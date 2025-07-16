如何通過瀏覽器查找交易記錄

在日常交易轉賬過程中，尤其是在網絡擁堵的情況下，經常出現交易充值失敗、延遲未到賬等情況。當交易沒有按照自己預想的方式順利完成後，就會擔憂自己的幣是不是丟失了。使用區塊鏈瀏覽器，可以隨時查看鏈上狀態。 對於常見的熱門交易代幣，如何通過區塊鏈瀏覽器查找相關交易記錄。 1. 如何使用區塊鏈瀏覽器 總體來說，使用區塊鏈瀏覽器查找交易記錄的方式一樣。需要注意的是，不同的代幣、不同的提現網絡，對應使用的區塊鏈在日常交易轉賬過程中，尤其是在網絡擁堵的情況下，經常出現交易充值失敗、延遲未到賬等情況。當交易沒有按照自己預想的方式順利完成後，就會擔憂自己的幣是不是丟失了。使用區塊鏈瀏覽器，可以隨時查看鏈上狀態。 對於常見的熱門交易代幣，如何通過區塊鏈瀏覽器查找相關交易記錄。 1. 如何使用區塊鏈瀏覽器 總體來說，使用區塊鏈瀏覽器查找交易記錄的方式一樣。需要注意的是，不同的代幣、不同的提現網絡，對應使用的區塊鏈
在日常交易轉賬過程中，尤其是在網絡擁堵的情況下，經常出現交易充值失敗、延遲未到賬等情況。當交易沒有按照自己預想的方式順利完成後，就會擔憂自己的幣是不是丟失了。使用區塊鏈瀏覽器，可以隨時查看鏈上狀態。

對於常見的熱門交易代幣，如何通過區塊鏈瀏覽器查找相關交易記錄。

1. 如何使用區塊鏈瀏覽器


總體來說，使用區塊鏈瀏覽器查找交易記錄的方式一樣。需要注意的是，不同的代幣、不同的提現網絡，對應使用的區塊鏈瀏覽器不一樣。選擇對應的區塊鏈瀏覽器，即可查找到相應的交易記錄。

1. 確認代幣提現/轉賬等操作所選用的網絡

2. 根據網絡選擇對應的區塊鏈瀏覽器

3. 按照交易哈希或錢包地址搜索，查找相關記錄結果

2. BTC 和 BRC-20 系列代幣


BTC 作為區塊鏈的鼻祖，無論是影響力還是市值都是當之無愧的第一，對於它的交易記錄一般常用 blockchain 瀏覽器查詢。注意這個瀏覽器並非官方出品，而是第三方的作品。網址：https://www.blockchain.com/explorer

今年大火的 BRC-20 系列代幣，如 ORDI、PEPE、PIZA 等，都是在比特幣區塊鏈上創建的代幣。這類代幣也可以使用 blockchain 瀏覽器進行查詢，輸入交易哈希、地址或者區塊，就可以查詢到相應交易記錄。


3. ERC-20 系列代幣


以 ETH 為代表的 ERC-20 代幣，可以通過 Etherscan 瀏覽器來進行查詢鏈上交易記錄。常見的 ERC-20 代幣還包括 Uni、Shib、Link、MX 等。 Etherscan 瀏覽器網址：https://etherscan.io


比較特殊的是，由於以太坊的網絡擁堵和高昂的 gas 費用問題，誕生了以太坊二層網絡。二層網絡上的代幣同樣是屬於 ERC-20 系列代幣，不過他們卻有自己的區塊鏈瀏覽器，因此查找這些網絡的代幣，需要前往對應的瀏覽器中，比如 Polygon、Arbitrum。

3.1 Polygon


Polygon 由於 gas 價格低經常被大家所使用，NFT、Gamefi 項目都喜歡在這條鏈上構建項目，原生代幣是 MATIC。查詢 Polygon 鏈上的交易數據，通常使用 Polygonscan 。

網址：https://polygonscan.com/

其他使用 Polygonscan 查詢的常見代幣：QUICK。 Polygon 鏈上經常交互使用的原生代幣並不多，但是在從錢包提現到交易所時往往會選擇這條鏈，因為交易速度快且 gas 費用低。


3.2 Arbitrum


二層網絡的明星項目 Arbitrum 很早就被大量用戶關注，今年主網上線空投 ARB 的財富效應再一次刷新自己的熱度，吸引大量的用戶使用 Arbitrum 網絡。查找 ARB 的交易記錄，可以使用 Arbiscan 瀏覽器。網址：https://arbiscan.io/

其他使用 ARBISCAN 查詢的常見代幣：AIDOGE。隨 AIDOGE 之後出現的很多動物園幣，都是在 Arbitrum 網絡上創建，使用 Arbiscan 瀏覽器可以查找交易記錄。


4. BEP-20 系列代幣


以 BNB 為代表的 BEP-20 系列代幣，需要通過使用 Bscscan 瀏覽器進行交易記錄查詢。常見的 BEP-20 代幣包括 CAKE、DOGE 等。 2021 年風靡的動物園幣，大部分都是 bep20 代幣。

Bscscan 瀏覽器網址：https://bscscan.com/


5. LTC


由於萊特幣將在下個月再一次減半，因此最近關於萊特幣的討論和熱度變得高了起來。查找關於萊特幣的交易記錄，可以使用多鏈瀏覽器 blockchair，輸入交易哈希或者錢包地址即可查找到相關交易。

網址：https://blockchair.com/zh/litecoin


6. TRC-20 系列代幣


早在 BNB Chain、Polygon 出現之前，波場鏈可以說是所有人轉賬交易首選，因為 gas 低。 TRX 是波場 TRC-20 系列代幣的代表，產生的交易記錄都可以在 Tronscan 瀏覽器中搜索到。瀏覽器網址：https://tronscan.org/#/


事實上，查找交易記錄只是區塊鏈瀏覽器功能中的一部分，您還可以使用區塊鏈瀏覽器查看到整條鏈的活躍程度等數據。您在一些第三方數據網站上看到的統計數據，很多是調用官方區塊鏈瀏覽器的數據接口。學會使用區塊鏈瀏覽器，對於您日常交易、分析具有十分重要的意義。

