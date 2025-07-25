為了方便用戶快速導出個人交易和資金記錄，MEXC 上線了賬號數據導出的自助服務功能，幫助用戶快速導出近 540 天內的數據。 1. 賬號數據導出功能特點 一站式操作：所有數據的導出在統一頁面完成，自助操作方便快捷。 靈活選擇：最大支持 540 天內的數據導出，可按需篩選。 快速獲取：支持手動下載或發送至綁定郵箱，隨時使用。 2. 如何使用 MEXC 賬號數據導出功能 打開 MEXC 官網並登錄，在為了方便用戶快速導出個人交易和資金記錄，MEXC 上線了賬號數據導出的自助服務功能，幫助用戶快速導出近 540 天內的數據。 1. 賬號數據導出功能特點 一站式操作：所有數據的導出在統一頁面完成，自助操作方便快捷。 靈活選擇：最大支持 540 天內的數據導出，可按需篩選。 快速獲取：支持手動下載或發送至綁定郵箱，隨時使用。 2. 如何使用 MEXC 賬號數據導出功能 打開 MEXC 官網並登錄，在
如何使用 MEXC 賬號數據導出功能

2025年7月25日MEXC
為了方便用戶快速導出個人交易和資金記錄，MEXC 上線了賬號數據導出的自助服務功能，幫助用戶快速導出近 540 天內的數據。

1. 賬號數據導出功能特點


  • 一站式操作：所有數據的導出在統一頁面完成，自助操作方便快捷。
  • 靈活選擇：最大支持 540 天內的數據導出，可按需篩選。
  • 快速獲取：支持手動下載或發送至綁定郵箱，隨時使用。

2. 如何使用 MEXC 賬號數據導出功能


打開 MEXC 官網並登錄，在官網首頁底部點擊【幫助中心】。


在幫助中心頁面，點擊【自助服務】列表下的【賬號數據導出】按鈕。


在賬號數據導出頁面，根據自身情況選擇導出原因後，點擊【下一步】。


選擇導出數據類型：合約現貨資金記錄法幣理財。以下以導出合約數據為例進行演示。

1）勾選您想要導出的合約數據，包括合約歷史倉位、合約歷史委託、合約歷史成交、合約資金流水、合約賬單和跟單歷史訂單。
2）設定導出數據的時間範圍，每份報告最大支持導出最近 540 天的數據（截止到前一天）。
3）選擇導出格式 EXCEL 或 PDF ，您可以根據具體使用場景選擇合適的格式。注意： EXCEL 格式支持對文件進行加密。
4）勾選【生成後自動發送至郵箱】，導出的數據將發送至您賬號綁定的郵箱。如未勾選或未綁定郵箱，您可以在【導出記錄】頁面點擊鏈接下載。
5）合約數據頁面內容填寫完成後，點擊【導出】。請注意，每個自然月最多支持導出數據 10 次，即合約、現貨、資金記錄分別各 10 次。


記錄導出後，MEXC 將會通過郵件或短信的方式通知您。下載鏈接僅在 7 天內有效，請您及時下載。


MEXC 賬號數據導出功能讓您輕鬆一站式導出交易和資金記錄。如果您希望導出特定的交易幣種、交易方向等更個性化的數據，請前往現貨訂單合約訂單資金記錄頁面進行導出。

3. 常見問題


Q：生成失敗？
A：您可以刷新頁面後再次嘗試導出，或聯繫客服協助您進行人工導出。

Q：導出的數據文件在哪裡下載？
A： 請前往【幫助中心】→【賬號數據導出】→【導出記錄】下載，下載鏈接有效期爲 7 天。

Q：需要其他類型導出？
A：請聯繫客服協助。MEXC 非常重視每一位用戶的反饋，歡迎您提交建議。

Q: 導出需求超過 540 天?
A：我們非常理解您對早期交易數據的需求。目前平台默認支持導出最近 540 天的交易記錄，超出此範圍的數據暫無法提供。為避免類似情況，建議您定期備份交易記錄。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

