比特幣突破 118,000 美元！普通投資者如何在 MEXC 安全高效交易 BTC？完整指南來了

2025年8月25日MEXC
0m
#比特幣#行業熱門
2025 年 7 月 11 日，根據 MEXC 交易平台 BTCUSDT永續合約報價，比特幣（Bitcoin）價格突破 118,000 美元，引發了全球投資者的高度關注。這一新高標誌著比特幣在加密貨幣市場中的地位進一步鞏固，同時也吸引了大量普通投資者的目光。


對於普通投資者來說，比特幣價格的上漲既是機會，也是挑戰。如何在這一階段科學地交易比特幣，掌握風險管理技巧，並選擇一個可靠的平台顯得尤為重要。

MEXC 作為一家全球領先的加密貨幣交易所，以其豐富的交易功能、低費用和安全的交易環境，成為普通投資者交易比特幣的理想選擇。本文將全面解析普通投資者如何在 MEXC 平台上交易比特幣，並提供實用的投資策略和風險管理技巧。

1.為什麼選擇 MEXC 交易所交易比特幣？


在全球眾多加密貨幣交易所中，MEXC 以其獨特的優勢吸引了大量投資者，尤其是普通投資者。以下是選擇 MEXC 平台的主要原因：

1.1 簡單易用的界面


MEXC 提供了直觀的用戶界面，即使是新手用戶也可以輕鬆上手。無論是買幣、賣幣，還是進行其他交易操作，平台都提供了詳細的指引。

1.2 豐富的交易功能


現貨交易：投資者可以直接買入或賣出比特幣，簡單直接。

*BTN-點擊交易BTC&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/exchange/BTC_USDT?_from=search *

永續合約交易：透過多頭或空頭操作，投資者可以在比特幣價格上漲或下跌時獲利。

1.3 低費用與高流動性


低交易費用：MEXC 的交易費極具競爭力，尤其適合高頻交易者。

高流動性：MEXC 提供深度市場支持，確保用戶可以最佳價格進行交易，避免滑點風險。

1.4 安全性保障


MEXC 採用多層次的安全機制，包括冷錢包存儲、雙重身份驗證（2FA）等，確保用戶資產安全。

1.5 豐富的學習資源


對於新手用戶，MEXC 提供了詳盡的學習資源，包括交易教程、市場分析以及即時新聞，幫助投資者快速掌握交易技巧。

2.如何在 MEXC 交易所開始交易比特幣？


普通投資者在 MEXC 交易比特幣時，需要從以下步驟開始：

2.1 註冊並驗證


前往 MEXC 官網，點擊「註冊」，填寫郵箱或手機號，並設置登錄密碼。根據平台要求提交身份證明文件，完成 KYC 驗證，以確保帳戶安全並解鎖更多交易權限。

2.2 充值資金


1）法幣充值
普通投資者可以透過法幣渠道（如信用卡、銀行轉帳）購買 USDT（穩定幣），然後用於交易比特幣。

2）加密貨幣充值
如果已經持有其他加密貨幣，可以直接將資金轉入 MEXC 錢包，並在平台上兌換成 USDT。

2.3 選擇交易方式

MEXC 提供多種交易方式，投資者可以根據自身需求選擇：

現貨交易：在交易頁面選擇 BTC/USDT，輸入購買金額，點擊「買入」。
槓桿交易：利用槓桿放大收益，但需注意風險。
永續合約交易：透過合約交易，投資者可以在市場價格上漲或下跌時獲取收益，適合短期交易者。

3.普通投資者交易比特幣時的實用技巧


比特幣價格突破 118,000 美元，這一歷史新高對普通投資者來說既是機會，也是挑戰。以下是一些實用的交易技巧：

3.1 學會分批建倉


分批買入：不要一次性投入全部資金，而是將資金分成多份，在不同價格區間分批買入比特幣，以降低成本。

分批賣出：當比特幣價格上漲時，分批賣出可以穩步鎖定收益，同時保留部分倉位以應對價格進一步上漲的可能性。

3.2 使用止盈止損功能


MEXC 提供了止盈止損工具，幫助投資者在市場波動中控制風險：

止盈：設置目標價格，當價格達到目標時自動平倉，鎖定利潤。

止損：設置止損價格，當價格下跌到設定值時自動平倉，防止損失擴大。

具體使用指南，請查看：《合約交易的止盈止損》

3.3 合理控制槓桿比例


雖然槓桿交易可以放大收益，但也會增加爆倉風險。普通投資者建議使用較低的槓桿（如 2 倍或 3 倍），避免因市場波動而導致重大損失。

具體使用指南，請查看：《合約交易中的槓桿》

3.4 避免情緒化交易


克服 FOMO（害怕錯過）：不要因價格快速上漲而盲目追高，應根據分析結果和交易計劃進行操作。

冷靜應對市場波動：比特幣的價格波動較大，保持冷靜和理性是長期獲利的關鍵。

4.選擇合適的交易策略


4.1 長期持有策略


投資者可以選擇定投方式（Dollar-Cost Averaging），即每週或每月定期買入一定金額的比特幣，平滑市場波動的影響。此方式適合相信比特幣長期價值的投資者。

4.2 短線交易策略


短線交易需要結合技術分析工具，如均線、K 線圖形態和 RSI 指標等。適合有一定市場分析能力的投資者，利用市場波動頻繁買賣以獲取短期收益。

4.3 套利策略


在現貨和合約市場之間進行套利交易。例如，當現貨市場價格低於合約市場時，可以低買現貨並高賣合約。

5.風險管理是關鍵


無論是新手還是資深投資者，在交易比特幣時，風險管理都至關重要：

5.1 設置資金分配比例


建議將總投資資金的 20%-30% 用於比特幣交易，其餘資金分配到其他資產或留作備用，以防市場突發風險。

5.2 避免過度交易


不要因市場波動而頻繁買賣，以免增加交易費用和錯失市場機會。

5.3 學會止損


每次交易前設定好可以承受的最大損失比例（如 5%-10%），一旦觸及止損點，果斷平倉。

6.學習比特幣相關知識的重要性


MEXC 提供了豐富的學習資源，普通投資者應充分利用這些資源：

市場分析報告：了解比特幣市場趨勢和潛在風險。

視頻教程：學習如何使用平台功能，例如設置止盈止損、使用技術分析工具等。

社區支持：加入 MEXC 的 Telegram 群組或 Discord 社區，與其他投資者交流經驗。

7.未來比特幣價格走勢與投資機會


隨著比特幣價格強勢突破 118,000 美元整數關口，其未來走勢正成為市場焦點。一方面，若全球經濟不確定性持續升溫，比特幣作為「數字黃金」的避險屬性有望進一步凸顯，吸引更多風險對衝資金流入；另一方面，機構投資者的配置需求呈現結構性增長，其中比特幣 ETF 產品已演變為傳統金融體系與加密市場的重要連接器，

8.總結


比特幣價格達到 118,000 美元，為普通投資者提供了參與這一市場的絕佳機會。透過選擇 MEXC 交易所這樣一個安全、高效的平台，投資者可以輕鬆參與比特幣的交易。然而，在享受市場機會的同時，投資者必須做好風險管理，制定合理的交易策略，並不斷學習以提升自身能力。無論是長期持有還是短期交易，比特幣市場都充滿了機遇與挑戰。透過科學的投資方法和理性的決策，普通投資者也能在比特幣市場中獲得可觀的回報。

當下，MEXC 平台重磅推出了 0 費率活動。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現「省更多、交易更多、賺更多」的目標。在 MEXC 平台上，您不僅可以借助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啟財富增值之旅。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

