什麼是Memo/Tag？





不管是錢包還是交易所，用戶在進行充值/提幣時，都需要填寫正確的充提地址，但有一部分數字資產，不僅需要填寫地址，還需要填寫Memo。Memo是保證充值地址唯一性的數字或者字符串，與充值地址成對出現並一一對應，在其他平台也可能被稱為標籤、Tag、Message或者Payment ID。如果Memo未正確填寫，充值/提幣將無法正常入賬，導致資產損失，請務必認真填寫。









這是因為一些特殊幣種，平台所有用戶使用的地址是相同的，如XRP。因此，為了區分充值到該地址的資產屬於哪個用戶，平台為每個用戶生成了一個Memo，方便進行管理。其次，某些區塊鏈項目方也會要求在進行轉賬操作時填寫Memo。









以下是常見的帶有Memo的幣種：XRP、XLM、ATOM、CRO、HBAR、EOS、BTS、TON 等。









3.1 Memo與充提幣地址一一對應，用於確保充提地址的唯一性，若填錯或未填入可能導致資產遺失。





3.2 選擇充幣網路時，其他交易平臺或錢包【提幣/提現網路】要與MEXC充幣的網路保持一致，否則會造成您的資產損失。





3.3 不是所有幣種或網路都需要Memo，充提幣時需依實際情況操作。如提幣無需填寫Memo，則需要勾選【無Memo】，如需要填寫Memo，則必須同時填寫地址和Memo，否則會造成您的資產損失。









以充值XRP幣進行舉例。









進入充值頁面，選擇幣種 XRP，彈出【Ripple(XRP)充值須知】，勾選【我已知曉上述風險】，點擊【確定】。









選擇轉賬網絡為XRP，在充值地址中點擊【顯示地址和Memo】。









生成地址後，將【充值地址】和【Memo/Tag】複製到對應提現平台。













在 App 的【資產】頁面點擊【充值】，在搜索框中輸入 XRP 找到您要充值的 XRP 代幣。





點擊充值須知彈窗【我已知曉上述風險】，點擊【顯示地址和Memo】後生成地址。





將【充值地址】和【Memo/Tag】複製到對應提現平台，核對充值【網絡】是否一致，確認您選擇充值的賬戶是【現貨賬戶】還是【合約賬戶】，完成 XRP 資產充值。













以提現XRP幣進行舉例。









進入提幣頁面，選擇提幣至【地址】，填寫【地址】-【轉賬網絡】-【Memo/Tag】-【數量】，點擊【提交】。

（若您的XRP地址無需Memo，可勾選無Memo，然後繼續操作。）













在 App 的【資產】頁面點擊【提幣】，在搜索框中輸入 XRP 找到您要提幣的 XRP 代幣，提幣方式選擇【鏈上提幣】。





在提幣頁面，依次輸入【提幣地址】，選擇XRP【提幣網絡】，輸入【Memo/Tag識別碼】，輸入【提幣數量】，確認無誤後點擊【確認】。（若您的XRP地址無需Memo，可勾選無Memo，然後繼續操作。）











