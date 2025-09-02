使用 MEXC【提幣】功能，可以將您的加密資產轉移至您的錢包。使用MEXC【內部轉賬】功能，可以實現 MEXC 站內用戶與用戶的轉賬操作，下面讓我們一步步地來看具體操作流程 。 1. 如何在 Web 端進行提幣 1）點擊MEXC官網首⻚右上⻆【資產】，選擇【提幣】。 2）選擇您要提現的【幣種】，填寫【提幣地址】，選擇【轉賬網絡】和填寫【提幣數量】；確認無誤後，點擊【提交】。 註： 提幣地址是指加密使用 MEXC【提幣】功能，可以將您的加密資產轉移至您的錢包。使用MEXC【內部轉賬】功能，可以實現 MEXC 站內用戶與用戶的轉賬操作，下面讓我們一步步地來看具體操作流程 。 1. 如何在 Web 端進行提幣 1）點擊MEXC官網首⻚右上⻆【資產】，選擇【提幣】。 2）選擇您要提現的【幣種】，填寫【提幣地址】，選擇【轉賬網絡】和填寫【提幣數量】；確認無誤後，點擊【提交】。 註： 提幣地址是指加密
新手學院/新手指南/操作指南/如何在 MEXC 上進行提幣？

如何在 MEXC 上進行提幣？

2025年9月2日MEXC
0m
#新手入門
Terrace
TRC$0.005252+16.40%
Tagger
TAG$0.0005259+0.24%
RWAX
APP$0.000935+18.62%

使用 MEXC【提幣】功能，可以將您的加密資產轉移至您的錢包。使用MEXC【內部轉賬】功能，可以實現 MEXC 站內用戶與用戶的轉賬操作，下面讓我們一步步地來看具體操作流程 。

1. 如何在 Web 端進行提幣


1）點擊MEXC官網首⻚右上⻆【資產】，選擇【提幣】。


2）選擇您要提現的【幣種】，填寫【提幣地址】，選擇【轉賬網絡】和填寫【提幣數量】；確認無誤後，點擊【提交】。


註：

提幣地址是指加密貨幣提款地址，也稱為錢包地址。這個地址是一個由一長串數字和字母組成的唯一標識，用來指示加密貨幣應該轉移到哪個賬戶或錢包。

轉賬網絡是指處理加密貨幣交易和轉賬時使用的網絡。不同的加密貨幣可能使用不同的區塊鏈網絡，例如比特幣使用的是比特幣網絡，以太坊使用的是以太坊網絡等等。有的一個幣種支持多個網絡，這種情況就需要注意選擇正確的網絡，比如 USDT，需要注意是 ERC20 還是 TRC20 網絡。錯誤的網絡可能導致提幣不到賬。

提現部分幣種時，需要填寫 Memo。不填寫 Memo 會導致提幣不到賬，關於 Memo 的更多詳情，請您參考文章《什麼是Memo/Tag》。

提幣時，您需要滿足最小提幣數量要求。如果您的提幣數量低於該要求，請補充相應的代幣，直到達到最小提幣數量後再發起提幣。提幣時需要支付對應的手續費，提幣手續費可能會根據鏈上費用調整。

MEXC 致力於為用戶提供更優質的體驗。如果您發現其他平台的提幣手續費更低，請提供相應的截圖和網頁鏈接反饋給線上客服。

3）發送郵件驗證碼並填寫，填寫谷歌驗證碼，點擊【提交】。


4）等待提幣成功。


2. 如何在Web端進行站內轉賬


1）點擊 MEXC 官網首⻚右上⻆【資產】，選擇【提幣】。


2）選擇您要提現的【幣種】。

3）選擇【MEXC 用戶】，目前支持【郵箱】、【手機號碼】、【MEXC UID】三種轉賬方式，填寫接收轉賬的賬戶信息。

4）填寫對應信息，填寫轉賬數量，點擊【提交】。


5）發送郵件驗證碼並填寫，填寫谷歌驗證碼，點擊【提交】。


6）轉賬完成。


3. 如何在App端進行提幣


1）點擊 App 右下角【資產】。
2）點擊【提幣】。
3）選擇提現【幣種】。
4）選擇提幣方式【鏈上提幣】。


5）填寫【提幣地址】、【選擇提幣網絡】和填寫【提幣數量】，點擊【確認】。
6）核對信息無誤後，點擊【確認提幣】。
7）發送郵件驗證碼並填寫，填寫谷歌驗證碼，點擊【確認】。
8）提現申請已提交，等待到賬。


4. 如何在App端進行站內轉賬


1）點擊App右下角【資產】。
2）點擊【提幣】。
3）選擇提現【幣種】。
4）選擇提幣方式【MEXC 轉賬】。


5）填寫接收轉賬的賬戶信息和【數量】，然後點擊【提交】。目前支持【郵箱】、【手機號碼】、【UID】三種轉賬方式。
6）確認信息無誤，點擊【確認】。
7）填寫郵箱驗證碼和谷歌驗證碼，然後點擊【確認】。
8）轉賬完成。


提幣注意事項


1. USDT等支持多個鏈的幣種，提現時請您務必選擇地址所對應的網絡進行提現申請。

2. 如果提現幣種需要填寫「Memo」，請您到接收平台複製正確的「Memo」後輸入，否則提現後可能造成資產丟失。

3. 如果輸入地址後，⻚面提示【地址無效】，請檢查地址或聯繫在線客服為您提供進一步幫助。

4. 每個幣種收取的提幣手續費均為不同，您可以在【提幣】-【轉賬網絡】（Web）/【網絡】（App）中查看。

5. 您可以在提現界面看到對應幣種的【提現手續費】。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。1. MEXC 美股合約有何特點1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC&#43;8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作

如何使用 MEXC 閃兌限價交易

如何使用 MEXC 閃兌限價交易

閃兌限價功能允許用戶在預設價格下進行資產兌換。當市場價格達到或優於您設定的限價時，系統將自動執行交易，讓您在波動的市場中以理想價格完成兌換。關於 MEXC 閃兌交易，您可以閱讀《什麼是 MEXC 閃兌交易》了解更多詳情。1. 如何使用 MEXC 閃兌限價交易1.1 Web第 1 步：進入閃兌限價頁面開啟並登入 MEXC 官網首頁，在頂部導覽列【現貨交易】中選擇【閃兌】，點選【限價】進入閃兌限價頁面

帳號相關常見問題匯總

帳號相關常見問題匯總

1. 帳號登入問題1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號如果記得帳號登入密碼：Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。如果忘

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金