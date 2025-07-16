如何使用MEXC官方驗證通道





為了防止用戶在網絡上被釣魚詐騙，MEXC 官方平臺上線了官方驗證通道的功能。如果您在網絡上看到 MEXC 的相關社媒賬號，您可以通過使用官方驗證的功能，檢查確認是否為官方賬號。













打開 MEXC 官方網站，滑動到官網首頁最下方，點擊【用戶支持】下的【官方驗證通道】進入驗證頁面。









在輸入框中輸入您看到的相關社媒賬號 ID，點擊搜索【🔍】按鈕。









經查詢後確認為官方社媒，則會彈出綠色認證通過彈窗，並列出對應同 ID 的其他社媒賬號。如搜索 @MEXC_TR 結果如下圖所示。









如果經查詢後確認為非官方社媒，則會彈出紅色認證不通過彈窗。如搜索 @MEXC_Fans 結果如下圖所示。這時您需要注意不要點擊其發布的相關鏈接，避免造成資產損失。













1）打開 MEXC App，點擊快捷按鈕【更多】。





2）選擇【客服】下的【官方驗證通道】。





3）在輸入框中輸入您看到的相關社媒賬號 ID，點擊搜索【🔍】按鈕。





4）經查詢後確認為官方社媒，則會彈出綠色認證通過彈窗，並列出對應同 ID 的其他社媒賬號。如搜索 @MEXC_TR 結果如下圖所示。





5）如果經查詢後確認為非官方社媒，則會彈出紅色認證不通過彈窗。如搜索 @MEXC_Fans 結果如下圖所示。這時您需要注意不要點擊其發布的相關鏈接，避免造成資產損失。













MEXC 提供的官方驗證方式，能夠準確識別驗證您提供的賬號 ID 是否為官方賬號。與此同時網絡上的一些實施釣魚的詐騙分子，可能會將正確的官方賬號 ID 信息，添加至釣魚賬號的簡介中。因此您在驗證社媒賬號是否為官方賬號時，一定要確保您複製的是賬號 ID。





我們以 Telegram 賬號為例進行說明。如下圖所示，這是一個 MEXC 的官方賬號，該賬號的 ID 即 username 是 @Yui_MEXC 。建議用戶直接使用複製按鈕複製賬號，不要手動輸入賬號，以防釣魚賬號。









MEXC 建立了眾多的多語言社區，幫助用戶和 MEXC 取得聯繫，了解 MEXC 最新資訊動態和活動信息。您可以閱讀《 如何加入 MEXC 多語言社區 》內容，加入到對應的社區。或者您也可以在 MEXC 官網首頁底部，選擇您想要加入的社區，點擊對應渠道圖標即可加入。







