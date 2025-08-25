NFT 熱潮漸起：Pudgy Penguins 為什麼能滑出圈層？

NFT 又重新回到了人們的視野裏。





在經歷了 2022 年和 2023 年的市場低谷之後，NFT 板塊於 2025 年迎來了強勁復甦。據 Coingecko 資料顯示，當前 NFT 總市值已在 24 小時內突破 68 億美元，交易活躍度顯著提升，市場情緒回暖跡象明顯。而在這場回溫浪潮中，藍籌 NFT 項目 Pudgy Penguins（胖企鵝）成為當之無愧的焦點。









不僅 NFT 本體市值超越老牌項目 BAYC，僅次於 CryptoPunks，胖企鵝生態的原生代幣 PENGU 更是在短時間內取得超過 200% 的漲幅。無論從社群熱度、生態擴張、品牌滲透還是資本動作來看，Pudgy Penguins 正在以 Web3 IP 的身份，重塑加密資產市場的敘事核心。













8,888 個獨特企鵝頭像組成，每個 NFT 都具有隨機生成的特徵，如配飾、服裝、表情等，這些企鵝以「可愛、親和」的藝術風格迅速形成辨識度並引起全球關注。項目售罄迅速，短短不到 20 分鐘就完成全部鑄造，吸引諸多名人收藏者，如 NBA 球星斯蒂芬·庫裏、說唱歌手 Snoop Dogg 等。 Pudgy Penguins 是一個起源於 2021 年 7 月，以太坊鏈為基礎發行的 NFT 項目，由組成，每個 NFT 都具有隨機生成的特徵，如配飾、服裝、表情等，這些企鵝以「可愛、親和」的藝術風格迅速形成辨識度並引起全球關注。項目售罄迅速，短短不到 20 分鐘就完成全部鑄造，吸引諸多名人收藏者，如 NBA 球星斯蒂芬·庫裏、說唱歌手 Snoop Dogg 等。









2022 年初，社群推動更換團隊，新 CEO Luca Netz 以 750ETH 的價格接手項目，並帶領團隊逐步轉型為 Web3 多維 IP 品牌。持有者組成社群「The Huddle」，參與治理機制，同時可獲得 IP 商業授權收益，推動 Pudgy Penguins 成為全球性數位文化符號。





此後 Pudgy Penguins 走上了品牌化、多元化與實體化融合發展的路線，逐漸從一款 NFT 頭像項目演化為擁有 IP、遊戲、鏈、代幣、玩具、子系列的多維度生態系統。





如今，項目生態已經涵蓋了：





實體玩具品牌 Pudgy Toys

Web3 互動平台 Pudgy World

原生代幣 PENGU

專屬 Layer-2 公鏈 Abstract Network

Lil Pudgys 子系列、AR 互動、遊戲開發等













X（Twitter）、 Pudgy Penguins 的最大底層資產並非僅是 NFT 本身，而是其所孕育出的社群文化。自誕生之初就聚集了一批高度參與的粉絲，這些粉絲透過 Discord Instagram 等平台共同塑造社群氛圍。從 Meme 表情到二創頭像，粉絲們高度參與，推動 Pudgy 企鵝角色成為 Meme 熱點。





官方也積極鼓勵社群參與 IP 授權、玩具聯名、故事創作等多個維度的協作，共同推動 Pudgy 成為虛實結合的 Web3 IP 框架核心。正是這種「Good Vibes Only」的社群文化，使 Pudgy Penguins 從市場波動中脫穎而出。









Pudgy Penguins 圍繞 NFT 生態設計了多個產品線，包括由 Cube Labs 推出、專為消費者定位構建的 Layer‑2 公鏈 Abstract Network，支援 Pudgy World、Soulbound NFT、遊戲應用、社群參與等功能 。其原生代幣 PENGU 最初在 Solana 鏈上發行，並已規劃向多個網路拓展，以實現更廣泛的跨鏈互通和生態相容。













不同於大多數僅停留在鏈上與社媒層面的 NFT 項目，Pudgy Penguins 已成功實現「出圈」。其推出的 Pudgy Toys 系列玩具 已進入全球超過 5,000 家零售終端，包括 Walmart、Target、Walgreens 等主流渠道。截至 2025 年，相關產品銷售額已突破千萬美元，極大地提升了 IP 滲透力與商業估值。





更值得關注的是，NFT 持有者可申請授權參與 IP 營收，獲得聯名商品、玩具收益分成，實現數位資產與實體世界的真正價值連結。





















從 2025 年 6 月起，Pudgy Penguins 頭像在加密圈內掀起一陣「換頭風潮」。包括 VanEck OpenSea 在內的多個業界巨頭紛紛將官方頭像更換為 Pudgy 的二創形象。尤其傳統金融機構 VanEck，不僅早在 2024 年就採用胖企鵝頭像，還在 2025 年 6 月將 Pudgy 玩偶帶上納斯達克敲鐘儀式，引發 Web3 社群強烈共鳴。





這場從金融界蔓延至社群文化的跨界互動，極大提升了 Pudgy 的市場關注度。根據 NFTGo 資料，Pudgy Penguins 的 NFT 交易額在 7 月中旬突破 1372 萬美元，月增幅超過 110%，生態代幣 PENGU 亦在 30 天內上漲超 216%。









2025 年 6 月，Canary Capital 向美國 SEC 提交了一項創新型 ETF 提案，擬將 PENGU 代幣（佔比 80-95%）與 Pudgy Penguins NFT（佔比 5-15%）組合構建首個「混合型加密資產 ETF」。該消息一經發布，便在傳統金融圈和 Web3 社群之間引發連鎖反應。





市場普遍認為，這是 NFT 資產「金融化」的重要一步，標誌着傳統市場對 NFT 價值的再評估。投資者情緒快速升溫，推動 PENGU 與 NFT 地板價雙雙上揚，為 Pudgy 增添了主流金融敘事的光環。









7 月下旬，社交平台傳出 Pudgy Penguins 收購 OpenSea 的傳聞。官方安全負責人 Beau 於 7 月 26 日公開回應：「Pudgy Penguins didn’t buy OpenSea… chill」，強調項目將聚焦於合作而非併購，社群及時平息謠言，反而推動市場情緒上揚 。

即便為假消息，但因其傳播速度快、引發輿論關注，使 NFT floor 價與代幣價格形成正反饋效應。





7 月下旬，社交平台一度流傳 Pudgy Penguins 將收購 NFT 市場 OpenSea 的消息。儘管很快被官方否認，Pudgy 安 全負責人 Beau 甚至在 X 上發文澄清 ，但這則傳聞的迅速傳播依舊在短時間內提升了項目熱度與討論度。









從資本視角來看，即便是虛假資訊，其本質反映出社群對 Pudgy 拓展能力的信心，也強化了其在 NFT 市場中的領軍角色。









Pudgy Penguins 不僅是一個 NFT 項目，它正在成為一個文化現象。





在萬物皆可 IP 的時代，Pudgy 透過可愛而溫暖的企鵝形象、紮實的社群建設、現實世界的商業落地與明確的技術架構，為 NFT 市場注入了久違的確定性。而在當前 NFT 復甦趨勢日益明確的背景下，胖企鵝所承載的故事，或許纔剛剛開始。





未來的 Pudgy，不僅是頭像，也可能是品牌、遊戲、世界、甚至將代表一個全新的 Web3 時代。我們拭目以待。









