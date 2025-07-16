



對於 MEXC 平臺的賬戶，MEXC 分別提供了個人認證和機構認證，主體不同需要認證的方式也就不一樣。如果您想了解更多關於個人認證的內容，您可以閱讀《 如何進行身份認證 》這篇內容。本篇內容主要為您介紹機構認證。









完成機構認證，可以提高賬戶的提幣額度，24 小時限額可增加至 400 BTC，同時享受更多機構賬戶權益。









打開並登錄 MEXC 官方網站首頁，在右上角個人頭像中選擇【身份認證】。









點擊右上角【切換至機構認證】。









在機構認證界面，您可以看到需要提前準備一些資料。這是為了避免您在認證過程中，由於資料不全無法順利填寫認證信息，需要中途反覆多次退出的情況，建議您準備齊全資料後，再點擊下方【開始認證】按鈕。





MEXC 對董事會決議文件和股權結構資料提供了相應的參考模版，您可以點擊【參考模版】進行下載使用。









在資料填寫頁面，您需要填寫機構信息、公司註冊地址、公司經營地址等詳細信息，填寫完成後點擊下方【繼續】，進行成員信息填寫。









在成員信息頁面，您需要填寫公司授權人、對管理或指導實體負有重大責任的個人、最終受益人的相關信息，填寫完成後點擊【繼續】。









在上傳資料頁面，您可以將在開始機構認證前，準備好的資料開始依次上傳，資料上傳完成後，查看聲明並勾選下方【我完全同意這份聲明】，然後點擊【提交】。









提交完成後，您將進入【入駐審核】階段，請您耐心等待，審核通過後完成機構認證。