1. 什麼是比特幣二層網絡 二層網絡（Layer 2）是建立在一層網絡之上的，通常是為了解決一層網絡當前存在的某些問題而建立。建立在以太坊上的就是我們常說的以太坊二層，建立在比特幣網絡之上的就是比特幣二層網絡。 比特幣二層網絡主要為了解決比特幣網絡交易費用高、吞吐量不足、擴容難等問題而建立，通過使用二層網絡處理交易問題，處理完成後將結果數據傳輸回比特幣網絡，從而減輕比特幣網絡的壓力。 2. 為什麼1. 什麼是比特幣二層網絡 二層網絡（Layer 2）是建立在一層網絡之上的，通常是為了解決一層網絡當前存在的某些問題而建立。建立在以太坊上的就是我們常說的以太坊二層，建立在比特幣網絡之上的就是比特幣二層網絡。 比特幣二層網絡主要為了解決比特幣網絡交易費用高、吞吐量不足、擴容難等問題而建立，通過使用二層網絡處理交易問題，處理完成後將結果數據傳輸回比特幣網絡，從而減輕比特幣網絡的壓力。 2. 為什麼
新手學院/區塊鏈百科/熱門概念/什麼是比特幣二層網絡？

什麼是比特幣二層網絡？

2025年7月16日MEXC
0m
#Layer2#比特幣
Solayer
LAYER$0.2502--%
比特幣現金
BCH$511.8+2.72%
BitcoinSV
BSV$25.44+3.12%
VisionGame
VISION$0.0006297-4.76%
ZKsync
ZK$0.05929+1.09%


1. 什麼是比特幣二層網絡


二層網絡（Layer 2）是建立在一層網絡之上的，通常是為了解決一層網絡當前存在的某些問題而建立。建立在以太坊上的就是我們常說的以太坊二層，建立在比特幣網絡之上的就是比特幣二層網絡。

比特幣二層網絡主要為了解決比特幣網絡交易費用高、吞吐量不足、擴容難等問題而建立，通過使用二層網絡處理交易問題，處理完成後將結果數據傳輸回比特幣網絡，從而減輕比特幣網絡的壓力。

2. 為什麼比特幣需要二層網絡


2.1 交易量飛速增長


2023 年 BRC20 代幣協議開始流行，協議對區塊空間的需求也在不斷增長，隨之而來的是比特幣網絡交易手續費大幅度飆升。交易速度慢、交易確認時間長、交易手續費高以及網絡擴展性的限制，都阻礙了現階段比特幣生態的發展，比特幣發展現狀需要二層網絡作為支撐。

2.2 區塊擴容受阻


由於早期比特幣區塊容量被限制在 1 MB，區塊擴容問題一直爭論不許，也是因為擴容方案意見不統一，後續先後硬分叉出了 BCH（比特幣現金） 和 BSV（Bitcoin Satoshi Vision）。

比特幣網絡擴容複雜程度高，在隔離見證完成後，基於比特幣網絡構建新的二層網絡是目前的主要方向，既能夠不影響比特幣系統，還能解決鏈上擁堵問題。

2.3 生態繁榮發展需求


相對於以太坊系統的百花齊放，比特幣網絡的生態建設仍有很長的路需要走。截至目前比特幣只能完成資產發行，BRC20 銘文銘刻交易已經超過 1000 萬筆，這是一個非常可觀的數據。但比特幣網絡還無法像以太坊網絡一樣構建 DEX 等鏈上應用，沒有辦法獨立完成資產結算。比特幣的二層網絡的發展有助於整個生態的繁榮發展。

3. 有哪些比特币二层解决方案


3.1 基於鏈的二層解決方案


基於鏈的二層建設整體可以分成兩種類型，一種是兼容 EVM 的模型，一種是類似比特幣的 UTXO 模型。這種二層模型的解決方案保持了區塊鏈大多數的基礎特性，交易費用大幅下降，但對於性能的提高有限，系統一定程度上更種中心化，存在一定的安全性問題。這些優缺點我們在以太坊的二層網絡上得到了清晰驗證。

目前在比特幣網絡上，Stacks、Rootstock（RSK）、Liquid 等團隊採用這一方案構建二層網絡。

3.2 基於分布式的二層解決方案


基於分布式的二層建設可以分成兩種類型，一種是只負責完成價值傳遞，另一種是完成價值傳遞和圖靈完備技術。這兩種類型的代表前者是閃電網絡，後者是 RGB 協議。這種解決方案的最大阻礙是技術實現複雜，而優點是系統更加去中心化，隱私性和抗審查能力更好，有無限的擴展性。這一技術如果一旦突破，將會極大推動上層應用的建設發展。

3.3 其他二層解決方案


除了上述的兩種類型解決方案外，當前市面上還有不少其他的解決方案。如 B²Network 基於 ZK-Rollup 開發的兼容 EVM 的比特幣二層網絡；Bison 在比特幣網絡上構建原生的 ZK-Rollup，藉此實現比特幣網絡的 DeFi 解決方案；Merlin Chain 的二層解決方案整合了 ZK-Rollup 網絡、去中心化模擬機、鏈上防詐模塊等等。

目前比特幣二層還處於起步階段，最終哪種解決方案走向主流被市場接受，還需要時間來檢驗。不難想象的是，當比特幣二層方案完善時，也是比特幣生態繁榮時。

4. 如何購買比特幣二層相關代幣


MEXC 平臺已經上線 STX、MAP、TET、ALEX 等比特幣二層網絡及相關類型代幣，您可以在 MEXC 平臺購買這些現貨代幣。

以 STX 為例，您可以在手機端打開 MEXC App，在頂部搜索欄中輸入 STX，選擇 STX 現貨交易，在 K 線頁面點擊【買入】，選擇委託方式、下單數量等信息，點擊【買入 STX】即可完成購買。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麽是閃電網絡

什麽是閃電網絡

1. 什麽是閃電網絡（Lightning Network）閃電網絡是建立在比特幣之上的可擴展性解決方案，它允許用戶快速發送和接收小額比特幣，且幾乎不收取任何費用。簡單來說閃電網絡是比特幣網絡的二層解決方案。閃電網絡將交易環節放在鏈下進行，只有最終的交易結果放在鏈上確認，從而提高比特幣網絡的交易效率，讓用戶能夠以更低的成本、更快的速度完成支付。2. 為什麽需要閃電網絡2.1 提升交易速度比特幣自身網

比特幣突破 118,000 美元！普通投資者如何在 MEXC 安全高效交易 BTC？完整指南來了

比特幣突破 118,000 美元！普通投資者如何在 MEXC 安全高效交易 BTC？完整指南來了

2025 年 7 月 11 日，根據 MEXC 交易平台 BTCUSDT永續合約報價，比特幣（Bitcoin）價格突破 118,000 美元，引發了全球投資者的高度關注。這一新高標誌著比特幣在加密貨幣市場中的地位進一步鞏固，同時也吸引了大量普通投資者的目光。對於普通投資者來說，比特幣價格的上漲既是機會，也是挑戰。如何在這一階段科學地交易比特幣，掌握風險管理技巧，並選擇一個可靠的平台顯得尤為重要。M

Mantle Network：構建以太坊 Layer 2 生態，引領鏈上金融

Mantle Network：構建以太坊 Layer 2 生態，引領鏈上金融

Mantle Network（以下簡稱 Mantle）是一種建構於以太坊之上的模組化 Layer 2 Rollup 解決方案，兼具 EVM 相容性、高可擴展性和低交易費用，同時繼承了以太坊主網的安全性。Mantle 採用先進的分層架構，將複雜的運算和儲存任務分散到多個節點上，從而達成高效的資料處理和交易驗證。同時，Mantle 還注重保護用戶的資料安全和私隱，透過一系列加密技術和風險管理措施，確保

解析Kinto：重塑金融基礎設施的區塊鏈革新者

解析Kinto：重塑金融基礎設施的區塊鏈革新者

Kinto 是一個基於以太坊構建的 Layer 2 區塊鏈平台，旨在通過去中心化金融（DeFi）連接傳統金融機構與現實世界資產。該項目致力於開發一個完全符合反洗錢（AML）規範的 Layer 2 網絡，讓受監管的金融機構能夠無縫整合至區塊鏈生態系統。2025 年 2 月，全球投資管理公司 Brevan Howard 的阿布達比分支機構向 Kinto 投資了 2,000 萬美元，為該項目注入重要動力

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金