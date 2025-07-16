如何在MEXC驗證我的居住地址





提供地址證明是 MEXC 身份認證流程的一部分。註冊 MEXC 賬戶後，您需要上傳地址證明 (POA) 文件，以完成身份認證，並確保遵守所在地區或國家的法律法規。





在本文中，我們將介紹如何證明您的居住地址並成功上傳地址證明文件，以便您能夠順利通過地址認證。









為了完成賬戶身份認證，您需要提交證明文件：地址證明 (POA)。當您提交所需文件之後，我們才能核實您的有效地址。地址證明文件用於核實您的居住地址。在賬戶身份認證過程中，您需要上傳包含您的全名和住址信息的地址證明文件。





您上傳的文件必須符合特定要求，才能作為您的地址證明。該文件必須以您的名義簽發，並與 MEXC 賬戶所有者的姓名一致。文件的簽發時間應在最近 3 個月內，並包含以下信息：

您的姓名

您的家庭住址

簽發日期

簽發機構

簽發機構相關信息（如標識、聯繫信息或網站）









您選擇的文件必須顯示您的全名，並明確註明居住地址、簽發日期和簽發方姓名。簽發日期與提交日期之間的間隔不得超過 3 個月。有效文件包括但不限於：

銀行對賬單

銀行信函

抵押貸款/存摺

個人電話、家庭電話、互聯網或電視賬單

水費、電費或煤氣費賬單

其他公共服務提供商的賬單

政府機構的信函或通知

選民登記證明

納稅評估

臨時登記表/證明書/車輛登記證

房地產中介機構的租金賬單

雇主出具的確認地址/購房契約文件









以下文件一般不能用作地址證明：

交易收據（即使顯示了配送/賬單地址）

醫療賬單









1）確保您的文件可用作地址證明。如不確定，請查閱上述清單。





2）確認您的文件簽發日期是否超過 3 個月。MEXC僅接受在最近 3 個月內簽發的地址證明。





3）該文件必須包含您的姓名、您的地址、簽發日期及簽發機構。





4）該文件必須以您的名義簽發。核對地址證明文件上的姓名和地址是否與您在MEXC賬戶註冊過程中提交的姓名和地址一致。





5）請務必使用未經編輯的原始文件，避免使用經過裁剪的文件。您可以提交紙質賬單的照片或掃描版本，或電子賬單的 PDF 文件。但是，掃描件或截圖應避免模糊不清或反光，且不應是黑白的。您還應掃描文件的所有四個角，確保所有內容清晰可讀。





6）確保文件格式和大小均符合要求。支持的文件格式為 .PDF、.JPG 和 .PNG。不支持上傳其他格式的文件。





7）請注意，您的地址證明可能需要 24 小時才能審核完畢，屆時您將自動收到審核結果通知，無需聯繫客服。









地址認證是 MEXC 身份認證流程的一部分，地址認證用於核實您的居住地址。在賬戶身份認證過程中，您需要提供您的全名和住址，並上傳相應的證明文件。









請務必提供完整的住址，包括單元/門牌號、街道和郵編。









目前支持居住地址認證的國家，您可以在產品頁面進行查看。









您選擇的文件必須顯示您的全名，並明確註明居住地址、簽發日期和簽發方姓名。簽發日期與提交日期之間的間隔不得超過 3 個月。









如果您的地址驗證信息有變，請聯繫客服。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。