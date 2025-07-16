12月MX專區活動數據表現





2024 年，MEXC 平臺全年共計開展 2022 場新幣空投活動，累計發放獎勵超過 1.27 億 USDT，平均每月瓜分 1062 萬 USDT，年化收益率高達 71%！持有 MX 代幣盡享平臺福利，更多關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《 MX 持有者的三大權益 》進行了解。









2024 年 12 月，MEXC 平臺一共開展了 120 場空投活動。空投活動共發放價值超 798 萬美元的獎勵，活動年收益率 54%。





根據 MEXC 平臺數據統計，在 12 月份的空投活動中，前六名代幣漲幅均超過了 190%。其中，AIMONICA 表現最為亮眼，漲幅達到 606.11%，遠超其他項目，位居第一；BLADE 緊隨其後，上漲 510.80%。SETAI、FLAY、SEN 和TMAI 的漲幅分別為 314.90%、241.85%、216.80% 和 192.90%。整體來看，參與這些項目的投資用戶在短時間內均獲得了顯著的收益，尤其是前兩個項目回報率更為突出，顯示出較高的投資吸引力。





項目名稱 空投時間 （投入MX時間） 價格上漲率 （取自12月31日數據） AIMONICA 2024/12/19 606.11% BLADE 2024/12/23 510.80% SETAI 2024/12/30 314.90% FLAY 2024/12/3 241.85% SEN 2024/12/29 216.80% TMAI 2024/12/4 192.90%









陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您近 24 小時持有 25 枚及以上的 MX 代幣，您可以報名參加陽光普照活動。





需要注意的是，系統每日會進行 3 次隨機快照，您需要確保在活動開始前一日的 23:59 (UTC+8) 往前推，連續 24 小時內現貨賬戶中 MX 的最低持倉量達到 25 MX 或以上。若在連續 24 小時內，用戶快照到的 MX 持倉量低於 25 MX，則無法參與陽光普照活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買並持有至少 25 枚 MX 代幣即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。





持有 MX 代幣除了能夠免費參與到空投活動外，還可以享受交易手續費折扣優惠。如果您是 MX 的持有者，即可使用 MX 抵扣現貨和 USDT 本位合約交易手續費，享受 20% 手續費折扣。除此之外，如果您近 24 小时內 MX 現貨持有數量不低於 500 枚即可享受交易手續費 50% 優惠。





