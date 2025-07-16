







需要注意，不同於傳統金融市場，加密貨幣的蠟燭圖是綠漲紅跌。





吊頸線是看跌蠟燭圖形態之一，是指價格經過一輪上漲後，在高位留下一根長下引線，小實體的K線，陰線或者陽線均可。吊頸線是強烈看跌信號。吊頸線之後第二根K線一般為陰線，陰線長度越長，下跌走勢開啟的可能性也越大。









射擊之星正如其名仿佛一把槍的瞄準星，其形狀是倒錘頭線。射擊之星通常出現在上升趨勢頂部，是比較明顯的見頂信號。射擊之星的實體較短，上引線較長，可以是小陽線或者小陰線。













看跌吞沒形態通常發生在上升趨勢的末端，其由2根蠟燭圖組成，第一根蠟燭圖是小陽線，隨後第二根蠟燭圖是大陰線，將小陽線吞沒。看跌吞沒通常表示價格波動十分劇烈，並且市場後續走勢不容樂觀。第二根陰線實體越大，後續下跌趨勢可能越顯著。





黃昏之星出現在上漲途中，是市場價格走勢見頂的信號，且信號具有較強可靠性。如果市場走勢出現黃昏之星形態，需要謹慎對待。





黃昏之星由3根K線圖組成，其走勢和早晨之星相反。黃昏之星的第1根是陽線，第2根是小陰、小陽或十字線，第3根是陰線，且陰線最低價跌破陽線的最低價。









紅三兵形態由三根連續下跌的陰線組成，三根陰線均不存在引線或存在很短的引線。每個交易日的開盤價都與前一日的價格相似，但是隨着賣方的不斷施壓，收盤價不斷下跌。紅三兵形態通常是下跌趨勢的開始。









