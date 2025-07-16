MEXC 每日要聞（6.20）｜比特幣交易量降至 18 個月低點，以太坊或迎來牛市突破？





根據 MEXC 數據顯示，過去一日中 ETH 24 小時漲幅為 +1.51%，現報 2530.63 USDT。





























The Block 報道，比特幣網絡交易活動已降至 18 個月以來的最低水平，7 天移動平均交易量上周跌至 316,000 筆，目前略微回升至約 350,000 筆。這一數字與 2024 年中期比特幣原生協議應用高峰時期的每日 70 萬筆交易形成鮮明對比。





交易量急劇下降反映了圍繞 Runes 和 Ordinals 等比特幣原生協議的投機活動冷卻。這些曾為比特幣帶來類似以太坊應用功能的協議，現已逐漸淡出主流關注，交易者興趣轉向其他更原生支持此類活動的區塊鏈生態系統。









主要事件：

過去 30 天內， 比特幣 ETF 淨流入增加了 128,000 $BTC，創下 2024 年以來最大機構累積波。

Binance 鯨魚賬戶單日存款從 23 億美元激增至 45.9 億美元，反映高淨值投資者的信心增強。

比特幣 的庫存流量比（Stock-to-Flow）飆升至 212 萬，增長 133.34%，強化了比特幣稀缺性的敘事。

交易量數據顯示，大額交易（100 萬美元至 1000 萬美元）增長 5.35%，而小額交易（1 美元至 10 美元）下降 38.26%，表明鯨魚掌控市場流動性。

比特幣 NVT 比率升至 824，顯示市值增長快於交易量，可能短期內存在過熱跡象，但結合 ETF 流入和鯨魚持倉，更多體現戰略性持有。

短期持有者減少，長期持有者增加，市場結構趨於穩健。





潛在影響：

機構資金和鯨魚的積極布局，配合供應緊縮和長期持有行為，支持比特幣的牛市動力。

儘管存在短期過熱風險，但整體結構性因素表明比特幣有望迎來宏觀驅動的上漲行情。

SoSoValue 提示，機構資本可能成為推動比特幣持續上漲的關鍵催化劑。













以太坊 正處於潛在的突破前夕，開放利息達到創紀錄的 348 億美元，顯示衍生品交易者的積極布局和投機興趣激增。同時，機構資金流入加速，上周淨流入超過 5 億美元，表明散戶和機構投資者的信心增強。分析師 TedPillows 指出，以太坊當前走勢與比特幣 2017-2021 年的牛市周期高度相似，經歷了大幅回調後可能迎來新一輪爆發。若 ETH 成功突破 4000 美元阻力位，或將開啟類似比特幣 1190% 漲幅的牛市階段。整體技術面穩健，市場保持謹慎樂觀。













據韓國 Fnnews 報道，韓國金融服務委員會（FSC）在國務規劃委員會工作報告中，就新政府承諾落實計劃發表聲明稱，計劃於今年下半年推出虛擬資產現貨交易所交易基金（ETF），並將完善穩定幣的監管體系。韓國金融服務委員會將考慮金融市場與虛擬資產市場聯動的風險、對實體經濟的影響以及投資者的利益，制定下半年推出虛擬資產現貨 ETF 的方案。該委員會計劃制定引入虛擬資產現貨 ETF 的基準，並完善設立、保管、運營、評估等相關基礎設施以及投資者保護機制。





韓國金融服務委員會還在推進有關虛擬資產上市和披露、業務運營以及不正當行為調查和處罰的第二階段立法，旨在建立與穩定幣相關的法規來保護用戶。









Cybernews 研究團隊披露，包含蘋果、谷歌、Facebook 等在線服務提供商的 160 億條登錄憑證遭泄露，其中僅單個數據庫最大記錄量就達 35 億條。研究人員發現這些數據主要通過未加密的 Elasticsearch 或對象存儲實例暴露，泄露數據包含信息竊取惡意程序竊取的訪問令牌、會話 cookie 及賬戶元數據。





目前數據原始持有者身份尚未明確，但研究人員確認部分數據庫可能歸屬網絡犯罪組織。攻擊者可能利用泄露憑證發起針對性賬戶接管，尤其針對託管錢包或關聯郵箱的平台。安全專家建議用戶立即更新密碼、啟用雙因素認證，並避免在非安全數字環境存儲恢復短語。













據 CoinDesk 報道，支付卡巨頭 Visa 已將其穩定幣業務擴展至中東歐、中東和非洲地區，並與非洲加密貨幣交易平台 Yellow Card 建立了戰略合作夥伴關係。在 5 月，Visa 還投資了基於穩定幣的支付公司 BVNK。









Arkham 在 X 平台發文表示，貝萊德在今年 6 月份已經購買價值超過 7.5 億美元的 ETH，並且沒有進行出售。









Cointelegraph 報道，亞利桑那州的比特幣儲備法案 HB 2324 在經過重新審議動議後，於參議院以 16-14 的投票結果獲得通過，現已提交至眾議院。該法案允許亞利桑那州利用從刑事沒收中查獲的數字資產，建立一個數字資產儲備金。









以太坊聯合創始人 Vitalik 在社交媒體上發布內容「以太坊的牛市論點：數字石油、價值存儲和數字經濟的全球儲備資產」。該推文轉發自以太坊生態商務拓展和營銷公司 Etherealize 此前發布的的相關內容，但 Vitalik 將原本推文配圖中的「以太坊數字石油」形象改為「以太坊牛」形象。









2）Aster：Spectra 第一階段已結束，6 月 22 日停止積分分配。

3）Alchemy Pay：計劃於今年第四季度推出 Alchemy Chain 並發行自有穩定幣。

4）X CEO：用戶很快就能在 X 平台上投資或交易，X「將被打造為」超級應用。

5）Hyperwave 推出收益型代幣 hwHLP。

6）DeFiTuna 將於 7 月進行 TGE，空投已進行快照。

7）Arbitrum 已上線 Pectra 升級。

8）Fetch 基金會將回購價值 5000 萬美元的 FET 代幣。

9）DragonSwap 準備發行 DRG 代幣，其年化交易量突破 10 億美元。

10）Magic Newton 基金會：下周將發布 NEWT 代幣經濟學及披露信息。









1）Project Eleven 完成 600 萬美元融資，Variant Fund 和 Quantonation 共同領投。

2）模塊化區塊鏈生態系統 Units Network 完成 1000 萬美元融資，Nimbus Capital 領投。



