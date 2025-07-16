什麼是比特幣二層網絡？













二層網絡（Layer 2）是建立在一層網絡之上的，通常是為了解決一層網絡當前存在的某些問題而建立。建立在以太坊上的就是我們常說的以太坊二層，建立在比特幣網絡之上的就是比特幣二層網絡。





比特幣二層網絡主要為了解決比特幣網絡交易費用高、吞吐量不足、擴容難等問題而建立，通過使用二層網絡處理交易問題，處理完成後將結果數據傳輸回比特幣網絡，從而減輕比特幣網絡的壓力。













2023 年 BRC20 代幣協議開始流行，協議對區塊空間的需求也在不斷增長，隨之而來的是比特幣網絡交易手續費大幅度飆升。交易速度慢、交易確認時間長、交易手續費高以及網絡擴展性的限制，都阻礙了現階段比特幣生態的發展，比特幣發展現狀需要二層網絡作為支撐。









由於早期比特幣區塊容量被限制在 1 MB，區塊擴容問題一直爭論不許，也是因為擴容方案意見不統一，後續先後硬分叉出了 BCH（比特幣現金） 和 BSV（Bitcoin Satoshi Vision）。





比特幣網絡擴容複雜程度高，在隔離見證完成後，基於比特幣網絡構建新的二層網絡是目前的主要方向，既能夠不影響比特幣系統，還能解決鏈上擁堵問題。









相對於以太坊系統的百花齊放，比特幣網絡的生態建設仍有很長的路需要走。截至目前比特幣只能完成資產發行，BRC20 銘文銘刻交易已經超過 1000 萬筆，這是一個非常可觀的數據。但比特幣網絡還無法像以太坊網絡一樣構建 DEX 等鏈上應用，沒有辦法獨立完成資產結算。比特幣的二層網絡的發展有助於整個生態的繁榮發展。













基於鏈的二層建設整體可以分成兩種類型，一種是兼容 EVM 的模型，一種是類似比特幣的 UTXO 模型。這種二層模型的解決方案保持了區塊鏈大多數的基礎特性，交易費用大幅下降，但對於性能的提高有限，系統一定程度上更種中心化，存在一定的安全性問題。這些優缺點我們在以太坊的二層網絡上得到了清晰驗證。





目前在比特幣網絡上，Stacks、Rootstock（RSK）、Liquid 等團隊採用這一方案構建二層網絡。

















除了上述的兩種類型解決方案外，當前市面上還有不少其他的解決方案。如 B²Network 基於 ZK-Rollup 開發的兼容 EVM 的比特幣二層網絡；Bison 在比特幣網絡上構建原生的 ZK-Rollup，藉此實現比特幣網絡的 DeFi 解決方案；Merlin Chain 的二層解決方案整合了 ZK-Rollup 網絡、去中心化模擬機、鏈上防詐模塊等等。





目前比特幣二層還處於起步階段，最終哪種解決方案走向主流被市場接受，還需要時間來檢驗。不難想象的是，當比特幣二層方案完善時，也是比特幣生態繁榮時。









