合約交易中如何防止爆倉？









在合約交易中，由於行情發生較大波動，導致您合約賬戶中的保證金無法繼續維持保證金水平，您的倉位必須被平倉的事件稱為強制平倉，也就是我們常說的爆倉。













爆倉發生的最主要原因，是由於市場價格的波動幅度超出了交易者的預期，導致自己倉位不能即時補充保證金。常見爆倉發生原因如下：









合約交易有著高收益高風險的特點，交易者在追求利潤的同時，使用過高的槓桿或較大的倉位，會導致自身保證金比例過低，抵抗市場價格波動能力較弱，增加爆倉風險。









很多交易者習慣自己盯盤不去設置止損，根據市場變動情況選擇是否平倉，還有些交易者自身沒有設置止損的習慣，這些習慣如果碰到行情較大波動時，很容易導致爆倉發生。









市場行情變動往往沒有規律，沒有人能夠準確預測未來漲跌情況。受到短期市場行情走勢影響，往往有交易者堅信未來會繼續保持這一行情走勢並且增加倉位，或者堅信未來走勢會發生反轉，這些經驗策略可能會導致原本的倉位損失進一步擴大，並且最終導致爆倉發生。









在進行合約交易前，由於合約交易波動性高的特性，您需要做好投資預期以及風險管理。這樣即使市場行情發生較大變動，您的損失也會在可控範圍內。













沒有固定的槓桿比例，這取決於您的自身賬戶資金情況以及對風險的偏好程度。對於新手交易來說，不建議設置過高倍數的槓桿，降低槓桿倍數能夠有效減少您的爆倉風險。









在進行合約交易時，您需要在開倉時或者對已經開倉的交易設置止損點，這樣在發生波動時候可以將您的損失降低到可承受範圍內，有效避免爆倉情況發生。









學會合理分配資金，確保您的投資組合中沒有單一資產超過整體資金一定的百分比，這樣分散資金調整倉位能夠有效降低風險。



