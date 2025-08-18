2025 年，加密貨幣詐騙愈加複雜且有組織化。它融合新型 AI 技術和傳統欺詐手法，精準鎖定用戶，令人防不勝防，構成重大安全挑戰。 Hacken 最新安全報告顯示，僅 2025 年上半年，釣魚攻擊損失近 6 億美元，Rug Pull 騙局損失超 3 億美元，兩者之和約佔同期被盜總資產的三分之一。此外，自 2023 年以來，AI 相關漏洞利用增長了 1,025%，正成爲詐騙生態的新興威脅。詐騙者藉助2025 年，加密貨幣詐騙愈加複雜且有組織化。它融合新型 AI 技術和傳統欺詐手法，精準鎖定用戶，令人防不勝防，構成重大安全挑戰。 Hacken 最新安全報告顯示，僅 2025 年上半年，釣魚攻擊損失近 6 億美元，Rug Pull 騙局損失超 3 億美元，兩者之和約佔同期被盜總資產的三分之一。此外，自 2023 年以來，AI 相關漏洞利用增長了 1,025%，正成爲詐騙生態的新興威脅。詐騙者藉助
新手學院/區塊鏈百科/安全知識/如何識破幣圈... 防詐全攻略

如何識破幣圈騙局？一文看懂 MEXC 防詐全攻略

2025年8月18日
2025 年，加密貨幣詐騙愈加複雜且有組織化。它融合新型 AI 技術和傳統欺詐手法，精準鎖定用戶，令人防不勝防，構成重大安全挑戰。

Hacken 最新安全報告顯示，僅 2025 年上半年，釣魚攻擊損失近 6 億美元，Rug Pull 騙局損失超 3 億美元，兩者之和約佔同期被盜總資產的三分之一。此外，自 2023 年以來，AI 相關漏洞利用增長了 1,025%，正成爲詐騙生態的新興威脅。詐騙者藉助 AI 深度偽造視頻和語音，進一步加大了防禦難度。

本文將深入解析常見加密騙局、應對策略以及 MEXC 平台的安全支持，幫助投資者識破陷阱、守護資產安全。

1. 常見的加密騙局案例


1.1 網路釣魚詐騙


這是加密領域最常見的攻擊形式，詐騙者假冒官方或名人，誘導用戶訪問虛假網站或應用。等用戶授權錢包後便迅速轉移資產。常見手法包括冒充官方 X 帳戶、郵件或客服，並結合虛假空投獎勵，極具欺騙性。2025 年，詐騙者利用 AI 生成深偽視頻和語音，攻擊手段顯著升級。

案例：某交易所數據洩露事件中，詐騙者利用泄露的 KYC 資訊，冒充客服透過電話或郵件誘導用戶點擊釣魚連結，數月內造成上億美元損失。XRP 空投騙局中，詐騙者透過高訂閱量 YouTube 帳戶發佈AI生成的視頻，仿冒 Ripple 高管宣稱推出「獎勵計劃」，誘導用戶先轉帳以獲取空投。

應對措施
  • 交叉驗證連結來源，確保來自官方渠道，非官方連結一律不點擊。
  • 切勿向任何「官方工作人員」提供私鑰或密碼（MEXC 工作人員絕不會主動索取此類資訊）。
  • 使用硬件錢包存儲加密資產，降低在線風險。
  • 定期檢查並撤銷可疑 DApp 的錢包權限。
  • 啟用 2FA 雙重認證，防止未經授權的訪問。

1.2 相似地址投毒攻擊


詐騙者透過剪貼板劫持、惡意軟件或釣魚攻擊，向用戶錢包注入與真實地址高度相似的虛假地址，誘導用戶將資金轉帳至錯誤地址，從而造成資產損失。

案例：一位加密貨幣 KOL 在進行大額轉帳前，先測試性轉帳 1 USDT，結果迅速收到兩個詐騙團隊的 1 USDT 迴轉，使用的地址與真實地址極爲相似（例如：真實地址爲 0x1234...5678，釣魚地址爲 0x1234...5b78）。詐騙者透過這種方式誤導用戶向虛假地址轉帳，導致資金被盜。

應對措施：
  • 逐位覈對轉帳地址，確保與目標地址完全一致；使用區塊鏈瀏覽器交叉驗證地址來源。
  • 在MEXC等平台啟用錢包地址白名單，僅允許向預先驗證的地址轉帳。
  • 避免使用公共 Wi-Fi 操作錢包，定期掃描設備以清除惡意軟件。
  • 定期檢查並撤銷可疑DApp的錢包授權，防止未經許可的訪問。
  • 警惕來源不明的微額轉帳（如1 USDT），切勿直接回轉，立即覈查並標記可疑地址。

1.3 高額利誘的投資詐騙


高額利誘的投資詐騙在 Telegram 和 Discord 群組中頻發，詐騙者承諾「高額返利」或「跨平台套利」等高回報，誘導用戶轉帳後迅速捲款。

案例：一位加州居民透過 WhatsApp 被誘導至虛假交易平台投資，帳戶顯示虛假盈利，但無法提取資金，平台迅速關閉，該居民一共損失 4 萬美元。

應對措施
  • 警惕任何「無風險高回報」承諾，高收益通常伴隨高風險。
  • 優先選擇知名且合規的交易所，避免非官方連結或未驗證平台。
  • 透過 CoinMarketCap、CoinGecko 或 DappRadar 驗證平台合法性。
  • 在投資前進行小額轉帳測試，確認平台提款功能。
  • 加入官方認證的社區，及時向管理員報告可疑行爲。

1.4 DeFi 詐騙


詐騙者偽造 DeFi 項目，誘導用戶參與虛假流動性挖礦或質押計劃，然後實施 Rug Pull。

案例：在 Ionic Money 事件中，詐騙者偽裝成一個名爲 Lombard Finance 的團隊，誘導平台上線虛假代幣 LBTC。詐騙者鑄造了 250 枚假 LBTC，並將其作爲抵押品，從 Ionic Money 成功借出了約 860 萬美元的真實資產後棄抵押品跑路，造成平台和用戶重大損失。

應對措施
  • 僅參與經知名安全公司審計的 DeFi 項目，親自查閱審計報告並關注風險項。
  • 使用 GoPlus、TokenSniffer 等安全工具評估項目可信度。
  • 透過 Etherscan 等區塊鏈瀏覽器檢查合約開源狀態和團隊資金流向。
  • 結合社區互動質量和歷史記錄，綜合判斷項目可信度，
  • 在不確定項目安全性時，先以小額資金測試協議穩定性和提款功能，切勿一次性投入大額資產。

1.5 發行假幣、Rug Pull 或貔貅盤


2025年，Meme 幣熱潮使其成爲假幣和 Rug Pull 的重災區。詐騙者利用「快速致富」情緒，透過惡意合約或集中持幣，結合社交媒體炒作和偽造名人背書製造 FOMO，在價格高點撤走流動性或拋售代幣，致使幣價瞬間歸零。

案例：2025 年最臭名昭著的 Rug Pull 醜聞之一是 Libra 代幣。阿根廷總統哈維爾·米萊在社交媒體上發佈了該代幣的帖子，被市場解讀爲「名人背書」，代幣市值隨之飆升至數十億美元。在大量散戶湧入後，米萊刪除了帖子，代幣暴跌 94%。該事件被指控爲一次精心策劃的「拉高出貨」騙局。

應對措施
  • 檢查流動性鎖定和合約審計，例如使用 MEXC DEX+ 的安全檢測與合約審計功能。
  • 透過區塊鏈瀏覽器監控團隊錢包，識別異常拋售行爲。
  • 驗證名人背書來源，同時也勿輕信名人背書代幣。
  • Meme幣投資高風險，嚴格控制倉位，設置止損線，切勿重倉單一代幣。

1.6 AI 驅動的詐騙


隨着人工智能技術的迅猛發展，2025 年的加密貨幣詐騙愈發高科技化。這些 AI 驅動的詐騙手法不僅技術含量高，且隱蔽性強，令人難辨真偽，亟需提高警惕。以下是幾種常見且極具威脅的 AI 驅動詐騙形式：

1）AI 生成知名人士視頻
2024 年，一段 AI 生成的埃隆·馬斯克視頻在 YouTube 直播中宣稱募集資金，僅 20 分鐘內，詐騙錢包地址便收到多位受害者的轉帳。據統計，從 2024 年 3 月至 2025 年 1 月，此詐騙累計竊取超過 500 萬美元。

2）AI 生成假客服語音或視頻冒充官方人員
詐騙者利用 AI 工具生成高度逼真的語音或視頻，冒充加密交易所客服或項目方官方人員，透過社交工程手段誘導用戶泄露私鑰、助記詞或直接轉帳。此類詐騙因其高度仿真性和針對性，極易突破用戶心理防線。

3）利用 AI 偽造動態人臉視頻繞過KYC身份認證
詐騙者透過 AI 生成動態人臉視頻，模擬真實人物的面部表情和動作，成功繞過交易所的生物識別 KYC 系統，盜取帳戶資金。

應對措施：
  • 透過官方渠道（如官網、認證社交帳號）多方覈實消息真偽，切勿輕信視頻或語音。
  • 勿向任何人透露私鑰、助記詞或密碼，即使對方是官方人員。
  • 啟用 2FA 雙重認證，提升帳戶安全性。
  • 警惕異常請求或高回報誘惑，保持理性判斷。

2. MEXC平台的防詐騙支持舉措


1）保護帳戶安全： MEXC建立了完善的帳戶安全防護體系，透過多層次技術手段保障用戶帳戶不被盜用，包括開啟雙重身份驗證（2FA）和設置防釣魚碼、實時攔截可疑登錄連結等措施。此外，MEXC 採用冷熱錢包分離和多重簽名技術存儲用戶資產，從底層提升資金安全性。

2）保護交易安全： 平台利用先進的算法和AI實時監測價格異常波動和可疑的循環交易模式（如刷量、操縱市場）。一旦識別出可能的惡意操作，MEXC 會迅速限制相關可疑帳戶，以防範洗盤、「拉高拋售」等操縱行爲，維護市場的公平透明。值得一提的是，MEXC 高性能的交易撮合引擎也保障了交易的穩定高效執行，在技術層面降低了延遲套利等惡意交易利用系統漏洞的可能。

3）官方渠道驗證： 爲防止用戶誤入假冒官方渠道，MEXC 推出了官方帳號驗證工具。用戶可透過 MEXC 官網底部「用戶支持」區域的「官方驗證通道」頁面，輸入某個社交帳號 ID（如 Telegram 或 X 等）進行查詢。若查詢結果顯示綠色已驗證標識，則表示該帳號是 MEXC 官方帳號（並會列出與該 ID 對應的其他官方渠道）；若彈出紅色未驗證警示，則說明該帳號非官方，提醒用戶提高警惕，切勿點擊其提供的任何連結。

4）AI 驅動的詐騙檢測： MEXC 充分利用人工智能技術提升風控的及時性和準確性，構建了 AI 模型，對異常交易行爲、登錄模式以及鏈上資金異動等進行實時檢測，一旦出現可疑情況就自動攔截或提交人工審核。這種「AI+人工」結合的風險監控體系極大提高了對新型詐騙的響應速度，MEXC 透過 AI 監測在 Q2 成功將詐騙攻擊次數環比降低了 12%。

5）用戶安全教育： 除了技術防禦，MEXC 也注重提升用戶的安全意識，幫助用戶自己識騙防騙。一方面，透過官網教育板塊提供帳戶安全、交易防欺詐等知識科普。另一方面，8 月份 MEXC 將推出系列安全教育活動。

6）詐騙快速上報與響應： MEXC 建立了快速響應機制，方便用戶在遭遇詐騙苗頭時及時求助。用戶如果遇到假冒客服要求轉帳、陌生人拉進投資群誘導充值等情況，可以立即透過 MEXC 官方網站的在線客服或指定的客服郵箱提交詐騙舉報，平台會迅速針對涉嫌詐騙的帳戶展開調查。一旦確認情況屬實，MEXC 將臨時凍結涉嫌帳戶內的資產，以防止贓款繼續轉移。

3. 用戶防騙策略：「識別—防範—止損」三步走


面對層出不窮的詐騙手法，用戶自身也需要採取「三步走」的策略提高防騙能力：先識別可疑資訊，其次做好防範措施，若不幸被騙及時止損減少損失。

3.1 識別：提高警覺


首先，要了解前文提及的騙局常見的信號並時刻保持懷疑精神。切記天上不會掉餡餅，凡是聲稱高額回報、零風險的投資機會都值得警惕。留意不合常理之處，例如好友突然推薦素未聽聞的幣種、陌生客服私訊索要密碼驗證碼、交易平台網址與官方略有差異等等。這些都是潛在騙局的徵兆。另外，多留意業內新聞和官方公告。比如某些假幣常利用知名人物或機構的名字，如果官方已闢謠說明無此項目，那基本可以判定爲騙局。簡而言之，提高警惕、多留個心眼是識別詐騙資訊的關鍵。遇到以上信號，都應當暫停操作，透過官方渠道求證。

3.2 防範：牢築防線


在具備識別意識後，第二步更爲重要的是積極採取預防措施，從源頭上降低受騙可能性。

1）保護私鑰與帳戶安全： 切勿在任何非官方渠道泄露帳號密碼、驗證碼、谷歌驗證碼或錢包私鑰。並且，使用高強度、唯一性的密碼，並開啟帳戶的 2FA 雙重驗證來增加安全性，也可以充分利用 MEXC 提供的安全設置，如綁定防釣魚碼。除此之外，定期更新密碼、檢查登錄設備，避免在公共網路或他人設備上登錄帳戶，從基礎措施上杜絕帳戶被盜的風險。

2）謹慎點擊連結和掃碼： 對於來歷不明的郵件附件、群聊連結、私訊中的網址，不要貿然打開或輸入敏感資訊。養成透過手動輸入官方網站域名或使用瀏覽器書籤訪問的重要頁面，而非點擊他人發送的連結。

3）隔離錢包與分散風險：建議準備「小額實驗錢包」，當需要測試新 DApp 或可疑網站時，用只存放少量資金的錢包去連接，主力資產留在安全的錢包中，流程及資金去向無誤，再進行大額交易，以免因爲合約漏洞或假幣而遭受重大損失。同時定期使用諸如 Etherscan 授權檢查器、SlowMist、Scam Sniffer 等工具，審查並撤銷長期不必要的合約授權，防止惡意合約濫用權限。

4）降低交易投資風險： 首先，務必確認代幣的真實性。在購買新幣或參與空投前，檢查該項目是否已在諸如 MEXC 等主流交易所上線，或查驗官方公告提供的合約地址是否可信。對於年化率幾百上千的流動性挖礦、質押理財等高風險產品，一定謹慎對待。選擇 MEXC 等安全性有保障的平台交易，並充分了解項目背景和風險提示，是降低投資詐騙風險的重要一步。

3.3 止損：及時應對


如果不幸發現自己被騙或懷疑遭遇詐騙，要果斷採取行動，儘量止住損失的擴大。立刻中止與騙子的一切聯繫，切勿心存僥倖繼續轉帳或提供更多資訊。一旦意識到交易可能有詐，馬上收回剩餘資金（如仍在自己的錢包中）並更換被泄露的助記詞或私鑰。同時，迅速向平台和警方求助，比如若涉及交易所帳戶，被騙資金尚未完全轉出，可立即聯繫交易所客服請求凍結相關帳戶或資產。部分情況下，若詐騙資金流入了中心化平台或知名穩定幣合約，及時上報可能促使相關機構凍結可疑資金。

需要注意的是，不要再輕信所謂「資金追回服務」。很多社交平台上打着區塊鏈追蹤幌子的「專業人士」聲稱能幫你找回損失，其實極可能是二次詐騙。因此，正規渠道的法律報案和平台協助纔是止損的正確途徑。即使最終無法完全挽回損失，也要及時自我總結，提高警惕，防止今後再次上當。

總結


總體而言，MEXC 透過技術風控（AI實時監測、帳戶保護）、管理制度（異常交易攔截、凍結涉案資產）以及用戶教育（安全指南、社群科普）等措施，爲用戶構築了全方位的反詐屏障，爲市場營造了更公平透明的交易環境。與此同時，用戶也應扮演好自身資產第一責任人的角色，提高安全意識，遵循「識別-防範-止損」的策略，多一分警惕就少十分風險。在平台的安全保障和用戶自身的謹慎防範下，大多數騙局是可以被及時識別並防範的。

展望未來，隨着詐騙手法的提升，各交易所平台也有望在現有基礎上進一步升級防詐能力。例如，針對AI生成詐騙和身份冒用等新挑戰，嘗試引入生物識別和行爲特徵等更先進的身份校驗技術來加強 KYC 審核等等。唯有平台和用戶齊心協力、共同築牢安全防線，才能實現安心交易與長期穩健的投資目標。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。

