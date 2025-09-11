防詐第一課：辨識與預防常見加密風險













在加密貨幣的世界中，即使已持有資產並將其存放在區塊鏈錢包裡，風險仍然存在。這些風險可分為內部風險，即源自於項目本身的問題，如團隊操控或合約缺陷，以及外部風險，即來自駭客入侵等外部攻擊。需要注意的是，內部缺陷有時可能放大外部風險，例如合約漏洞被駭客利用。如果不加以防範，這些風險可能導致資金瞬間蒸發或完全流失。









在代幣或協議的核心智能合約中，保留了可被「所有者」、「多簽」或「管理員角色」修改的關鍵參數或邏輯。這些權限原本是為維護合約（如修復 Bug）而設，但如果團隊濫用，他們可能更改交易規則、提走流動性資金、無限增發代幣或提高稅率，從而操控資產價值，甚至讓用戶持倉資產快速貶值，甚至瞬間歸零。





如何防範？





A. 提前盡調：在投入資金前，仔細檢查智能合約，重點判斷以下參數。





合約是否可升級：如果是，代表團隊能隨時修改程式碼，增加不確定性。

所有權與治理結構：是否已放棄所有權，或移交給社區。

時間鎖：檢查修改是否需延遲執行（如至少 24 小時），給予社區反應時間。

LP 流動性安全：流動性池是否被時間鎖鎖定，無法隨意撤出；確認 LP 代幣是否銷毀或託管。





B. 即時監控：





在持有期間，定期複查合約權限變化，並使用工具訂閱事件通知合約升級或權限轉移。例如，使用 DefiLlama 追蹤協議流動性與 TVL 變化，設定警報監控 LP 池波動、稅率變化或重大治理事件。









駭客攻擊是外部攻擊者利用智慧合約漏洞、私鑰外洩、前端網站劫持或權限配置錯誤等方式，竊取資金、增發代幣或操縱價格。這不同於內部風險，駭客通常是第三方，利用技術弱點入侵，導致用戶資產被盜或項目整體崩盤。作為外部風險，駭客攻擊相對不可控，但透過適當方法可在一定程度上降低風險。





如何防範？





檢測異常狀況：

即時偵測協議核心位址餘額/TVL，可透過 DefiLlama 的儀表板查看即時圖表和設定警報。

使用 AI 工具抓取項目官方 Discord/Telegram/X 關鍵字，如 exploit / hack / issue。





防護措施：

定期檢視與合約互動的地址，確保無未經授權的操作。

將資金分成小份，分散存放在不同錢包或平台，降低單一攻擊所造成的全損風險。

大額資金使用硬體錢包儲存，避免將所有資產長期留在 DEX 中。

查看權威審計機構（如 Certik 或 SlowMist）所發出的第三方審計報告，使用 AI 解讀報告的核心內容，以了解合約的風險與安全。









釣魚攻擊是加密貨幣領域最常見的網路安全威脅之一。這類攻擊具有極強的隱藏性和針對性，攻擊者常偽裝成官方通信，誘導用戶執行點選、簽署或轉帳操作，最終導致資產損失。透過建立嚴謹的防範習慣，用户能夠有效避免釣魚攻擊：





安全存取：請務必手動輸入官方主網域造訪網站，避免點選外部連結。





謹慎交互：優先使用小額或只讀錢包進行測試交互，確認安全後再切換主錢包。





私鑰保護：嚴禁分享助記詞或私鑰，授權後立即透過 Revoke.cash 檢查並撤銷多餘權限。





交叉驗證：透過官方管道（如 Twitter、Discord 或官網公告）進行資訊驗證。





證據保存：發現可疑跡象時，及時截取螢幕並記錄交易哈希，提交至 ScamSniffer 或 Google Safe Browsing 等平台。









1）假客服郵件：

假客服郵件通常偽裝成交易所或項目方的官方通訊，聲稱帳戶異常需立即驗證，常見話術包括「緊急升級」或「帳戶凍結」。當用戶根據郵件提示點選惡意連結、下載木馬或提供私鑰/執行簽名時，錢包資產就會被盜。此類攻擊巧妙利用心理緊迫感，讓用戶在慌亂中放鬆警惕，常被用於針對高價值帳戶的定向詐騙。





防範策略：

利用大型語言模型 AI 分析訊息內容，辨識製造緊迫感的語言模式。

檢查郵件 Header 的 SPF/DKIM 驗證結果，若顯示失敗則高度可疑。

運用 AI 工具分析附件潛在風險。

作為用戶，避免直接點選郵件內容，開啟防釣魚碼功能（如 MEXC 交換的防釣魚碼）以驗證郵件真實性。





2）假連結：

假連結常出現在搜尋引擎廣告、社群群組或 X 回覆中，偽裝成合法 DApp、錢包或交易所頁面，誘導用戶連結錢包、簽名或下載惡意程式。這些連結可能隱藏在短連結或二維碼中，一旦觸發，可能導致權限濫用或裝置感染，攻擊者藉此竊取資產或植入後門。





防範策略：

使用 AI 分析頁面前端程式碼，偵測是否有混淆鉤子或高風險函數。

作為用戶，採用測試錢包先進行互動。如果不小心授權住錢包，立即撤銷權限並轉移資產至新地址。

發現問題連結後，向 Cloudflare 或相關社群平台舉報域名，降低社群風險。





3）冒充活動：

透過偽造官方事件來誘騙用戶，如領取空投領取、白名單抽獎或超高年化收益的質押，誘導用戶連接錢包或轉入代幣。這類攻擊精準針對用户的貪婪心理，導致資產損失。





防範策略：

使用 AI 檢查合約函數是否包含高危險元素（如無限 Mint 權限）。

作為用戶，拒絕任何前置押金或啟動費要求。

使用唯讀工具如 DeBank 查詢快照資格，避免主錢包直接偵測。









這類騙局利用散戶「追求高收益且無風險」的心理，以「高息理財」或「零風險套利」為幌子吸引資金。很多新手會被這些誇張宣傳打動，看著社群裡「投資人」曬出的獲利截圖信以為真。騙子往往允諾前期收益兌現，讓受害者嚐點甜頭，小賺幾筆後加大投入，直到嘗試提現時才發現資金根本提不出來。一旦陷入此類騙局，投入的本金幾乎難以拿回，血本無歸是常態。





防範策略：

小心誘惑宣傳：對宣稱「保本高息」「穩賺不賠」的投資項目一概持懷疑態度，冷靜計算年化收益率。

小額測試與分散投資：在未充分驗證前都應小額試水，切勿貿然投入重金甚至孤注一擲。同時避免將全部資產集中在單一平台或項目，分散投資可降低踩雷風險。

使用智慧工具：善用網路搜索，查詢項目信譽和其他用户回饋。此外，AI 聚合的資訊能幫助及時辨識警報訊號。









本類風險往往是駭客直接對用戶錢包下手，常見場景包括：

用戶不經意地安裝了含木馬的應用程式、點選了惡意連結、或在假錢包 App 輸入了助記詞，導致私鑰悄悄被盜。隨後駭客會等待時機，將錢包中大額資產轉走。

用戶在錢包裡發現莫名其妙的轉帳或代幣，例如突然收到一筆不明來源的代幣轉入，這是駭客在進行「投毒」攻擊，空投一小筆假幣來引誘互動。如果嘗試出售這類代幣，就會被引導至釣魚網站授權，引發資產被掃空的後果。





異常轉帳背後通常有以下幾種原因：





私鑰/助記詞外洩：這是最直接也最危險的情況，私鑰外洩可能源自惡意軟體竊取、在釣魚網站輸入金鑰、或將金鑰保存在雲端/郵件等被駭客攻破的地方。





惡意合約授權：駭客也會利用智慧合約漏洞或用户誤授權限實施轉帳。例如，用戶與未審計的合約互動時，合約中藏有後門程式碼，攻擊者可呼叫該後門將用戶投入合約的資金轉走。又或者用戶先前在某詐騙DApp上進行了授權交易，駭客一直監控等待，日後可隨時利用該授權把錢扣走。





地址投毒：攻擊者透過批量轉入小額代幣製造空投幻覺，並偽造出一個只能透過指定網站交易的假象。心急的用戶一旦按照提示登入那個網站賣幣，就在支付「小額礦工費」時掉入陷阱，授權給了騙子。還有「地址投毒」手法更隱蔽，攻擊者監控到用戶轉帳操作後，產生一個與收款地址前幾位和後幾位相同的假地址，再向用戶轉入零星代幣。下次要轉帳給常用地址時，如果不仔細，很可能從歷史記錄複製到了這個假地址，結果把錢匯給了騙子。





防範策略：

加強私鑰保護：切記不要在聯網環境中儲存或輸入私鑰/助記詞。盡量使用硬體錢包或多簽錢包，將私鑰隔離在實體裝置中。避免在來路不明的軟體或網站輸入助記詞。

及時撤銷權限：養成定期檢查錢包已授權合約的習慣，及時撤銷不必要或可疑的授權，以免長久暴露風險。

謹慎對待陌生代幣：如果錢包中無故出現價值高得不合常理的代幣，不要急於嘗試變現，極可能是騙局代幣，正確做法是直接在錢包中將其隱藏或刪除記錄。

借助 AI 安全工具：目前一些安全團隊推出了 AI 錢包安全檢測工具，可以幫助用戶掃描錢包環境和交易請求的潛在風險。









除了鏈上的轉帳行為外，散戶用戶在交易所也面臨被盜號、惡意操作的風險，例如駭客常透過釣魚、惡意插件、偽裝 App 等方式竊取帳戶登入訊息，再繞過風控發起提領作業。以下是幾個典型場景：





簡訊/郵件釣魚：駭客冒充平台官方發送安全提醒或活動通知，引導用户點選偽造登錄頁面，輸入帳號密碼、Google 驗證碼等（如：「您的帳號有異常登錄，請立即驗證」）。





惡意外掛程式/假 App：瀏覽器外掛程式或行動 App 偽裝成交易助手，誘導用户登入後後台偷偷上報帳號憑證，或竄改頁面行為。





公共網路環境下登入：用户在不安全的 Wi-Fi 下輸入敏感訊息，資料可能會被中間人截取。





防範策略：

啟用多重驗證：交易所帳戶必須開啟 Google 驗證碼或更高等級的動態硬體金鑰。避免只用簡訊驗證，因為簡訊容易被劫持。

不要使用相同密碼：養成良好的密碼管理習慣，不要跨平台共用密碼，避免被撞庫。推薦使用密碼管理器產生高強度隨機密碼。

限制 IP 登入環境：在設定中綁定常用設備、常用 IP，關閉陌生 IP 存取權限。

監控帳號登入行為：開通登入提醒、裝置變更通知，若發現異地登入或頻繁登入失敗，立即修改密碼並聯絡平台凍結帳號。





幣圈機遇誘人，但騙局陷阱也層出不窮，唯有保持清醒頭腦，不貪高利、不信天降餡餅，並結合嚴謹的安全措施，才能有效降低受騙幾率。希望透過本指南的講解，大家能對常見騙局有更清晰的認識，在日常投資中，請務必多一分核實，少一分盲從。