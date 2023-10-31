mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/新手指南/操作指南/如何進行機構認證

如何進行機構認證

#初階
#新手入門
2023.10.31 MEXC
分享

對於 MEXC 平臺的賬戶，MEXC 分別提供了個人認證和機構認證，主體不同需要認證的方式也就不一樣。如果您想了解更多關於個人認證的內容，您可以閱讀《如何進行身份認證》這篇內容。本篇內容主要為您介紹機構認證。

1. 為什麽需要機構認證


完成機構認證，可以提高賬戶的提幣額度，24 小時限額可增加至 400 BTC，同時享受更多機構賬戶權益。

2. 如何進行機構認證


打開並登錄 MEXC 官方網站首頁，在右上角個人頭像中選擇【身份認證】。


點擊右上角【切換至機構認證】。


在機構認證界面，您可以看到需要提前準備一些資料。這是為了避免您在認證過程中，由於資料不全無法順利填寫認證信息，需要中途反覆多次退出的情況，建議您準備齊全資料後，再點擊下方【開始認證】按鈕。

MEXC 對董事會決議文件和股權結構資料提供了相應的參考模版，您可以點擊【參考模版】進行下載使用。


在資料填寫頁面，您需要填寫機構信息、公司註冊地址、公司經營地址等詳細信息，填寫完成後點擊下方【繼續】，進行成員信息填寫。


在成員信息頁面，您需要填寫公司授權人、對管理或指導實體負有重大責任的個人、最終受益人的相關信息，填寫完成後點擊【繼續】。


在上傳資料頁面，您可以將在開始機構認證前，準備好的資料開始依次上傳，資料上傳完成後，查看聲明並勾選下方【我完全同意這份聲明】，然後點擊【提交】。


提交完成後，您將進入【入駐審核】階段，請您耐心等待，審核通過後完成機構認證。

新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM