



MEXC 根據不同用戶的喜好，在界面上提供了淺色和深色兩種模式，可以按照平時的個人喜歡進行切換。









打開 MEXC 官網任意頁面，點擊右上角【☼】按鈕，切換成深色模式。









您可以看到，在深色模式下，所有頁面全部變成了黑色。





再次點擊右上角的【☾】按鈕切換回淺色模式，所有頁面變回白色。













點擊App左上角個人頭像，點擊右上角【☾】按鈕，調整成深色模式。





在深色模式下，除交易 K 線頁面外，其他所有的頁面全部變成黑色背景。









返回到我們剛剛設置深色模式的頁面，再次點擊右上角的【☼】按鈕，切換回淺色模式。









如果您在深色模式下，想要將 K 線交易頁面同步設置成深色，我們以現貨 K 線為例來顯示如何設置，合約 K 線設置方式一樣。





在 App 首頁下方點擊行情，任選一個代幣進入到 K 線頁面，這裡我們選擇了【現貨】下的 MX 來進行展示。





點擊右上角的設置按鈕，在【皮膚設置】中選擇【☾ 夜間版】，即可完成 K 線頁面的深色模式設置。如果您想使用淺色模式可以再次點擊【☼ 日間版】切換回淺色模式。









系統默認【跟隨 App】，會根據您的手機系統設置，在不同時間段切換成不同的顏色模式。