LABUBU：從潮玩到 Meme，火爆全球的奇幻之旅

LABUBU
Memecoin
Story
Just Memecoin
狗狗幣
你可能還沒擁有一隻LABUBU，但很難沒聽說過它。

1.什麼是 LABUBU ？


LABUBU，這一由比利時華裔藝術家 Kasing Lung（龍家升）傾力打造的「怪獸家族（The Monsters）」系列主角，自 2015 年橫空出世以來，便以其獨特的「兇萌」形象迅速俘獲了全球粉絲的心。2019 年，與泡泡瑪特的強強聯合，更是讓 LABUBU 藉助盲盒機制的魔力與潮流文化的東風，實現了爆發式出圈，搖身一變成為年輕世代競相追逐的「社交貨幣」。

LABUBU 不僅是一個潮玩 IP，更是一種情感的寄託與共鳴。它那雙尖尖的耳朵、咧開的大嘴以及鋒利的獠牙，構成了一種別具一格的反差萌，深深吸引了 Z 世代的目光。在小紅書、抖音、Instagram 等社交平台上，LABUBU 的身影無處不在，成為了流量與話題的代名詞。


2.LABUBU 的幣圈之路


LABUBU 的 Web3 之旅，始於一個名為 LABUBU 的 Meme 項目。這個在 Solana 鏈上誕生的社群主導型 MemeCoin，起初僅僅源於一張帶有 LABUBU 元素的表情包圖像。儘管項目方並未宣稱與官方 IP 有任何合作，但憑藉其極具情緒感染力的視覺形象與社群運營策略，LABUBU 迅速吸引了大量持幣用戶的關注。

$LABUBU 巧妙地融合了潮玩 IP 的熱度與 Solana 生態的 Meme 文化，在泰國、越南、韓國等市場迅速走紅。許多投資者將其視為下一波「文化型加密資產」的潛力股，其運作邏輯與早期的 DOGEPEPE 等 Meme 幣如出一轍：以社群驅動情緒，以文化符號強化認同。

3.LABUBU 的市場表現


LABUBU 的火爆，早已超越了實體潮玩市場的範疇，成功延伸至加密貨幣領域。

近期，與 LABUBU 同名的 MEME 幣 $LABUBU 因全新系列產品的發佈而熱度飆升，再度成為市場的焦點。包括知名加密 KOL Ansem 在內的眾多意見領袖紛紛發佈帶有 LABUBU 形象的推文，引發了社群的強烈共鳴。

根據 GMGN 數據顯示，LABUBU 的市值從數十萬美元飆升至 1,800 萬美元，暴漲數十倍；高峰時，其 24 小時交易量更是突破了 950 萬美元，成為 Solana 鏈上最熱門的 Meme 項目之一。與此同時，社交媒體上的參與度也激增，Telegram 社群短時間內突破了數萬人，Twitter 上的話題熱度更是不斷攀升，Google 搜尋人數也呈指數上升模式。


值得一提的是，由於其圖像與 IP 風格的「擬官方感」，部分用戶甚至誤以為這是泡泡瑪特官方發起的 Web3 項目，從而進一步助推了其關注度。儘管目前熱度有所回落，但整體而言，$LABUBU 的熱度遠超其他 Meme 項目，展現出了更強的文化黏性。

4.LABUBU 的未來走向


對於 LABUBU 的未來，市場給予了高度關注。。一方面，其在潮玩市場的火爆程度有目共睹，不僅成為了全球年輕人社交場景中的「通用貨幣」，還撬動了泡泡瑪特商業邏輯上的飛輪效應。THE MONSTERS 系列為泡泡瑪特貢獻了鉅額收入，搪膠毛絨產品更是成為了年度爆品。

然而，另一方面，LABUBU 也面臨着市場泡沫和炒作風險的挑戰。與當年同樣火爆全球的 NFT 類似，LABUBU 也透過製造稀缺性、激發消費者「害怕錯過（FOMO）」的情緒來推動市場炒作。但歷史經驗告訴我們，經歷火爆的市場炒作後，很多產品最終會回歸平靜，甚至迎來炒作泡沫期後的一地雞毛。

對於 LABUBU 的未來走向，市場觀點不一。有觀點認為其可能會經歷類似 NFT 的市場波動，但也有觀點認為，LABUBU 憑藉其獨特的文化魅力和全鏈路商業能力，有望在潮玩市場和加密貨幣市場持續火爆。無論如何，LABUBU 的全球爆紅路徑都為我們提供了一個觀察新世代文化經濟的絕佳範本。

LABUBU，無疑是文化共振下的新式加密現象。從潮玩頂流到 Meme 幣熱潮，它成功連接了藝術、潮流、社交與Web3。$LABUBU 的成功並非偶然，它代表了一種新趨勢：將現實中具強影響力的視覺 IP ，遷移為加密世界的情緒引擎與價值容器。未來的 LABUBU，或許將不再僅僅是一個玩具或 Meme，它更有可能成為下一代「數位身份標識」的一部分，引領我們進入一個全新的數位時代。

在此市場環境下，用戶若想參與 LABUBU 的交易，MEXC 交易所是一個值得考慮的平台。長久以來，MEXC 交易所憑藉其高效的上幣機制、極具競爭力的低交易手續費，以及卓越的流動性表現，贏得了廣大投資者的信賴與青睞，已然成為眾多投資者涉足加密資產領域的首選平台。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

