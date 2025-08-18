如何識破幣圈騙局？一文看懂 MEXC 防詐全攻略





2025 年，加密貨幣詐騙愈加複雜且有組織化。它融合新型 AI 技術和傳統欺詐手法，精準鎖定用戶，令人防不勝防，構成重大安全挑戰。





Hacken 最新安全報告顯示，僅 2025 年上半年， 釣魚攻擊 損失近 6 億美元，Rug Pull 騙局損失超 3 億美元，兩者之和約佔同期被盜總資產的三分之一。此外，自 2023 年以來，AI 相關漏洞利用增長了 1,025%，正成爲詐騙生態的新興威脅。詐騙者藉助 AI 深度偽造視頻和語音，進一步加大了防禦難度。





本文將深入解析常見加密騙局、應對策略以及 MEXC 平台的安全支持，幫助投資者識破陷阱、守護資產安全。













這是加密領域最常見的攻擊形式，詐騙者假冒官方或名人，誘導用戶訪問虛假網站或應用。等用戶授權錢包後便迅速轉移資產。常見手法包括冒充官方 X 帳戶、郵件或客服，並結合虛假空投獎勵，極具欺騙性。2025 年，詐騙者利用 AI 生成深偽視頻和語音，攻擊手段顯著升級。





案例：某交易所數據洩露事件中，詐騙者利用泄露的 KYC 資訊，冒充客服透過電話或郵件誘導用戶點擊釣魚連結，數月內造成上億美元損失。XRP 空投騙局中，詐騙者透過高訂閱量 YouTube 帳戶發佈AI生成的視頻，仿冒 Ripple 高管宣稱推出「獎勵計劃」，誘導用戶先轉帳以獲取空投。





應對措施：

交叉驗證連結來源，確保來自官方渠道，非官方連結一律不點擊。

切勿向任何「官方工作人員」提供私鑰或密碼（MEXC 工作人員絕不會主動索取此類資訊）。

使用硬件錢包存儲加密資產，降低在線風險。

定期檢查並撤銷可疑 DApp 的錢包權限。

啟用 2FA 雙重認證，防止未經授權的訪問。









詐騙者透過剪貼板劫持、惡意軟件或釣魚攻擊，向用戶錢包注入與真實地址高度相似的虛假地址，誘導用戶將資金轉帳至錯誤地址，從而造成資產損失。





案例：一位加密貨幣 KOL 在進行大額轉帳前，先測試性轉帳 1 USDT，結果迅速收到兩個詐騙團隊的 1 USDT 迴轉，使用的地址與真實地址極爲相似（例如：真實地址爲 0x1234...5678，釣魚地址爲 0x1234...5b78）。詐騙者透過這種方式誤導用戶向虛假地址轉帳，導致資金被盜。





應對措施：

逐位覈對轉帳地址，確保與目標地址完全一致；使用區塊鏈瀏覽器交叉驗證地址來源。

在MEXC等平台啟用錢包地址白名單，僅允許向預先驗證的地址轉帳。

避免使用公共 Wi-Fi 操作錢包，定期掃描設備以清除惡意軟件。

定期檢查並撤銷可疑DApp的錢包授權，防止未經許可的訪問。

警惕來源不明的微額轉帳（如1 USDT），切勿直接回轉，立即覈查並標記可疑地址。









高額利誘的投資詐騙在 Telegram 和 Discord 群組中頻發，詐騙者承諾「高額返利」或「跨平台套利」等高回報，誘導用戶轉帳後迅速捲款。





案例：一位加州居民透過 WhatsApp 被誘導至虛假交易平台投資，帳戶顯示虛假盈利，但無法提取資金，平台迅速關閉，該居民一共損失 4 萬美元。





應對措施：

警惕任何「無風險高回報」承諾，高收益通常伴隨高風險。

優先選擇知名且合規的交易所，避免非官方連結或未驗證平台。

透過 CoinMarketCap、CoinGecko 或 DappRadar 驗證平台合法性。

在投資前進行小額轉帳測試，確認平台提款功能。

加入官方認證的社區，及時向管理員報告可疑行爲。









詐騙者偽造 DeFi 項目，誘導用戶參與虛假流動性挖礦或質押計劃，然後實施 Rug Pull。





案例：在 Ionic Money 事件中，詐騙者偽裝成一個名爲 Lombard Finance 的團隊，誘導平台上線虛假代幣 LBTC。詐騙者鑄造了 250 枚假 LBTC，並將其作爲抵押品，從 Ionic Money 成功借出了約 860 萬美元的真實資產後棄抵押品跑路，造成平台和用戶重大損失。





應對措施：

僅參與經知名安全公司審計的 DeFi 項目，親自查閱審計報告並關注風險項。

使用 GoPlus、TokenSniffer 等安全工具評估項目可信度。

透過 Etherscan 等區塊鏈瀏覽器檢查合約開源狀態和團隊資金流向。

結合社區互動質量和歷史記錄，綜合判斷項目可信度，

在不確定項目安全性時，先以小額資金測試協議穩定性和提款功能，切勿一次性投入大額資產。









2025年， Meme 幣 熱潮使其成爲假幣和 Rug Pull 的重災區。詐騙者利用「快速致富」情緒，透過惡意合約或集中持幣，結合社交媒體炒作和偽造名人背書製造 FOMO，在價格高點撤走流動性或拋售代幣，致使幣價瞬間歸零。





案例：2025 年最臭名昭著的 Rug Pull 醜聞之一是 Libra 代幣。阿根廷總統哈維爾·米萊在社交媒體上發佈了該代幣的帖子，被市場解讀爲「名人背書」，代幣市值隨之飆升至數十億美元。在大量散戶湧入後，米萊刪除了帖子，代幣暴跌 94%。該事件被指控爲一次精心策劃的「拉高出貨」騙局。





應對措施：

檢查流動性鎖定和合約審計，例如使用 MEXC DEX+ 的安全檢測與合約審計功能。

透過區塊鏈瀏覽器監控團隊錢包，識別異常拋售行爲。

驗證名人背書來源，同時也勿輕信名人背書代幣。

Meme幣投資高風險，嚴格控制倉位，設置止損線，切勿重倉單一代幣。









隨着人工智能技術的迅猛發展，2025 年的加密貨幣詐騙愈發高科技化。這些 AI 驅動的詐騙手法不僅技術含量高，且隱蔽性強，令人難辨真偽，亟需提高警惕。以下是幾種常見且極具威脅的 AI 驅動詐騙形式：





1）AI 生成知名人士視頻

2024 年，一段 AI 生成的埃隆·馬斯克視頻在 YouTube 直播中宣稱募集資金，僅 20 分鐘內，詐騙錢包地址便收到多位受害者的轉帳。據統計，從 2024 年 3 月至 2025 年 1 月，此詐騙累計竊取超過 500 萬美元。





2）AI 生成假客服語音或視頻冒充官方人員

詐騙者利用 AI 工具生成高度逼真的語音或視頻，冒充加密交易所客服或項目方官方人員，透過社交工程手段誘導用戶泄露私鑰、助記詞或直接轉帳。此類詐騙因其高度仿真性和針對性，極易突破用戶心理防線。





3）利用 AI 偽造動態人臉視頻繞過KYC身份認證

詐騙者透過 AI 生成動態人臉視頻，模擬真實人物的面部表情和動作，成功繞過交易所的生物識別 KYC 系統，盜取帳戶資金。





應對措施：

透過官方渠道（如官網、認證社交帳號）多方覈實消息真偽，切勿輕信視頻或語音。

勿向任何人透露私鑰、助記詞或密碼，即使對方是官方人員。

啟用 2FA 雙重認證，提升帳戶安全性。

警惕異常請求或高回報誘惑，保持理性判斷。









1）保護帳戶安全： MEXC建立了完善的帳戶安全防護體系，透過多層次技術手段保障用戶帳戶不被盜用，包括開啟雙重身份驗證（2FA）和設置防釣魚碼、實時攔截可疑登錄連結等措施。此外，MEXC 採用冷熱錢包分離和多重簽名技術存儲用戶資產，從底層提升資金安全性。





2）保護交易安全： 平台利用先進的算法和AI實時監測價格異常波動和可疑的循環交易模式（如刷量、操縱市場）。一旦識別出可能的惡意操作，MEXC 會迅速限制相關可疑帳戶，以防範洗盤、「拉高拋售」等操縱行爲，維護市場的公平透明。值得一提的是，MEXC 高性能的交易撮合引擎也保障了交易的穩定高效執行，在技術層面降低了延遲套利等惡意交易利用系統漏洞的可能。





3）官方渠道驗證： 爲防止用戶誤入假冒官方渠道，MEXC 推出了官方帳號驗證工具。用戶可透過 MEXC 官網底部「用戶支持」區域的「 爲防止用戶誤入假冒官方渠道，MEXC 推出了官方帳號驗證工具。用戶可透過 MEXC 官網底部「用戶支持」區域的「 官方驗證通道 」頁面，輸入某個社交帳號 ID（如 Telegram 或 X 等）進行查詢。若查詢結果顯示綠色已驗證標識，則表示該帳號是 MEXC 官方帳號（並會列出與該 ID 對應的其他官方渠道）；若彈出紅色未驗證警示，則說明該帳號非官方，提醒用戶提高警惕，切勿點擊其提供的任何連結。





4）AI 驅動的詐騙檢測： MEXC 充分利用人工智能技術提升風控的及時性和準確性，構建了 AI 模型，對異常交易行爲、登錄模式以及鏈上資金異動等進行實時檢測，一旦出現可疑情況就自動攔截或提交人工審核。這種「AI+人工」結合的風險監控體系極大提高了對新型詐騙的響應速度，MEXC 透過 AI 監測在 Q2 成功將詐騙攻擊次數環比降低了 12%。





5）用戶安全教育： 除了技術防禦，MEXC 也注重提升用戶的安全意識，幫助用戶自己識騙防騙。一方面，透過官網教育板塊提供帳戶安全、交易防欺詐等知識科普。另一方面，8 月份 MEXC 將推出系列安全教育活動。





6）詐騙快速上報與響應： MEXC 建立了快速響應機制，方便用戶在遭遇詐騙苗頭時及時求助。用戶如果遇到假冒客服要求轉帳、陌生人拉進投資群誘導充值等情況，可以立即透過 MEXC 官方網站的在線客服或指定的客服郵箱提交詐騙舉報，平台會迅速針對涉嫌詐騙的帳戶展開調查。一旦確認情況屬實，MEXC 將臨時凍結涉嫌帳戶內的資產，以防止贓款繼續轉移。









面對層出不窮的詐騙手法，用戶自身也需要採取「三步走」的策略提高防騙能力：先識別可疑資訊，其次做好防範措施，若不幸被騙及時止損減少損失。









首先，要了解前文提及的騙局常見的信號並時刻保持懷疑精神。切記天上不會掉餡餅，凡是聲稱高額回報、零風險的投資機會都值得警惕。留意不合常理之處，例如好友突然推薦素未聽聞的幣種、陌生客服私訊索要密碼驗證碼、交易平台網址與官方略有差異等等。這些都是潛在騙局的徵兆。另外，多留意業內新聞和官方公告。比如某些假幣常利用知名人物或機構的名字，如果官方已闢謠說明無此項目，那基本可以判定爲騙局。簡而言之，提高警惕、多留個心眼是識別詐騙資訊的關鍵。遇到以上信號，都應當暫停操作，透過官方渠道求證。









在具備識別意識後，第二步更爲重要的是積極採取預防措施，從源頭上降低受騙可能性。





1）保護私鑰與帳戶安全： 切勿在任何非官方渠道泄露帳號密碼、驗證碼、谷歌驗證碼或錢包私鑰。並且，使用高強度、唯一性的密碼，並開啟帳戶的 2FA 雙重驗證來增加安全性，也可以充分利用 MEXC 提供的安全設置，如綁定防釣魚碼。除此之外，定期更新密碼、檢查登錄設備，避免在公共網路或他人設備上登錄帳戶，從基礎措施上杜絕帳戶被盜的風險。





2）謹慎點擊連結和掃碼： 對於來歷不明的郵件附件、群聊連結、私訊中的網址，不要貿然打開或輸入敏感資訊。養成透過手動輸入官方網站域名或使用瀏覽器書籤訪問的重要頁面，而非點擊他人發送的連結。





3）隔離錢包與分散風險：建議準備「小額實驗錢包」，當需要測試新 DApp 或可疑網站時，用只存放少量資金的錢包去連接，主力資產留在安全的錢包中，流程及資金去向無誤，再進行大額交易，以免因爲合約漏洞或假幣而遭受重大損失。同時定期使用諸如 Etherscan 授權檢查器、SlowMist、Scam Sniffer 等工具，審查並撤銷長期不必要的合約授權，防止惡意合約濫用權限。





4）降低交易投資風險： 首先，務必確認代幣的真實性。在購買新幣或參與空投前，檢查該項目是否已在諸如 MEXC 等主流交易所上線，或查驗官方公告提供的合約地址是否可信。對於年化率幾百上千的流動性挖礦、質押理財等高風險產品，一定謹慎對待。選擇 MEXC 等安全性有保障的平台交易，並充分了解項目背景和風險提示，是降低投資詐騙風險的重要一步。









如果不幸發現自己被騙或懷疑遭遇詐騙，要果斷採取行動，儘量止住損失的擴大。立刻中止與騙子的一切聯繫，切勿心存僥倖繼續轉帳或提供更多資訊。一旦意識到交易可能有詐，馬上收回剩餘資金（如仍在自己的錢包中）並更換被泄露的助記詞或私鑰。同時，迅速向平台和警方求助，比如若涉及交易所帳戶，被騙資金尚未完全轉出，可立即聯繫交易所客服請求凍結相關帳戶或資產。部分情況下，若詐騙資金流入了中心化平台或知名穩定幣合約，及時上報可能促使相關機構凍結可疑資金。





需要注意的是，不要再輕信所謂「資金追回服務」。很多社交平台上打着區塊鏈追蹤幌子的「專業人士」聲稱能幫你找回損失，其實極可能是二次詐騙。因此，正規渠道的法律報案和平台協助纔是止損的正確途徑。即使最終無法完全挽回損失，也要及時自我總結，提高警惕，防止今後再次上當。













展望未來，隨着詐騙手法的提升，各交易所平台也有望在現有基礎上進一步升級防詐能力。例如，針對AI生成詐騙和身份冒用等新挑戰，嘗試引入生物識別和行爲特徵等更先進的身份校驗技術來加強 KYC 審核等等。唯有平台和用戶齊心協力、共同築牢安全防線，才能實現安心交易與長期穩健的投資目標。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。