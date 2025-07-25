如何使用 MEXC 賬號數據導出功能





為了方便用戶快速導出個人交易和資金記錄，MEXC 上線了賬號數據導出的自助服務功能，幫助用戶快速導出近 540 天內的數據。









一站式操作 ：所有數據的導出在統一頁面完成，自助操作方便快捷。

靈活選擇 ：最大支持 540 天內的數據導出，可按需篩選。

快速獲取：支持手動下載或發送至綁定郵箱，隨時使用。

















在幫助中心頁面，點擊【自助服務】列表下的【賬號數據導出】按鈕。









在賬號數據導出頁面，根據自身情況選擇導出原因後，點擊【下一步】。









選擇導出數據類型：合約、現貨、資金記錄、法幣或理財。以下以導出合約數據為例進行演示。



1）勾選您想要導出的合約數據，包括合約歷史倉位、合約歷史委託、合約歷史成交、合約資金流水、合約賬單和跟單歷史訂單。

2）設定導出數據的時間範圍，每份報告最大支持導出最近 540 天的數據（截止到前一天）。

3）選擇導出格式 EXCEL 或 PDF ，您可以根據具體使用場景選擇合適的格式。注意： EXCEL 格式支持對文件進行加密。

5）合約數據頁面內容填寫完成後，點擊【導出】。請注意，每個自然月最多支持導出數據 10 次，即合約、現貨、資金記錄分別各 10 次。









記錄導出後，MEXC 將會通過郵件或短信的方式通知您。下載鏈接僅在 7 天內有效，請您及時下載。

















Q：生成失敗？

A：您可以刷新頁面後再次嘗試導出，或聯繫客服協助您進行人工導出。





Q：導出的數據文件在哪裡下載？

A： 請前往【幫助中心】→【賬號數據導出】→【導出記錄】下載，下載鏈接有效期爲 7 天。





Q：需要其他類型導出？





Q: 導出需求超過 540 天? A：我們非常理解您對早期交易數據的需求。目前平台默認支持導出最近 540 天的交易記錄，超出此範圍的數據暫無法提供。為避免類似情況，建議您定期備份交易記錄。 A：請聯繫客服協助。MEXC 非常重視每一位用戶的反饋，歡迎您提交建議。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。