Spark Protocol 重磅推出治理代幣 SPK，重建去中心化金融基礎設施新格局













天空生態系（Sky ecosystem） Spark Protocol 源自 MakerDAO 向「」的演進，代表了穩定幣借貸領域的一次範式革新。隨著其於 2025 年 6 月 17 日正式推出代幣，並即刻在幣安等主流交易所上市，Spark 已成為跨多個區塊鏈網路的 DeFi 核心基礎設施層。









作為天空生態系統的旗艦「天空之星」，Spark Protocol 承載了 MakerDAO 對去中心化金融基礎設施的宏大願景。該協議的開發始於 2023 年，當時 MakerDAO 意識到需要一個更複雜的借貸平台，以利用 DAI 的穩定性和流動性，同時將功能擴展至多個區塊鏈網路。





2023 年 5 月，Spark 正式推出借貸服務，初期聚焦於 DAI、以太坊（ETH）、質押以太坊（stETH）和儲蓄 DAI（sDAI）市場。但它的野心遠不止於傳統借貸，而是逐步演進為一套綜合性 DeFi 基礎設施，致力於解決行業核心挑戰，包括流動性碎片化、收益不穩定和穩定幣容量未充分利用等問題。









Spark Protocol 在 DeFi 生態的策略定位具有多重構面：





作為天空生態系統（原 MakerDAO）的子協議，Spark 受益於 DeFi 領域最成熟、最受信任的協議之一的支持 —— 該生態管理著超過 65 億美元的儲備資產。這項關聯為 Spark 帶來獨特優勢，包括連結大規模流動性池，以及自 2014 年成功營運至今的協議公信力。





與單純的借貸平台不同，Spark 將自身定位為「流動性基礎設施」，旨在成為其他 DeFi 協議構建的底層金融基礎，類似傳統金融系統依賴的銀行間借貸市場和央行工具。













Spark Protocol 的技術架構體現了 DeFi 基礎架構的前沿思路，由多個互聯元件共同建構綜合性金融生態：





Spark Lend：核心借貸平台，支援用戶存入資產獲取收益或抵押借貸，涵蓋 DAI、USDS、ETH、wstETH 等多鏈資產。





Spark Conduits：先進的流動性管理工具，實現跨協議和區塊鏈網路的資本無縫流動，兼具自動化做市商和流動性提供者功能。





sDAI 整合：透過與儲蓄 DAI（sDAI）的整合，為用戶提供有收益的穩定幣敞口，在維持資產穩定性的同時賺取回報。





跨鏈基礎設施：支援以太坊、Gnosis Chain 等六大主流區塊鏈網路，使用戶可在任意偏好的區塊鏈生態中連接 Spark 服務。









D3M 整合：借助 MakerDAO 的直接存款模組（D3M），基於供需動態實現利率動態調整，在保證協議穩定性的同時提供具有競爭力的借貸利率。





自動化風險管理：採用複雜的風險演算法，根據市場狀況、抵押品品質和系統性風險因素自動調整借貸參數。





收益優化演算法：系統自動將資金導向高收益場景，在控制風險的前提下最大化存款人回報。





治理整合：治理體系與天空生態的治理架構深度綁定，實現全生態協同決策。









安全性是 Spark Protocol 的核心關注點，其建構了 DeFi 領域最全面的安全體系之一：





大規模漏洞賞金計畫：經營 DeFi 領域最大的漏洞賞金項目，激勵安全研究人員和白帽駭客識別漏洞。





多層審計流程：由頂尖區塊鏈安全公司定期審計，智慧合約經過自動化和人工雙重審查。





即時監控：部署精密監控系統，即時追蹤協議健康狀況、異常活動模式和潛在安全威脅。





緊急應變機制：建立完善的緊急流程，包括暫停機制和治理啟動的斷路器。













Spark Protocol 自推出以来实现了惊人增长，目前跨产品线管理的总锁仓价值（TVL）超过 79 亿美元，跻身全球顶级 DeFi 协议行列。其在稳定币借贷市场的增长轨迹尤为突出，从老牌竞争对手手中夺取了显著市场份额。Spark 凭借在提供具竞争力收益的同时维持高安全标准的能力，吸引了零售和机构用户。









流動性接取：透過與天空生態的連接，Spark 可調用大規模流動性池，確保在市場波動中維持利率競爭力和穩定性。





多鏈佈局：不同於單一鏈協議，Spark 的多鏈策略為用戶提供靈活性，可連接不同生態系統。





機構背書：與天空生態的關聯賦予其新興 DeFi 協議缺乏的公信力和穩定性。





收益優化能力：先進的收益優化演算法使 Spark 能在控制風險的同時提供競爭回報。









監理環境：DeFi 監管的演變既帶來挑戰也孕育機遇，Spark 強大的治理框架和成熟背書使其具備應對監管要求的優勢。





機構採用：DeFi 領域不斷增長的機構興趣為 Spark 創造了重大機遇，尤其因其穩健的安全框架和成熟營運記錄。





跨鏈擴張：持續拓展新區塊鏈網路是成長機會，但也增加了技術複雜度和潛在攻擊面。













SPK 作為 Spark Protocol 生態的原生治理和實用代幣，於 2025 年 6 月 17 日推出，標誌著 Spark 向完全去中心化和社區治理邁出關鍵一步。其功能涵蓋生態多維度：





治理權利：SPK 持有者對協議治理提案擁有投票權，包括參數調整、新市場上線和策略方向決策。





質押獎勵：代幣持有者可質押 SPK 獲取獎勵，同時為 Spark 生態的安全和穩定做出貢獻。





協議費用分享：SPK 持有者可能有權分享借貸及其他生態活動產生的協議費用。





生態准入：SPK 代幣提供 Spark 生態內高級功能和服務的存取權限，如專業交易工具和優先客戶支援。









SPK 採用服務長期永續成長和社區共識的代幣經濟結構：





總供應量





根據 Sky Atlas 規定，SPK 代幣遵循以下發行規則：

類別 分配比例 代幣數量 歸屬時間表 Sky Farming (用戶) 65% 6,500,000,000 SPK 由 Sky 分 10 年線性釋放，持續激勵社區參與生態建設 57 生態系統 23% 2,300,000,000 SPK 17% 於 TGE（代幣生成事件）時釋放，剩餘 6% 鎖倉一年後線性釋放，保障生態長期發展 5 團隊 12% 1,200,000,000 SPK 12 個月鎖定期後釋出 25%，剩餘 75% 分 3 年線性釋放，實現團隊與項目利益綁定





SPK Sky Farming採用遞減式發行模式，如下：





年份 年度發行量（百萬枚） 累計發行量（百萬枚） 發行佔比 第 1 年 1,625.00 1,625.00 25.00% 第 2 年 1,625.00 3,250.00 50.00% 第 3 年 812.5 4,062.50 62.50% 第 4 年 812.5 4,875.00 75.00% 第 5 年 406.25 5,281.25 81.25% 第 6 年 406.25 5,687.50 87.50% 第 7 年 203.13 5,890.63 90.63% 第 8 年 203.13 6,093.75 93.75% 第 9 年 203.13 6,296.88 96.88% 第 10 年 203.13 6,500.00 100.00%













收益生成：用戶可存入穩定幣和其他資產獲取具競爭力的收益，回報常超越傳統儲蓄帳戶和多數 DeFi 競爭。





槓桿交易：交易者可藉貸資產創造槓桿頭寸，支持複雜交易策略的同時保持對標的資產的敞口。





流動性管理：機構用戶可利用 Spark 進行流動性管理，在需要時取得資金，同時為閒置資產賺取收益。





跨鏈套利：多鏈佈局使用戶能夠捕捉不同區塊鏈網路間的套利機會。









收益優化：協議自動為穩定幣存款人優化收益，將資金導向高收益場景並控制風險。





流動性供給：為其他 DeFi 協議提供流動性支持，使其能高效獲取低成本資金。





風險管理：複雜的風險管理系統幫助在市場波動期穩定穩定幣市場。









資金管理：企業和 DAO 可利用 Spark 進行資金管理，在保持流動性的同時為儲備資產賺取收益。





結構化產品：支持創建帶有收益代幣和衍生性商品等結構化金融產品。





合規解決方案：強大的治理和審計框架使 Spark 適合有嚴格合規要求的機構。













Spark 採用平衡效率與去中心化的複雜治理體系：





提案流程：社群成員可提交協議改進、參數變更和策略決策提案；

投票機制：SPK 持有者基於代幣持有量和質押時長，透過加權投票系統對提案進行表決；

實施流程：獲批提案透過時間鎖機制實施，允許社區在必要時審查和介入；

應急程序：包含應對緊急安全或營運問題的快速反應機制。









開發者社群：日益壯大的開發者群體基於 Spark 基礎架構建立應用和整合方案；

用戶社群：活躍用戶參與治理、提供回饋並貢獻協議發展；

機構參與者：機構用戶為生態帶來專業知識和資本，同時參與治理決策；

學術合作：Spark 與學術機構合作進行研發計畫。









Spark Protocol 代表了 DeFi 基礎設施的重要演進，將尖端技術與強大治理和社區參與相結合。近期 SPK 代幣的推出，標誌著協議向完全去中心化和社區所有邁出了關鍵一步。





其令人矚目的成長軌跡、龐大的 TVL 和強勁的市場地位，預示著持續擴張的巨大潛力。但與所有 DeFi 協議一樣，Spark 也面臨市場波動、監管不確定性和技術複雜性等風險。





SPK 代幣的推出不僅是一個技術里程碑，更是對去中心化和社區所有權的理念承諾，與 DeFi 運動的核心精神高度契合。隨著協議的持續發展和擴張，SPK 代幣將在協調社區努力、確保協議長期可持續性和成功中發揮愈發重要的作用。





