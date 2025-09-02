如何在 MEXC 上進行提幣？





使用 MEXC【提幣】功能，可以將您的加密資產轉移至您的錢包。使用MEXC【內部轉賬】功能，可以實現 MEXC 站內用戶與用戶的轉賬操作，下面讓我們一步步地來看具體操作流程 。









1）點擊MEXC官網首⻚右上⻆【資產】，選擇【提幣】。









2）選擇您要提現的【幣種】，填寫【提幣地址】，選擇【轉賬網絡】和填寫【提幣數量】；確認無誤後，點擊【提交】。









註：





提幣地址是指加密貨幣提款地址，也稱為錢包地址。這個地址是一個由一長串數字和字母組成的唯一標識，用來指示加密貨幣應該轉移到哪個賬戶或錢包。





轉賬網絡是指處理加密貨幣交易和轉賬時使用的網絡。不同的加密貨幣可能使用不同的區塊鏈網絡，例如比特幣使用的是比特幣網絡，以太坊使用的是以太坊網絡等等。有的一個幣種支持多個網絡，這種情況就需要注意選擇正確的網絡，比如 USDT，需要注意是 ERC20 還是 TRC20 網絡。錯誤的網絡可能導致提幣不到賬。









提幣時，您需要滿足最小提幣數量要求。如果您的提幣數量低於該要求，請補充相應的代幣，直到達到最小提幣數量後再發起提幣。提幣時需要支付對應的手續費，提幣手續費可能會根據鏈上費用調整。

MEXC 致力於為用戶提供更優質的體驗。如果您發現其他平台的提幣手續費更低，請提供相應的截圖和網頁鏈接反饋給線上客服。

提現部分幣種時，需要填寫 Memo。不填寫 Memo 會導致提幣不到賬，關於 Memo 的更多詳情，請您參考文章《 什麼是Memo/Tag 》。

3）發送郵件驗證碼並填寫，填寫谷歌驗證碼，點擊【提交】。









4）等待提幣成功。













1）點擊 MEXC 官網首⻚右上⻆【資產】，選擇【提幣】。









2）選擇您要提現的【幣種】。





3）選擇【MEXC 用戶】，目前支持【郵箱】、【手機號碼】、【MEXC UID】三種轉賬方式，填寫接收轉賬的賬戶信息。





4）填寫對應信息，填寫轉賬數量，點擊【提交】。









5）發送郵件驗證碼並填寫，填寫谷歌驗證碼，點擊【提交】。









6）轉賬完成。













1）點擊 App 右下角【資產】。

2）點擊【提幣】。

3）選擇提現【幣種】。

4）選擇提幣方式【鏈上提幣】。









5）填寫【提幣地址】、【選擇提幣網絡】和填寫【提幣數量】，點擊【確認】。

6）核對信息無誤後，點擊【確認提幣】。

7）發送郵件驗證碼並填寫，填寫谷歌驗證碼，點擊【確認】。

8）提現申請已提交，等待到賬。













1）點擊App右下角【資產】。

2）點擊【提幣】。

3）選擇提現【幣種】。

4）選擇提幣方式【MEXC 轉賬】。









5）填寫接收轉賬的賬戶信息和【數量】，然後點擊【提交】。目前支持【郵箱】、【手機號碼】、【UID】三種轉賬方式。

6）確認信息無誤，點擊【確認】。

7）填寫郵箱驗證碼和谷歌驗證碼，然後點擊【確認】。

8）轉賬完成。













1. USDT等支持多個鏈的幣種，提現時請您務必選擇地址所對應的網絡進行提現申請。





2. 如果提現幣種需要填寫「Memo」，請您到接收平台複製正確的「Memo」後輸入，否則提現後可能造成資產丟失。





3. 如果輸入地址後，⻚面提示【地址無效】，請檢查地址或聯繫在線客服為您提供進一步幫助。





4. 每個幣種收取的提幣手續費均為不同，您可以在【提幣】-【轉賬網絡】（Web）/【網絡】（App）中查看。





5. 您可以在提現界面看到對應幣種的【提現手續費】。



