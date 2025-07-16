11月MX專區活動數據表現





2024 年 11 月，美國大選落幕，特朗普成功當選下一屆總統。受大選結果影響，加密貨幣市場迅速反彈，BTC 價格屢創新高，一度突破 9.9 萬美元，逼近 10 萬美元大關。市場對加密貨幣的投資熱情隨之高漲，掀起新一輪投資熱潮。與此同時，MEXC 推出了多輪免費空投活動，不僅為用戶帶來豐厚獎勵，還推動了多個代幣的顯著上漲，成為市場關注的焦點。





MEXC 平台免費空投活動，是 MX 持有者的專屬活動。更多關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《 MX 持有者的三大權益 》進行了解。









2024 年 11 月，MEXC 平臺一共開展了 103 場空投活動。空投活動共發放價值超 667 萬美元的獎勵，活動年收益率 56%。





根據 MEXC 平台數據統計，在 11 月份的空投活動中，前五名代幣漲幅均超過了 180%。KANGO 代幣以 669% 的漲幅領跑其他代幣，為本月的最高漲幅代幣。排在後兩位的代幣 UNISUI 和 MSM 漲幅也分別高達 306% 和 283%。





項目名稱 空投時間 （投入MX時間） 價格上漲率 （取自11月30日數據） KANGO 2024/11/8 669% UNISUI 2024/11/6 306% MSM 2024/11/27 283% MEAI 2024/12/2 229% DOGEGOV 2024/11/20 182%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您持有 500 枚及以上的 MX 代幣，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





需要注意的是，系統每日會進行 3 次隨機快照，您需要確保在活動開始前一日的 23:59 (UTC+8) 往前推，連續 24 小時內現貨賬戶中 MX 的最低持倉量達到 500 MX 或以上。若在連續 24 小時內，用戶快照到的 MX 持倉量低於 500 MX，則無法參與陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買並持有至少 500 枚 MX 代幣即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。





持有 MX 代幣除了能夠免費參與到空投活動外，還可以享受交易手續費折扣優惠。如果您是 MX 的持有者，即可使用 MX 抵扣現貨和 USDT 本位合約交易手續費，享受 20% 手續費折扣。除此之外，如果您近 24 小时內 MX 現貨持有數量不低於 500 枚即可享受交易手續費 50% 優惠。





MEXC 交易平臺以代幣種類齊全、交易手續費低等特點吸引廣大用戶，以交易深度好、操作絲滑、安全穩定、客服回覆即時等優質體驗受到用戶喜愛。MEXC 平臺始終堅持用戶至上的原則，致力於為用戶打造一個安全穩定放心的交易平臺。





