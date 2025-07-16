如何在 MEXC App 上自定義快捷服務





在 MEXC App 首頁輪播圖的下方，有兩排快捷圖標，點擊後會跳轉到相應服務中。首頁上只展示了 一些常用的服務快捷按鈕，點擊【更多】後您會查看到更多的服務。





對於這部分的快捷圖標，MEXC 提供了自定義的功能，允許用戶按照自己的使用習慣，在首頁自定義展示一些自己常用的服務。以下我們將使用 iOS 系統手機進行演示。





點擊【更多】，在最上方的【自定義功能】中點擊右側的書寫圖標。









點擊當前圖標上的【-】號，將不再打算放在首頁的圖標移除，再在下方應用中，選擇您想要添加的服務，點擊【+】號。





如我們移除掉原有的【MX 專區】和【獎勵】服務，添加【禮包】和【週週贏】服務到快捷區。









如果您想對添加的服務進行排序，長按這個服務並拖動，實現位置的變更。





如我們將剛剛添加到【週週贏】服務移動到【禮包】服務前面，長按【週週贏】圖標，然後向前拖動完成新的排序。點擊右上角【確認】，返回到 MEXC App 首頁，您可以看到最新的快捷區排序展示。









將默認的快捷圖標自定義成您個人常用的業務入口，能夠幫助您在使用 MEXC 過程中節省時間，一鍵快捷進入相應的業務，歡迎您進行體驗。