2025 年夏，ENA 一戰成名。其價格自 7 月起，一直呈現上漲狀態，一舉成為市值前 100 代幣中表現最為強勁的代幣之一。尤其是在 7 月底，ENA 延續強勢，，價格一舉突破 0.70 美元，創下今年以來的新高。這看似突如其來的熱潮，實則是 Ethena 平台機制成熟、機構資金入場以及市場結構共振的集體效應。 1.什麼是Ethena（ENA）？ 1.1 什麼是 Ethena？ Ethena 2025 年夏，ENA 一戰成名。其價格自 7 月起，一直呈現上漲狀態，一舉成為市值前 100 代幣中表現最為強勁的代幣之一。尤其是在 7 月底，ENA 延續強勢，，價格一舉突破 0.70 美元，創下今年以來的新高。這看似突如其來的熱潮，實則是 Ethena 平台機制成熟、機構資金入場以及市場結構共振的集體效應。 1.什麼是Ethena（ENA）？ 1.1 什麼是 Ethena？ Ethena
新手學院/市場洞察/熱點分析/ENA 暴漲：Et...DeFi 新格局？

ENA 暴漲：Ethena 如何用「合成美元」攪動 DeFi 新格局？

2025年8月25日MEXC
0m
#行業熱門
Ethena
ENA$0.3436+4.31%
DeFi
DEFI$0.000833+4.12%
Ethena USDe
USDE$0.9993+0.01%
以太幣
ETH$3,576.05-0.49%
TONCOIN
TON$2.151+1.79%

2025 年夏，ENA 一戰成名。其價格自 7 月起，一直呈現上漲狀態，一舉成為市值前 100 代幣中表現最為強勁的代幣之一。尤其是在 7 月底，ENA 延續強勢，，價格一舉突破 0.70 美元，創下今年以來的新高。這看似突如其來的熱潮，實則是 Ethena 平台機制成熟、機構資金入場以及市場結構共振的集體效應。



*BTN-點擊購買ENA&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/ENA_USDT *

1.什麼是Ethena（ENA）？


1.1 什麼是 Ethena？


Ethena 是一個基於以太坊區塊鏈開發的去中心化金融（DeFi）協議，致力於構建名為 USDe 的合成穩定幣。與傳統穩定幣依賴銀行託管資產不同，USDe 完全以鏈上資產和對衝策略構建，實現無需中心化託管的美元替代物。其目標是為全球用戶提供一種 抗審查、可擴展且去信任化 的數字穩定幣，突破現有金融體系邊界。

Ethena 引入了一種創新的 Delta中性對衝模型（Delta-Neutral Strategy），即透過持有現貨資產（如 ETH）同時建立等額反向的永續合約空頭倉位，來實現資產價值的穩定。此外，Ethena 還致力於提高跨鏈兼容性，增強鏈上交易效率並降低交易成本，推動 USDe 在多鏈生態中的廣泛流通。

1.2 什麼是 ENA ？


ENA 是 Ethena 協議的治理與激勵代幣。持有者將來可參與包括「費用開關」（fee‑switch）等在內的治理投票，據 Kairos Research，已有兩項激活條件達成，ENA 持有者很快可能開始分享協議收益。

2.Ethena 背後的機制如何支撐 ENA？


2.1 Ethena 的核心玩法來自 基差套利


  • 其維持 USDe 的穩定性是透過持有現貨（如 ETH）並做相反方向的永續合約空頭頭寸，從而構建 delta‑neutral 的結構，即無方向性風險的對衝結構。
  • 利潤主要來源於永續合約的持續正資金費率（funding rate）。當合約多頭支付資金費給空頭時，Ethena 持有空頭便可持續獲利。

Ethena 的運作


2.2 治理機制與 Fee‑Switch 激活


Fee-Switch 是 Ethena 的分潤系統——協議將從獲得的收益中拿出一部分，按比例分發給 ENA 持有者。這類似於傳統金融中的「股息分紅」，但以鏈上治理形式體現。這個功能尚未正式開啟，但兩項關鍵指標已達標，市場正在預期其即將落地，ENA 的投資吸引力隨之上升。

2.3合規與生態佈局：與 Anchorage、TON 合作


Ethena 並未止步於 DeFi 技術構建，其在合規與生態擴展方面也持續發力：與 Anchorage Digital 合作推出 USDtb——由 BlackRock 貨幣市場基金支持的合規穩定幣，為機構客戶提供可信數字美元替代品；與 TON 基金會合作，將 USDe 集成進 Telegram 錢包，使得 9 億用戶可在聊天應用中輕鬆使用合成穩定幣。這一步極大拓展了 Ethena 的應用邊界。

3.驅動 ENA 上漲的 3 大關鍵因素


3.1 USDe 供應激增：生態基本面的強勢表現


根據鏈上數據，USDe 在過去一個月內供應量激增 75%，突破 90 億美元，已成為全球第三大穩定幣，僅次於 USDC 和 USDT。隨着 USDe 使用量暴漲，對抵押資產與治理機制的依賴自然上升，ENA 的核心地位與市場需求同步提升。

3.2 機構進場與鯨魚囤積：市場結構全面強化


7 月中旬，StablecoinX 宣佈將投入 3.6 億美元購買 ENA，計劃以每日約 500 萬美元的節奏進行集中回購，並將所購 ENA 長期鎖倉。這不僅顯著提升了 ENA 的流動性需求，也強化了市場對該代幣的價格支撐。與此同時，多位鏈上鯨魚地址單日轉入近 6,000 萬枚 ENA（價值超 3000 萬美元）至各大交易平台，顯示出市場正在進行積極的加倉與套利操作。

*BTN-點擊購買ENA&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/ENA_USDT *

3.3 敘事與預期雙輪驅動：Fee-Switch、協議收入與治理紅利


在當前宏觀市場利率變化頻繁的背景下，Ethena 的 「資金費率套利」 模型本質上構建了一種鏈上版的「DeFi 儲蓄賬戶」，其收益邏輯對機構和高淨值用戶極具吸引力。隨着協議收入穩定增長，Fee-Switch 功能臨近啟動，ENA 作為未來收益分配的載體，其價值被迅速重估。這種敘事上的清晰預期和實際收益支撐，構成 ENA 上漲的核心邏輯閉環。

4.未來展望：ENA 的機會與挑戰並存


ENA 的故事並未結束。隨着 DeFi 市場的逐漸回暖，Ethena 所倡導的鏈上合成美元生態正成為一種新範式，ENA 是其治理中樞與價值捕獲器。與此同時，ENA 也面臨多重挑戰：

  • 資金費率反轉風險：當前套利機制高度依賴永續合約維持正向資金費率，一旦轉負將直接影響協議收益；
  • 代幣解鎖壓力：部分 ENA 分發計劃尚未完全解鎖，潛在拋壓需持續關注；
  • 對手方風險：協議仍需在市場極端波動下證明其抗風險能力。

不過，在整體市場對穩定幣模型逐漸審慎審視的大環境下，Ethena 的鏈上透明度與套利邏輯，反而成為其差異化優勢。未來是否能持續吸引機構資本與用戶信心，將決定 ENA 是否具備穿越週期的價值。

5.結語：ENA，DeFi 穩定幣賽道的新範式？


在 2025 年的加密資產新浪潮中，Ethena 與其治理代幣 ENA 正逐漸脫穎而出。它不僅構建了一種全新的、去中心化的美元替代品，更透過清晰的治理邏輯和可量化的收益模式，激活了鏈上金融的又一重大可能。

對投資者而言，ENA 不再只是一個單純的 DeFi 代幣，而是參與全球穩定幣變革、治理收入分配和鏈上金融新結構的一張入場券。在這一場由套利機制、協議設計與市場資本共同演繹的金融實驗中，ENA 無疑是最值得關注的主角之一。

*BTN-點擊購買ENA&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/ENA_USDT *

閱讀推薦：

為什麼選擇MEXC合約交易？深入了解 MEXC 合約交易的優勢與特色，助您在合約領域搶佔先機。
如何參與M-Day? 掌握參與 M-Day 的具體方法與技巧，不錯過每天超 7 萬 USDT 的合約體驗金空投
合約交易操作指南（App端）詳細了解 App 端合約交易的操作流程，讓您輕鬆上手，玩轉合約交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金