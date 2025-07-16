8月MX專區活動數據表現





8 月份的加密市場行情整體冷淡，大盤走勢在拉低反彈中多次來回拉扯，相比上月整體大盤呈現小幅下跌的趨勢。受到大盤的影響，8 月份 MX 代幣價格在 3.7 USDT 上下小幅波動。相比於年初 2.6 USDT 的價格，MX 截至目前為止仍然有約 42.3% 的漲幅。





不難看出，長期持有 MX 代幣能夠幫助您在代幣自身價格漲幅中獲取收益。除此之外，MEXC 還為 MX Holder 們提供了專屬的免費空投活動賺取收益。更多關於 MX 權益的詳細內容，您可以閱讀《 MX 持有者的三大權益 》進行了解。









2024 年 8 月，MEXC 平臺一共開展了 120 場空投活動。空投活動共發放價值超 634 萬美元的獎勵，活動年收益率高達 42%。





根據 MEXC 平臺數據統計，如下表所示，在 8 月份的空投活動中，前 5 的代幣漲幅均超過了 100%，其中代幣 ORDER 漲幅最高，高達 761.5%。另外在代幣漲幅數據對比中可以看到，漲幅前三的代幣漲幅均超過了 120%。代幣 HF 和 EDLC 漲幅分別為 139.92% 和 124.76%。更多代幣漲幅詳細信息，您可以通過下面表格進行了解。





項目名稱 空投時間 （投入MX時間） 價格上漲率 （取自8月31日數據） ORDER 2024/8/26 761.50% HF 2024/8/20 139.92% EDLC 2024/8/1 124.76% DEOD 2024/8/12 113.30% RFRM 2024/8/29 105.00%









Launchpool 和陽光普照是針對 MX Holder 們的專屬免費空投活動。如果您持有 1000 枚及以上的 MX 代幣，您可以報名參加陽光普照和 Launchpool 活動。





打開 MEXC 官網首頁，在頁面頂部導航欄中的【現貨交易】子菜單裡，您可以看到【Launchpool】和【陽光普照】的活動入口。













如果您現在還不是 MX Holder，您想要參加 Launchpool 和 陽光普照活動，需要在 MEXC 平臺購買並持有至少 1000 枚 MX 代幣即可參與活動。關於如何購買 MX 代幣，您可以閱讀內容《 一分鐘購買 MX 》，按照教程步驟進行購買。





持有 MX 代幣除了能夠免費參與到空投活動外，還可以享受交易手續費折扣優惠。如果您是 MX 的持有者，即可使用 MX 抵扣現貨和 USDT 本位合約交易手續費，享受 20% 手續費折扣。除此之外，如果您近 1 天內 MX 現貨持有數量不低於 1000 枚即可享受交易手續費 50% 優惠。





MEXC 交易平臺以代幣種類齊全、上幣速度快的特點吸引廣大用戶，以交易深度好、操作絲滑、安全穩定、客服回覆即時等優質體驗受到用戶喜愛。MEXC 平臺始終堅持用戶至上的原則，致力於為用戶打造一個安全穩定放心交易的交易平臺。



