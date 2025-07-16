MEXC 每日要聞（6.20）｜比特幣交易量降至 18 個月低點，以太坊或迎來牛市突破？

1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 ETH 24 小時漲幅為 +1.51%，現報 2530.63 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 比特幣交易量降至 18 個月低點，Runes 和 Ordinals 熱度消退 據 The Block 報1. 市場信息縱覽 根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 ETH 24 小時漲幅為 +1.51%，現報 2530.63 USDT。 MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖。 更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。 2. 行業數據分析 2.1 比特幣交易量降至 18 個月低點，Runes 和 Ordinals 熱度消退 據 The Block 報
1. 市場信息縱覽


根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 ETH 24 小時漲幅為 +1.51%，現報 2530.63 USDT。


MEXC 平台 USDT 本位永續合約交易量前十的交易對熱力圖


更多有關加密貨幣價格和宏觀經濟的信息，請點擊【MEXC 市場】查看。

2. 行業數據分析


2.1 比特幣交易量降至 18 個月低點，Runes 和 Ordinals 熱度消退


The Block 報道，比特幣網絡交易活動已降至 18 個月以來的最低水平，7 天移動平均交易量上周跌至 316,000 筆，目前略微回升至約 350,000 筆。這一數字與 2024 年中期比特幣原生協議應用高峰時期的每日 70 萬筆交易形成鮮明對比。

交易量急劇下降反映了圍繞 Runes 和 Ordinals 等比特幣原生協議的投機活動冷卻。這些曾為比特幣帶來類似以太坊應用功能的協議，現已逐漸淡出主流關注，交易者興趣轉向其他更原生支持此類活動的區塊鏈生態系統。

2.2 2024 年以來最大機構資金浪潮推動比特幣宏觀上漲潛力


主要事件：
  • 過去 30 天內，比特幣 ETF 淨流入增加了 128,000 $BTC，創下 2024 年以來最大機構累積波。
  • Binance 鯨魚賬戶單日存款從 23 億美元激增至 45.9 億美元，反映高淨值投資者的信心增強。
  • 比特幣的庫存流量比（Stock-to-Flow）飆升至 212 萬，增長 133.34%，強化了比特幣稀缺性的敘事。
  • 交易量數據顯示，大額交易（100 萬美元至 1000 萬美元）增長 5.35%，而小額交易（1 美元至 10 美元）下降 38.26%，表明鯨魚掌控市場流動性。
  • 比特幣 NVT 比率升至 824，顯示市值增長快於交易量，可能短期內存在過熱跡象，但結合 ETF 流入和鯨魚持倉，更多體現戰略性持有。
  • 短期持有者減少，長期持有者增加，市場結構趨於穩健。

潛在影響：
  • 機構資金和鯨魚的積極布局，配合供應緊縮和長期持有行為，支持比特幣的牛市動力。
  • 儘管存在短期過熱風險，但整體結構性因素表明比特幣有望迎來宏觀驅動的上漲行情。
  • SoSoValue 提示，機構資本可能成為推動比特幣持續上漲的關鍵催化劑。

3. 行業分析師觀點


3.1 以太坊開放利息創新高，或迎來類似比特幣的牛市突破


以太坊正處於潛在的突破前夕，開放利息達到創紀錄的 348 億美元，顯示衍生品交易者的積極布局和投機興趣激增。同時，機構資金流入加速，上周淨流入超過 5 億美元，表明散戶和機構投資者的信心增強。分析師 TedPillows 指出，以太坊當前走勢與比特幣 2017-2021 年的牛市周期高度相似，經歷了大幅回調後可能迎來新一輪爆發。若 ETH 成功突破 4000 美元阻力位，或將開啟類似比特幣 1190% 漲幅的牛市階段。整體技術面穩健，市場保持謹慎樂觀。

4. 行業要聞


4.1 韓國 FSC 計劃下半年推出虛擬資產現貨 ETF


據韓國 Fnnews 報道，韓國金融服務委員會（FSC）在國務規劃委員會工作報告中，就新政府承諾落實計劃發表聲明稱，計劃於今年下半年推出虛擬資產現貨交易所交易基金（ETF），並將完善穩定幣的監管體系。韓國金融服務委員會將考慮金融市場與虛擬資產市場聯動的風險、對實體經濟的影響以及投資者的利益，制定下半年推出虛擬資產現貨 ETF 的方案。該委員會計劃制定引入虛擬資產現貨 ETF 的基準，並完善設立、保管、運營、評估等相關基礎設施以及投資者保護機制。

韓國金融服務委員會還在推進有關虛擬資產上市和披露、業務運營以及不正當行為調查和處罰的第二階段立法，旨在建立與穩定幣相關的法規來保護用戶。

4.2 蘋果、谷歌等服務逾 160 億條登錄憑證遭泄露，或對加密貨幣持有者造成影響


Cybernews 研究團隊披露，包含蘋果、谷歌、Facebook 等在線服務提供商的 160 億條登錄憑證遭泄露，其中僅單個數據庫最大記錄量就達 35 億條。研究人員發現這些數據主要通過未加密的 Elasticsearch 或對象存儲實例暴露，泄露數據包含信息竊取惡意程序竊取的訪問令牌、會話 cookie 及賬戶元數據。

目前數據原始持有者身份尚未明確，但研究人員確認部分數據庫可能歸屬網絡犯罪組織。攻擊者可能利用泄露憑證發起針對性賬戶接管，尤其針對託管錢包或關聯郵箱的平台。安全專家建議用戶立即更新密碼、啟用雙因素認證，並避免在非安全數字環境存儲恢復短語。

5. 市場熱門


5.1 Visa 將穩定幣業務拓展至歐洲、中東和非洲地區


據 CoinDesk 報道，支付卡巨頭 Visa 已將其穩定幣業務擴展至中東歐、中東和非洲地區，並與非洲加密貨幣交易平台 Yellow Card 建立了戰略合作夥伴關係。在 5 月，Visa 還投資了基於穩定幣的支付公司 BVNK。

5.2 Arkham：6月貝萊德已買入價值超7.5億美元的ETH


Arkham 在 X 平台發文表示，貝萊德在今年 6 月份已經購買價值超過 7.5 億美元的 ETH，並且沒有進行出售。

5.3 亞利桑那州比特幣儲備法案HB 2324在參議院通過


Cointelegraph 報道，亞利桑那州的比特幣儲備法案 HB 2324 在經過重新審議動議後，於參議院以 16-14 的投票結果獲得通過，現已提交至眾議院。該法案允許亞利桑那州利用從刑事沒收中查獲的數字資產，建立一個數字資產儲備金。

5.4 Vitalik配合營銷公司Etherealize發布「以太坊牛市論點」內容


以太坊聯合創始人 Vitalik 在社交媒體上發布內容「以太坊的牛市論點：數字石油、價值存儲和數字經濟的全球儲備資產」。該推文轉發自以太坊生態商務拓展和營銷公司 Etherealize 此前發布的的相關內容，但 Vitalik 將原本推文配圖中的「以太坊數字石油」形象改為「以太坊牛」形象。

6. 項目動態


1）io.net 上線總網絡收益模塊。
2）Aster：Spectra 第一階段已結束，6 月 22 日停止積分分配。
3）Alchemy Pay：計劃於今年第四季度推出 Alchemy Chain 並發行自有穩定幣。
4）X CEO：用戶很快就能在 X 平台上投資或交易，X「將被打造為」超級應用。
5）Hyperwave 推出收益型代幣 hwHLP。
6）DeFiTuna 將於 7 月進行 TGE，空投已進行快照。
7）Arbitrum 已上線 Pectra 升級。
8）Fetch 基金會將回購價值 5000 萬美元的 FET 代幣。
9）DragonSwap 準備發行 DRG 代幣，其年化交易量突破 10 億美元。
10）Magic Newton 基金會：下周將發布 NEWT 代幣經濟學及披露信息。

7. 項目融資信息


1）Project Eleven 完成 600 萬美元融資，Variant Fund 和 Quantonation 共同領投。
2）模塊化區塊鏈生態系統 Units Network 完成 1000 萬美元融資，Nimbus Capital 領投。

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

