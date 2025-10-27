ZTX（ZTX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00097406 24H最高价 $ 0.00101251 历史最高 $ 0.03870653 最低价 $ 0.00095591 涨跌幅（1H） +0.21% 涨跌幅（1D） +1.25% 漲跌幅（7D） -2.75%

ZTX（ZTX）当前实时价格为 $0.00099342。过去 24 小时内，ZTX 的交易价格在 $ 0.00097406 至 $ 0.00101251 之间波动，市场活跃度显著。ZTX 的历史最高价为 $ 0.03870653，历史最低价为 $ 0.00095591。

从短期表现来看，ZTX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.21%，过去 24 小时内变动为 +1.25%，过去 7 天内累计变动为 -2.75%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ZTX（ZTX）市场信息

市值 $ 4.18M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 9.93M 流通量 4.20B 总供应量 10,000,000,000.0

ZTX 的当前市值为 $ 4.18M, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZTX 的流通量为 4.20B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.93M。