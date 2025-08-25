比特幣突破 118,000 美元！普通投資者如何在 MEXC 安全高效交易 BTC？完整指南來了

2025 年 7 月 11 日，根據 MEXC 交易平台 BTCUSDT永續合約 報價， 比特幣（Bitcoin）價格 突破 118,000 美元，引發了全球投資者的高度關注。這一新高標誌著比特幣在加密貨幣市場中的地位進一步鞏固，同時也吸引了大量普通投資者的目光。









對於普通投資者來說，比特幣價格的上漲既是機會，也是挑戰。如何在這一階段科學地交易比特幣，掌握風險管理技巧，並選擇一個可靠的平台顯得尤為重要。





MEXC 作為一家全球領先的加密貨幣交易所，以其豐富的交易功能、 低費用 和安全的交易環境，成為普通投資者交易比特幣的理想選擇。本文將全面解析普通投資者如何在 MEXC 平台上交易比特幣，並提供實用的投資策略和風險管理技巧。









在全球眾多加密貨幣交易所中，MEXC 以其獨特的優勢吸引了大量投資者，尤其是普通投資者。以下是選擇 MEXC 平台的主要原因：









MEXC 提供了直觀的用戶界面，即使是新手用戶也可以輕鬆上手。無論是買幣、賣幣，還是進行其他交易操作，平台都提供了詳細的指引。









現貨交易：投資者可以直接買入或賣出比特幣，簡單直接。









永續合約交易：透過多頭或空頭操作，投資者可以在比特幣價格上漲或下跌時獲利。









低交易費用：MEXC 的交易費極具競爭力，尤其適合高頻交易者。





高流動性：MEXC 提供深度市場支持，確保用戶可以最佳價格進行交易，避免滑點風險。









MEXC 採用多層次的安全機制，包括冷錢包存儲、雙重身份驗證（2FA）等，確保用戶資產安全。









對於新手用戶，MEXC 提供了詳盡的學習資源，包括交易教程、市場分析以及即時新聞，幫助投資者快速掌握交易技巧。









普通投資者在 MEXC 交易比特幣時，需要從以下步驟開始：

















1）法幣充值

普通投資者可以透過法幣渠道（如信用卡、銀行轉帳）購買 USDT（穩定幣），然後用於交易比特幣。





2）加密貨幣充值

如果已經持有其他加密貨幣，可以直接將資金轉入 MEXC 錢包，並在平台上兌換成 USDT。





MEXC 提供多種交易方式，投資者可以根據自身需求選擇：





現貨交易：在交易頁面選擇 BTC/USDT，輸入購買金額，點擊「買入」。

槓桿交易：利用槓桿放大收益，但需注意風險。

永續合約交易：透過合約交易，投資者可以在市場價格上漲或下跌時獲取收益，適合短期交易者。









比特幣價格突破 118,000 美元，這一歷史新高對普通投資者來說既是機會，也是挑戰。以下是一些實用的交易技巧：









分批買入：不要一次性投入全部資金，而是將資金分成多份，在不同價格區間分批買入比特幣，以降低成本。





分批賣出：當比特幣價格上漲時，分批賣出可以穩步鎖定收益，同時保留部分倉位以應對價格進一步上漲的可能性。









MEXC 提供了止盈止損工具，幫助投資者在市場波動中控制風險：





止盈：設置目標價格，當價格達到目標時自動平倉，鎖定利潤。





止損：設置止損價格，當價格下跌到設定值時自動平倉，防止損失擴大。













雖然槓桿交易可以放大收益，但也會增加爆倉風險。普通投資者建議使用較低的槓桿（如 2 倍或 3 倍），避免因市場波動而導致重大損失。













克服 FOMO（害怕錯過）：不要因價格快速上漲而盲目追高，應根據分析結果和交易計劃進行操作。





冷靜應對市場波動：比特幣的價格波動較大，保持冷靜和理性是長期獲利的關鍵。













投資者可以選擇定投方式（Dollar-Cost Averaging），即每週或每月定期買入一定金額的比特幣，平滑市場波動的影響。此方式適合相信比特幣長期價值的投資者。









短線交易需要結合技術分析工具，如均線、K 線圖形態和 RSI 指標等。適合有一定市場分析能力的投資者，利用市場波動頻繁買賣以獲取短期收益。









在現貨和合約市場之間進行套利交易。例如，當現貨市場價格低於合約市場時，可以低買現貨並高賣合約。









無論是新手還是資深投資者，在交易比特幣時，風險管理都至關重要：









建議將總投資資金的 20%-30% 用於比特幣交易，其餘資金分配到其他資產或留作備用，以防市場突發風險。









不要因市場波動而頻繁買賣，以免增加交易費用和錯失市場機會。









每次交易前設定好可以承受的最大損失比例（如 5%-10%），一旦觸及止損點，果斷平倉。









MEXC 提供了豐富的學習資源，普通投資者應充分利用這些資源：





市場分析報告：了解比特幣市場趨勢和潛在風險。





視頻教程：學習如何使用平台功能，例如設置止盈止損、使用技術分析工具等。





社區支持：加入 MEXC 的 ：加入 MEXC 的 Telegram 群組或 Discord 社區，與其他投資者交流經驗。









隨著比特幣價格強勢突破 118,000 美元整數關口，其未來走勢正成為市場焦點。一方面，若全球經濟不確定性持續升溫，比特幣作為「數字黃金」的避險屬性有望進一步凸顯，吸引更多風險對衝資金流入；另一方面，機構投資者的配置需求呈現結構性增長，其中比特幣 ETF 產品已演變為傳統金融體系與加密市場的重要連接器，









比特幣價格達到 118,000 美元，為普通投資者提供了參與這一市場的絕佳機會。透過選擇 MEXC 交易所這樣一個安全、高效的平台，投資者可以輕鬆參與比特幣的交易。然而，在享受市場機會的同時，投資者必須做好風險管理，制定合理的交易策略，並不斷學習以提升自身能力。無論是長期持有還是短期交易，比特幣市場都充滿了機遇與挑戰。透過科學的投資方法和理性的決策，普通投資者也能在比特幣市場中獲得可觀的回報。









