



郵件詐騙是一種透過電子郵件誘騙收件人提供敏感資訊或金錢的欺詐行為。在加密市場中透過電子郵件進行網絡釣魚的行為層出不窮，用戶需要防範郵件詐騙，謹慎對待不明來源的郵件，不點擊可疑連結，不下載不明附件，保護個人資產安全。













釣魚郵件常常假冒 MEXC 交易所，誘導用戶點擊惡意連結，登錄偽造的網站並輸入帳戶資訊，從而盜取資金。有些郵件還附帶惡意腳本或軟件，打開後可能讓黑客訪問您的設備，竊取敏感資訊，甚至未經授權轉移資金。









詐騙郵件聲稱您的帳戶有安全問題，要求您立即驗證資訊或更改密碼，實為獲取您敏感資訊。當您按照郵件中的說明重置密碼時，您的密碼可能會因此洩露給黑客。









詐騙者創建和 MEXC 官方郵件名稱高度相似的虛假域名和發件人名稱，以達到欺騙用戶的目的。透過使用高仿郵件對用戶進行詐騙，誘導用戶泄漏個人資訊。









詐騙郵件發布虛假投資資訊，承諾高回報的投資機會，誘導用戶轉帳加密貨幣進行參與，從而造成用戶資產損失。









詐騙郵件聲稱 MEXC 平臺正在進行某項獎勵活動，需要先支付一定金額加密貨幣，才能夠領取到相應的贈品。





















注意：部分釣魚郵件可能偽造發件人名稱或郵箱地址，具有較強的欺騙性。為保障帳戶安全，建議您使用 Gmail、Outlook、Yandex 等主流郵箱服務，這些客戶端具備更完善的安全機制，可自動識別並攔截可疑郵件，提升收信的安全性，避免上當受騙。









成功 設置防釣魚碼 後，您收到的由 MEXC 官方平臺發出的郵件都會帶有防釣魚碼的標誌。如果釣魚碼顯示不正確或者未顯示，則說明您可能收到了詐騙者發出的詐騙郵件。





















加密世界保護個人資產安全防治被攻擊是一件持續的事情，需要用戶對郵件內容時刻保持警惕，MEXC 團隊絕不會要求您將資產劃轉至未知地址。用戶在按照詐騙郵件要求操作前，一定要仔細分辨內容真偽，MEXC 官方人員不會以任何形式索要用戶的帳戶資訊、密碼 、等隱私資訊，如果您收到類似郵件，請您務必小心，避免資產損失。









除此之外，當您收到可疑郵件時，您也可以聯絡 MEXC 客服團隊幫您確認郵件是否為官方郵件，以免發生資產損失。



