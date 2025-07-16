







身份認證是指通過一定的手段，完成對用戶身份的確認。身份認證的目的是確認當前所聲稱為某種身份的用戶，確實如聲稱一樣保持一致。





交易所最常見的身份認證方式是 KYC，通常要求驗證用戶個人的有效身份信息，如姓名、身份證、駕照、護照等信息。





對身份認證流程的要求源於《銀行保密法》（BSA），該法要求金融機構防範洗錢、恐怖主義融資和其他犯罪活動。









對於出入金業務，通過身份認證能夠有效保證出入金的安全。身份認證可以有效驗證用戶是否從事合法交易行為，降低欺詐活動、潛在金融犯罪風險。





不同等級的身份認證，能夠幫助機構更有效分配資源，最大限度減少潛在威脅。





加密貨幣交易所根據身份認證信息確保用戶交易安全合規。如果沒有身份認證，犯罪用戶可能會利用這一漏洞逃脫法律制裁，交易所同樣需要承擔相應的責任。









MEXC 的個人身份認證分為初級認證和高級認證。





初級認證為個人基本信息認證。包括您的國籍、姓名、證件及號碼、出生日期、證件照等基本信息。





初級認證時間大約需要 24 小時，認證通過後您的提幣額度將得到提高，24 小時限額可增加至 80 BTC。









高級認證在初級認證基礎上，將增加人臉識別認證。高級認證審核時間約 48 小時。完成後您的提幣額度將增加到 24 小時限額200 BTC。

















MEXC 支持機構認證，允許開設機構賬戶。在身份認證頁面點擊右上角的【切換至機構認證】，即可開啟機構認證流程。









機構認證分成文件準備、資料填寫、成員信息、上傳文件、入駐審核 5 個流程。





在開始認證前，您需要準備好董事會決策文件、公司章程大綱及細則、公司註冊證書、股東名冊副本、董事會名冊副本等一系列文件。





當您準備好所有所需資料時，點擊【開始認證】，按照頁面提示完成機構認證。如果您未準備齊全材料不建議您開始認證，以免在認證過程中遇到問題退出，反覆填寫信息。















