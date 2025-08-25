ENA 暴漲：Ethena 如何用「合成美元」攪動 DeFi 新格局？

2025 年夏， ENA 一戰成名。其價格自 7 月起，一直呈現上漲狀態，一舉成為市值前 100 代幣中表現最為強勁的代幣之一。尤其是在 7 月底，ENA 延續強勢，，價格一舉突破 0.70 美元，創下今年以來的新高。這看似突如其來的熱潮，實則是 Ethena 平台機制成熟、機構資金入場以及市場結構共振的集體效應。

























Ethena 引入了一種創新的 Delta中性對衝模型（Delta-Neutral Strategy），即透過持有現貨資產（如 ETH）同時建立等額反向的永續合約空頭倉位，來實現資產價值的穩定。此外，Ethena 還致力於提高跨鏈兼容性，增強鏈上交易效率並降低交易成本，推動 USDe 在多鏈生態中的廣泛流通。









ENA 是 Ethena 協議的治理與激勵代幣。持有者將來可參與包括「費用開關」（fee‑switch）等在內的治理投票，據 Kairos Research，已有兩項激活條件達成，ENA 持有者很快可能開始分享協議收益。













其維持 USDe 的穩定性是透過持有現貨（如 ETH）並做相反方向的永續合約空頭頭寸，從而構建 delta‑neutral 的結構，即無方向性風險的對衝結構。

利潤主要來源於永續合約的持續正資金費率（funding rate）。當合約多頭支付資金費給空頭時，Ethena 持有空頭便可持續獲利。

















Fee-Switch 是 Ethena 的分潤系統——協議將從獲得的收益中拿出一部分，按比例分發給 ENA 持有者。這類似於傳統金融中的「股息分紅」，但以鏈上治理形式體現。這個功能尚未正式開啟，但兩項關鍵指標已達標，市場正在預期其即將落地，ENA 的投資吸引力隨之上升。





















75%，突破 90 億美元，已成為全球第三大穩定幣，僅次於 根據鏈上數據，USDe 在過去一個月內供應量激增，突破，已成為全球第三大穩定幣，僅次於 USDC 和 USDT。隨着 USDe 使用量暴漲，對抵押資產與治理機制的依賴自然上升，ENA 的核心地位與市場需求同步提升。





















在當前宏觀市場利率變化頻繁的背景下，Ethena 的 「資金費率套利」 模型本質上構建了一種鏈上版的「DeFi 儲蓄賬戶」，其收益邏輯對機構和高淨值用戶極具吸引力。隨着協議收入穩定增長，Fee-Switch 功能臨近啟動，ENA 作為未來收益分配的載體，其價值被迅速重估。這種敘事上的清晰預期和實際收益支撐，構成 ENA 上漲的核心邏輯閉環。









ENA 的故事並未結束。隨着 DeFi 市場的逐漸回暖，Ethena 所倡導的鏈上合成美元生態正成為一種新範式，ENA 是其治理中樞與價值捕獲器。與此同時，ENA 也面臨多重挑戰：





資金費率反轉風險 ：當前套利機制高度依賴永續合約維持正向資金費率，一旦轉負將直接影響協議收益；

代幣解鎖壓力 ：部分 ENA 分發計劃尚未完全解鎖，潛在拋壓需持續關注；

對手方風險：協議仍需在市場極端波動下證明其抗風險能力。





不過，在整體市場對穩定幣模型逐漸審慎審視的大環境下，Ethena 的鏈上透明度與套利邏輯，反而成為其差異化優勢。未來是否能持續吸引機構資本與用戶信心，將決定 ENA 是否具備穿越週期的價值。









在 2025 年的加密資產新浪潮中，Ethena 與其治理代幣 ENA 正逐漸脫穎而出。它不僅構建了一種全新的、去中心化的美元替代品，更透過清晰的治理邏輯和可量化的收益模式，激活了鏈上金融的又一重大可能。





對投資者而言，ENA 不再只是一個單純的 DeFi 代幣，而是參與全球穩定幣變革、治理收入分配和鏈上金融新結構的一張入場券。在這一場由套利機制、協議設計與市場資本共同演繹的金融實驗中，ENA 無疑是最值得關注的主角之一。









閱讀推薦：





如何參與M-Day? 掌握參與 M-Day 的具體方法與技巧，不錯過每天超 7 萬 USDT 的合約體驗金空投





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



