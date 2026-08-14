Zoe 今日价格

Zoe (ZOE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.27%。当前 ZOE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ZOE。

Zoe 目前市值在 $ 106,772 排名第 #-，流通供应量为 80.00B ZOE。过去 24 小时内，ZOE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZOE 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -1.01%。过去一天，总交易量达到 --。

Zoe（ZOE）市场信息

市值 $ 106.77K$ 106.77K $ 106.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 133.47K$ 133.47K $ 133.47K 流通量 80.00B 80.00B 80.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Zoe 的当前市值为 $ 106.77K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ZOE 的流通量为 80.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 133.47K。