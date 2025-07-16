區塊鏈技術革新：Pi Network 如何重建加密貨幣未來版圖





當我們邁入 2025 年， Pi Network 正站在機會與挑戰的臨界點——從一場雄心勃勃的行動挖礦實驗，發展為全球討論度最高的區塊鏈項目之一。憑藉其革新性的加密貨幣普及模式與共識機制，Pi Network 旨在彌合傳統區塊鏈技術與大眾應用之間的鴻溝。













圓周率日 Pi Network 於 2019 年 3 月 14 日（）正式上線，由一個史丹佛大學博士團隊發起。他們洞察加密貨幣普及的核心障礙：儘管區塊鏈技術承諾去中心化與金融普惠，但現實中挖礦和參與門檻高——能耗巨大、技術複雜、成本高昂，普通用戶難以介入。





項目核心願景清晰而宏大：依托全球分佈最廣的加密貨幣 Pi，建構世界上最具包容性的點對點生態系統與線上體驗。









項目由兩位史丹佛博士領銜，他們的專業背景形成互補：





尼古拉斯・科卡利斯博士（技術負責人）：史丹佛博士，曾教授史丹佛大學首門去中心化應用課程（CS359B，2018 年）。專注於分散式系統與人機互動結合，致力於讓加密貨幣走進大眾生活。





范成雕博士（產品負責人）：史丹佛人類學博士，擅長利用社交運算釋放全球人類潛力，聚焦優化人機交互，透過網路技術構想人類社會經濟生活的未來。





如今，全球 35 + 全職核心團隊成員正推動一個數千萬用戶的熱情社區，為共同目標實踐去中心化努力。









Pi Network 已實現驚人的社群成長，建立了覆蓋全球數千萬用戶的網路。這龐大用戶基數成為全球最大的加密貨幣社群之一，印證了項目在實現 「易獲取性」 目標上的成功。

















能效優勢：基於 SCP 的共識機制無需高能耗挖礦，兼顧環境永續性與行動裝置相容性。





可擴充性：協議可處理大量交易，同時維持網路安全與去中心化原則。





民主參與：用戶無需專業硬體或高能耗即可參與網路共識。









Pi Network 的革命性挖礦模式聚焦在行動裝置可及性：用戶透過手機免費挖礦，讓全球用戶掌握更公平、更分散的加密貨幣力量。這項 「行動優先」 策略徹底顛覆傳統挖礦——後者通常依賴專業硬體與高額能源投入。





行動端挖礦透過用戶友善的應用程式實現，用戶可透過定期互動與網路參與獲取 Pi 代幣，兼具多重價值：





降低技術與資金門檻，推動加密貨幣普及；

確保代幣在全球多元群體中廣泛分佈；

維持用戶對網路生態的活躍參與；

透過分散式參與增強網路安全。









核心演算法不僅用於每幾秒鐘在新區塊中記錄新交易，還可定期運行更複雜的計算，為 Pi Network 支援交易處理以外的多元應用提供可能，包括：





智能合約：支援去中心化應用與自動化協定；

跨國交易：促進全球金融互動；

去中心化應用程式（DApp）：建構基於區塊鏈的綜合生態；

KYC 認證：將 KYC 流程直接整合至區塊鏈架構。









Pi Network 已部署全面的 KYC 系統，作為其安全與合法性框架的基石，旨在確保 「真實人性」 參與，建立網路協作基礎，推動社區為大眾創建具有實際應用場景的去中心化生態，核心目標包括：





身分核驗：確保網路參與者為真實個體，而非機器人或虛假帳戶；





合規性：符合國際金融監理與反洗錢要求；





網路安全：防範惡意行為者利用系統；





公平分配：保障代幣在合法用戶中公平分發。













最大供應量：1,000 億枚 Pi 代幣。





分配結構：650 億枚（65%）用於社區挖礦與分發；截至 2025 年 5 月 21 日，流通量為 72 億枚。





經濟模型：65% 供應分配給挖礦獎勵與社區分發，35% 分配給團隊、顧問及生態發展，體現 「社區驅動分發」 的承諾。









Pi Network 的經濟模型圍繞著 「實用驅動價值創造」 而非投機交易，旨在建立賦予 Pi 代幣內在價值的現實應用場景：





支付系統：Pi 代幣作為 Pi 生態內外的交易媒介；

DApp 賦能：為基於 Pi 網路的去中心化應用提供動力；

治理參與：社群成員可透過 Pi 代幣參與網路治理決策；

獎勵機制：網路對用戶為生態成長與維護的各類貢獻提供獎勵。













Pi Network 團隊宣布，原計劃於 2024 年底啟動的 「開放主網」 推遲至 2025 年第一季度，項目重點在 2025 年主網發布前完成 KYC 認證與增加去中心化應用。





主網開發是 Pi Network 的關鍵里程碑——從測試網環境過渡到全功能區塊鏈網路，涉及：





技術基礎設施：完善支援網路全運行的區塊鏈架構；

KYC 完成：為龐大用戶群完成身份認證；

應用生態：開發並推出賦予 Pi 代幣實用價值的去中心化應用；

合規性：確保符合全球金融監理要求。









根據公告，Pi 基金會啟動「Pi Network Ventures」，初始投資 1 億美元（以 Pi 代幣與美元結合），用於投資在 Pi 網路上建立或貢獻其生態的初創企業，重點領域包括：





新創企業投資；

應用開發；

基礎設施項目；

區塊鏈技術研發創新。













Pi Network 定位為日常交易的實用支付解決方案，「行動優先」 特性使其特別適合：





點對點轉帳；

商家支付；

跨境匯款；

微支付。









Pi 生態旨在支持綜合 DeFi 應用，包括借貸、去中心化交易所、流動性池、收益挖礦等。









依賴社交基礎，Pi Network 支持社群驅動的獨特應用，如社群電商、內容創作獎勵、治理參與、社群建立工具等。









網路的可擴展性與低交易成本使其適用於供應鏈管理、數位身分、智慧合約、客戶忠誠度項目等商業場景。













Pi Network 在擁擠的加密貨幣市場中憑藉著四大差異化優勢突圍：





易獲取性：移動挖礦模式消除技術壁壘；

社區規模：數千萬用戶構成全球最大加密貨幣社群之一；

能源效率：SCP 共識機制相比 PoW 更環保；

社交整合：以社交為基礎，強化社區連結。









Pi Network 的競爭環境涵蓋傳統加密貨幣（如比特幣、以太坊）、行動優先項目、社交加密貨幣、支付導向代幣等類別。









中心化質疑：2025 年 1 月 CNN 報告指出，所有主網節點由 Pi 團隊集中運營，動搖區塊鏈去中心化概念。

價值不確定性：短期內 Pi 幣難達 100 美元，缺乏成熟交易市場加劇價值波動。

合法性爭議：部分觀點質疑其是否真正實現挖礦民主化，或僅利用用戶信任建構系統。













聚焦可擴展性提升、智慧合約功能拓展、跨鏈互通性、安全強化等領域。









推動全球合規、優化 KYC 流程、強化反洗錢措施、完善用戶保護機制。









透過合作夥伴開發、教育項目、金融普惠、創新中心建設等路徑拓展生態。









Pi Network 是一場大膽的實驗：致力於讓加密貨幣普及化，建構更具包容性的區塊鏈生態。其創新的移動挖礦模式、低能耗共識機制與龐大社區基礎，已推動項目實現驚人規模與參與。





項目的成功最終取決於能否從 「行動挖礦實驗」 轉型為具備真實實用價值的全功能區塊鏈生態。即將到來的主網啟動、持續的生態開發與合規努力，將成為決定其長期生命力的關鍵。





儘管挑戰與爭議並存，Pi Network 在加密貨幣可近性與社群建立上的獨特路徑，已在區塊鏈領域實現前所未有的規模。隨著項目從實驗階段邁向全營運現實，其對加密貨幣與區塊鏈領域的影響將逐漸清晰——無論最終成果如何，它已為區塊鏈技術與加密貨幣分發的創新路徑提供了寶貴探索。





目前 PI 代幣已經在 MEXC 平台上線，立即前往 MEXC 平台，把握早期機會，搶先佈置新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買： 立即前往 MEXC 平台，把握早期機會，搶先佈置新潛力賽道！您可以在 MEXC 透過以下步驟完成購買：





官方網站 1）開啟並登入 MEXC App 或

現貨交易 合約交易 2）在搜尋框中搜尋 PI 代幣名稱，選擇 PI 的

3）選擇下單方式，輸入數量、價格等參數完成交易。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。







