11 月 MX 專區活動數據表現





比特幣價格的持續上漲帶動了最近行情的漲幅，點燃了大家對加密市場的熱情。MX 代幣在這波漲幅中也達到了 3 美元，相比上月價格繼續攀高。本月 MX 代幣價格基本在 2.8 美元到 3 美元之間進行波動。





持有 MX 代幣不僅可以在自身價格漲幅中獲取收益，還能夠參與每月的專屬活動，賺取免費空投收益。關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《 MX 持有者的三大權益 》進行了解。









11 月份，MEXC 平臺一共開展了 142 場空投活動，其中 7 場 Launchpool，135 場陽光普照活動。空投活動共發放價值超 1054 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 68%。





根據 MEXC 平臺數據統計，在所有的 136 場空投獎勵中，代幣 PROPS 價格峰值上漲率高達 1587.93%，成為本月漲幅最高的代幣。代幣 PMPY 的價格上漲率達到了 719.1%，排在漲幅第二。在價格漲幅排名前 10 的代幣獎勵中，所有的代幣價格上漲率均超過 100%，其中前六名的代幣上漲率超 300%。





項目名稱 空投時間（投入MX時間） 價格上漲率（取自11月30日數據） PROPS 2023/11/10 1587.93% PMPY 2023/11/9 719.1% XNA 2023/11/24 399% RBX 2023/11/23 330.37% RPK 2023/11/14 323.4% UPC 2023/11/29 316.56% LAVA 2023/11/17 267.15% MBLK 2023/11/23 217.75% DAMEX 2023/11/21 200.2% BLOCX 2023/11/29 191.43%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您是 MX Holder，您需要持有 1000 枚以上 MX 代幣，且連續持有時間 30 天以上，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買 MX 代幣並持續持有，當滿足條件後即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。