如何使用第三方帳戶登入 MEXC





本文以 Web 端為例進行第三方帳戶登入 MEXC 展示，App 端操作方式與 Web 端類似。









打開 MEXC 官網 ，點擊首頁【登入】按鈕。









選擇使用下方第三方帳號登入 MEXC。目前平台支援谷歌、Apple、MetaMask、Telegram 等第三方帳號登入。我們以谷歌帳號為例進行演示。









點擊谷歌圖標按鈕，彈出使用谷歌登入 MEXC 的窗口，點擊谷歌帳號。









閱讀隱私條款，點擊【繼續】。













使用第三方帳號（如谷歌帳號）登入完成後，在綁定 MEXC 帳號頁面，點擊【綁定現有的 MEXC 帳號】。





注意，一個第三方帳號只能綁定一個 MEXC 帳號。









輸入您要綁定現有的 MEXC 帳號和密碼，點擊【登入】。









完成安全驗證。









輸入郵箱驗證碼後，點擊【確定】。成功登入後跳轉至 MEXC 官網首頁。









選擇【個人頭像】下的【安全中心】，在第三方帳號綁定中，您可以看到您的 MEXC 帳號已成功綁定第三方帳號。













如果您已登入 MEXC 帳號，想要綁定第三方帳號，您可按以下步驟操作：

1）點擊頁面右上角的【個人頭像】，進入【安全中心】；

2）在【第三方帳號綁定】板塊中，查看目前支援的第三方平台；

3）點擊對應的【綁定】按鈕，按照頁面提示完成綁定流程。













在【安全中心】中的第三方帳號綁定板塊，找到已經綁定好的第三方帳號，點擊【解除綁定】。









二次彈窗確認，點擊【確定】，完成第三方帳號解綁。









