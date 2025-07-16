對交易的執著，讓交易者們發明了種種技術分析理論，試圖用“科學”方法預測走勢。斐波那契回調也是一種常用的技術分析方法，用於判斷市場支撐位和阻力位。支撐位是指當K線價格下跌過程中可能遇到的支撐，從而出現價格止跌回穩的價位。阻力位也稱壓力位，是指在K線價格上漲時可能遇到的阻力，從而出現價格反轉下跌的價位。 斐波那契回調由數學家萊昂納多·斐波那契發現的一組數字演變而來，這組數字稱為斐波那契數列或黃金分割數對交易的執著，讓交易者們發明了種種技術分析理論，試圖用“科學”方法預測走勢。斐波那契回調也是一種常用的技術分析方法，用於判斷市場支撐位和阻力位。支撐位是指當K線價格下跌過程中可能遇到的支撐，從而出現價格止跌回穩的價位。阻力位也稱壓力位，是指在K線價格上漲時可能遇到的阻力，從而出現價格反轉下跌的價位。 斐波那契回調由數學家萊昂納多·斐波那契發現的一組數字演變而來，這組數字稱為斐波那契數列或黃金分割數
什麼是斐波那契回調？

對交易的執著，讓交易者們發明了種種技術分析理論，試圖用“科學”方法預測走勢。斐波那契回調也是一種常用的技術分析方法，用於判斷市場支撐位和阻力位。支撐位是指當K線價格下跌過程中可能遇到的支撐，從而出現價格止跌回穩的價位。阻力位也稱壓力位，是指在K線價格上漲時可能遇到的阻力，從而出現價格反轉下跌的價位。

斐波那契回調由數學家萊昂納多·斐波那契發現的一組數字演變而來，這組數字稱為斐波那契數列或黃金分割數列。

斐波那契數列

斐波那契是一個天才數學家，在1202年，他寫了《算數》一書向西方傳播阿拉伯數字系統。在書中，他提出一個有趣的問題：有一對成年兔子，每隔一個月就生一對小兔子，而小兔子一個月後又可以生一對小兔子，如果每對兔子都經歷這樣的出生、成熟、生育的過程，並且永遠不死，問N個月後有多少對兔子？

如果我們用數列表示，會得到這樣一串數字：0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144 ...這就是著名的斐波那契數列。其中每個後續數字是前2個數字之和，且這些數字存在著一定的比率關係，這些比率是：0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%和100%。雖然50%不是斐波那契比率，但不少人依然認為其具有重要意義。

1611年，有學者發現斐波那契數列收斂於黃金分割數，即1.618033987...。後來，人們在各個領域都發現斐波那契數列。在生活中，每朵花瓣的總數剛好是斐波那契的數字。現代物理學中，依據斐波那契數列，可以計算出黃金分割數、白金分割數的三維物理空間的準周期。建築學中，許多神秘建築都遵循斐波那契比率，比如金字塔的斜面三角形高與底面半邊長之比。斐波那契數列還被用於交易中，用於揭示幣價上漲和回調的奧秘。

斐波那契回調的含義與作用

市場價格的走勢，是按照某一方向曲折前進，即在大趨勢下可能會出現次級小趨勢的反轉，然後價格將恢復原來的方向運行。斐波那契回調採用了斐波那契比率：0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%和100%，通過比率關係判斷市場的回調和反彈幅度。

因此，我們可以使用斐波那契回調，確定市場潛在的壓力位或支撐位，指導交易者買進點位和賣出點位。如果在上升趨勢中，市場發生下跌，通過繪製斐波那契回調，我們可以了解其潛在的支撐位，可能在支撐位價格會止穩，然後恢復上漲趨勢。在下降趨勢中，如果市場發生反彈上漲，通過繪製斐波那契回調，可以知道潛在的壓力位，當價格達到壓力位時，市場可能會繼續下跌。

以上只是理論介紹，在實際交易中，數字貨幣價格還受到供需關係、項目基本面與新聞等多種因素的影響，斐波那契回調指標可能會失真。因此，我們需要做到嚴格的風險控制。

如何使用斐波那契回調？

在技術分析中，斐波那契回調在K線圖表上選取兩個極點（通常是一段時間內幣價最低點和最高點）進行繪製。在上升趨勢和下降趨勢中，起點和終點不同。在上升趨勢中，我們以幣價最低點為起點，起點為1（或100%），幣價最高點為終點，終點為0（或0%）。在下降趨勢中，我們以幣價最高點為起點，幣價最低點為終點。

在MEXC網頁端，您可以通過以下步驟使用斐波那契回調。
①以MX現貨交易為例（合約交易操作方法一致），在進入交易頁面後，点击【画线工具】。


②在K線左側選擇斐波那契回調。


③確定起點和終點。可以明顯看出MX處於上升趨勢，我們選取2023年9月的幣價最低點為起點，2023年6月的最高點為終點，進行繪製。把鼠標放在最低點，然後向上拖動即可完成。


在MEXC App端，您也可以使用斐波那契回調。只需要進入K線畫圖頁面後，選擇斐波那契回調即可，繪製方法和網頁端一致。進入K線畫圖頁面的方法，請參考文章《如何使用畫線工具?（基礎版K線）》。


免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


