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看漲蠟燭圖形態

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2023.08.14 MEXC
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在新手學院的其他文章中，我們介紹了蠟燭圖基本知識，在接下來兩篇文章里，我們將介紹常見的看漲和看跌蠟燭圖形態。讓我們先從看漲蠟燭圖形態開始，看漲蠟燭圖形態顧名思義是指出現這類蠟燭圖形態後，後市發生上漲的概率較大。常見看漲蠟燭圖形態分為以下幾種：①錘頭線形態②倒錘頭線形態③看漲吞沒形態④早晨之星形態⑤綠三兵形態。
需要注意，不同於傳統金融市場，加密貨幣的蠟燭圖是綠漲紅跌。

①錘頭線蠟燭圖形態
錘頭線蠟燭圖形態，通常位於下降趨勢的底部。錘頭線通常表明，多方/買方強勢，儘管有拋壓，但最終強大的購買力使得價格回升形成錘頭線。出現錘頭線形態表明後續上漲概率更大。



②倒錘頭線形態
倒錘頭線有着較小的實體和較長的上引線，通常出現在下行趨勢的底部，是一個潛在的看漲反轉信號。如果在重要支撐位附近形成倒錘頭線形態，則看漲信號更加強烈。



③看漲吞沒形態
看漲吞沒形態由2根蠟燭圖構成，一根陰線和一根陽線，大多出現在下跌趨勢的末端。下跌趨勢的最後一根陰線被更大的陽線吞沒。看漲吞沒形態出現原因是：在下跌趨勢末端，空方/賣方力量減弱，多方/買方力量增強。



④早晨之星形態
早晨之星又稱「黎明之星」，是典型看漲蠟燭圖模式，往往是一種行情見底反轉的信號。所以，這種形態出現在下降趨勢之中，尤其需要注意。
早晨之星形態由三根K線組合而成，它的第一根蠟燭圖是陰線，而且是由恐慌性拋盤形成的大陰線；第二根小幅震盪，形成星的主體部分，既可以是陰線又可以是陽線；第三根，是一根大陽線，表明買方完全消化了賣壓。



⑤綠三兵
綠三兵是較為常見的看漲形態之一，綠三兵是指在陰線之後，三根依次上漲的陽線。當這種K線組合出現時，後續看漲較多。綠三兵的有效性取決於三根陽線的實體大小，實體越大，其後續看漲的概率越大。




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