能化的前沿力量，Bitlayer 正為比特幣生態注入新的活力與無限可能。

1. 什麼是 Bitlayer


Bitlayer 是首個基於 BitVM 的比特幣安全等效的 Layer 2，致力於成為比特幣的計算層。Bitlayer 旨在為比特幣引入擴展性，同時繼承其安全性，為用戶提供高吞吐量、低成本的交易體驗。

Bitlayer 採用 PoS（權益證明）機制，在兼容 EVM 的同時，允許開發者部署和運行 DeFi、NFT、GameFi 等多樣化的 DApp，極大豐富比特幣生態。其設計理念是利用比特幣作為基礎安全層，透過 Layer2 解決方案提升吞吐量，實現更低的交易成本和更高的可用性。

2. 什麼是 BTR，BTR 價格是多少？


BTR 是 Bitlayer 生態系統的原生代幣，主要用於生態激勵和治理。其總發行量為 10 億枚。

2.1 BTR 代幣的功能


生態激勵：BTR 被用於獎勵 Bitlayer 生態系統中的活躍參與者，激勵開發者、用戶和合作夥伴共同推動生態發展。

生態治理：持有 BTR 的用戶可參與 Bitlayer 生態的治理決策，包括提案投票、參數調整等，確保社區的去中心化和自治性。

2.2 BTR 代幣的網路和地址


Bitlayerhttps://www.btrscan.com/token/0x0e4cf4affdb72b39ea91fa726d291781cbd020bf
以太坊：截止內容撰寫時，還未公布。

2.3 BTR 代幣的價格預測


BTR 代幣價格將主要受到市場供需、加密市場行情、Bitlayer 生態發展、項目合作與落地應用等多方面因素影響。作為新興的比特幣擴展協議，Bitlayer 的技術創新和生態增長有可能為 BTR 增添價值支撐。然而，加密資產價格波動極大，未來價格難以準確預測。投資者應密切關注 Bitlayer 的技術進展、生態建設和行業動態，結合主流行情平台（如 MEXC）的資料，理性評估投資風險，切勿盲目跟風。

3. Bitlayer 融資資訊


除 Bitlayer 未披露的融資資訊外，公開對外融資共包含三次，分別是種子輪、A 輪和 A+ 輪。

2024 年 3 月 27 日，Bitlayer 宣布完成由 Framework Ventures、ABCDE 聯合領投的 500 萬美元種子輪融資，其他參投機構包括 StarkWare、OKX Ventures、Alliance DAO、UTXO Management、Asymmetric Capital、Kenetic Capital、Pivot Global、Web3Port、Mindfulness Capital、C6E Capital、PAKA、Comma3 Capital 和 Kronos Ventures 等數十家機構，以及著名比特幣 OG&KOL Dan Held、Messari CEO Ryan Selkis 和聯創 Dan McArdle 等頂級 Web3 創業者、天使投資人。

2024 年 7 月 23 日，Bitlayer 以 3 億美元估值完成 1,100 萬美元 A 輪融資，頂級機構 Franklin Templeton 和 ABCDE Capital 聯合領投，此外，包括 Stake Capital Group、WAGMI Ventures、Skyland Ventures、Flow Traders、GSR Ventures、FalconX、Metalpha、280 Capital、Presto Labs 和 Caladan 等機構，以及 BRC20 創始人 DOMO、FactBlock KBW 聯合創始人 Brian Kang 等也參與了本輪融資。

2024 年 10 月 8 日，Bitlayer 以 3 億美元估值完成 900 萬美元 A+輪融資，本輪融資由 Polychain Capital 領投，Franklin Templeton 聯合領投，SCB Limited、Selini Capital、G-20.G roup 和其他投資者參與。

Bitlayer 的 A 輪和 A+ 輪融資均採用了簡單的未來股權協議 (SAFE) 結構，並附帶代幣認股權證，既包括股權估值，也包括完全稀釋的代幣估值。最新一輪融資使 Bitlayer 的總融資額達到 2,500 萬美元。

4. Bitlayer 潛在空投機會


在早期，Bitlayer 已進行過多輪的頭礦節活動，團隊也對外公布了寶石、積分等空投相關的機制設計，以及針對早期用戶的代幣激勵計畫。想要參與 Bitlayer 生態以獲得代幣空投的用戶，可以積極參與 Bitlayer 活動，無論是市場活動，還是鏈上交互等方式累計 Bitlayer 積分，甚至可以透過某些活動直接獲得 BTR 代幣空投！

登入 Bitlayer 官網的用戶中心，在聯結個人錢包後，即可查看當前已獲得的 Bitlayer 寶石空投數量、獲取過往交互累計的積分獎勵，以及領取過往 Bitlayer 活動的榮譽勳章。

需要注意的是：
1）Bitlayer 尚未公布代幣經濟學，寶石、積分與 BTR 的兌換比例尚未公布，因此需持續關注官方的披露資訊。
2）目前累計積分新手門檻極低，多號參與需考慮女巫風險。


5. 如何在 MEXC 購買 BTR 代幣


BTR 作為當前市場上備受關注的全新代幣，目前尚未在多數交易所開放交易。作為專注於優質資產發掘的平台，MEXC 致力於為用戶提供熱門、高潛力幣種，憑藉幣種豐富、手續費超低及安全穩定的交易環境，深受用戶信賴。

BTR 目前已上線 MEXC 平台，立即前往 MEXC 平台，抓住早期機會，搶先布局新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：

1）打開並登入 MEXC App 或官方網站
2）在搜尋框中搜尋 BTR 代幣名稱，選擇 BTR 的現貨合約交易；
3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。


您還可以前往 MEXC Airdrop+ 頁面，參與相關充值/交易活動，只需完成簡單的任務，即可有機會贏取對應代幣或 USDT 體驗金獎勵。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

