谷歌驗證器關閉雲端同步方法

如您未使用谷歌賬號登陸谷歌驗證器，雲端同步功能是自動關閉狀態，您不用再進行關閉操作。

如您已使用谷歌賬號登陸谷歌驗證器，您需要按以下步驟進行關閉雲端同步：

1、打開 谷歌驗證器(Google Authenticator) App。

2、點擊右上角賬號頭像，選擇“Use without an account”，併點擊“Continue”，即可關閉雲端同步。