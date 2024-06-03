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合約交易中如何防止爆倉？

#初階
#新手入門
2024.06.3 MEXC
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1. 什麼是爆倉


在合約交易中，由於行情發生較大波動，導致您合約賬戶中的保證金無法繼續維持保證金水平，您的倉位必須被平倉的事件稱為強制平倉，也就是我們常說的爆倉。

如果您想了解更多關於爆倉的相關內容，您可以閱讀內容《什麼是強制平倉》進行了解。

2. 為什麼會出現爆倉


爆倉發生的最主要原因，是由於市場價格的波動幅度超出了交易者的預期，導致自己倉位不能即時補充保證金。常見爆倉發生原因如下：

2.1 高槓桿或擴大倉位


合約交易有著高收益高風險的特點，交易者在追求利潤的同時，使用過高的槓桿或較大的倉位，會導致自身保證金比例過低，抵抗市場價格波動能力較弱，增加爆倉風險。

2.2 不設置止損


很多交易者習慣自己盯盤不去設置止損，根據市場變動情況選擇是否平倉，還有些交易者自身沒有設置止損的習慣，這些習慣如果碰到行情較大波動時，很容易導致爆倉發生。

2.3 策略錯誤


市場行情變動往往沒有規律，沒有人能夠準確預測未來漲跌情況。受到短期市場行情走勢影響，往往有交易者堅信未來會繼續保持這一行情走勢並且增加倉位，或者堅信未來走勢會發生反轉，這些經驗策略可能會導致原本的倉位損失進一步擴大，並且最終導致爆倉發生。

3. 如何避免爆倉


在進行合約交易前，由於合約交易波動性高的特性，您需要做好投資預期以及風險管理。這樣即使市場行情發生較大變動，您的損失也會在可控範圍內。

如果您是合約新手，您還可以通過使用合約模擬盤進行交易練手，或者使用跟單策略進行初步嘗試，逐漸掌握交易技巧後再進行交易。

3.1 控制槓桿


沒有固定的槓桿比例，這取決於您的自身賬戶資金情況以及對風險的偏好程度。對於新手交易來說，不建議設置過高倍數的槓桿，降低槓桿倍數能夠有效減少您的爆倉風險。

3.2 設置止損


在進行合約交易時，您需要在開倉時或者對已經開倉的交易設置止損點，這樣在發生波動時候可以將您的損失降低到可承受範圍內，有效避免爆倉情況發生。

3.3 合理分配資金


學會合理分配資金，確保您的投資組合中沒有單一資產超過整體資金一定的百分比，這樣分散資金調整倉位能夠有效降低風險。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


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