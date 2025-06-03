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Zodor 价格 (ZOD)

USD

Zodor (ZOD) 实时价格图表

$0.00108373
$0.00108373$0.00108373
+7.30%(1D)

今天 Zodor (ZOD) 的价格

今天 Zodor (ZOD) 的实时价格为 0.00108373 USD。目前其市值为 $ 108.37K USD。ZOD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Zodor 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Zodor 当天价格变化为 +7.31%
- 其循环供应量为 100.00M USD

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Zodor (ZOD) 价格表现 USD

今天内，Zodor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Zodor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Zodor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Zodor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+7.31%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Zodor (ZOD) 价格分析

Zodor 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00100994
$ 0.00100994$ 0.00100994

$ 0.00108575
$ 0.00108575$ 0.00108575

$ 0.0014363
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-0.09%

+7.31%

-0.19%

Zodor (ZOD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 108.37K
$ 108.37K$ 108.37K

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100.00M
100.00M 100.00M

什么是Zodor (ZOD)

The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors.

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Zodor (ZOD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Zodor (ZOD) 的其他问题

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ZOD 兑换为当地货币

1 ZOD 兑换 VND
28.51835495
1 ZOD 兑换 AUD
A$0.0016797815
1 ZOD 兑换 GBP
0.0008019602
1 ZOD 兑换 EUR
0.0009428451
1 ZOD 兑换 USD
$0.00108373
1 ZOD 兑换 MYR
RM0.0045950152
1 ZOD 兑换 TRY
0.0423955176
1 ZOD 兑换 JPY
¥0.155190136
1 ZOD 兑换 RUB
0.0854737851
1 ZOD 兑换 INR
0.0927997999
1 ZOD 兑换 IDR
Rp17.7660627312
1 ZOD 兑换 KRW
1.4927405393
1 ZOD 兑换 PHP
0.0603420864
1 ZOD 兑换 EGP
￡E.0.0538180318
1 ZOD 兑换 BRL
R$0.0061447491
1 ZOD 兑换 CAD
C$0.0014847101
1 ZOD 兑换 BDT
0.1324751552
1 ZOD 兑换 NGN
1.7147534671
1 ZOD 兑换 UAH
0.0450289815
1 ZOD 兑换 VES
Bs0.10403808
1 ZOD 兑换 PKR
Rs0.3048424117
1 ZOD 兑换 KZT
0.5551840417
1 ZOD 兑换 THB
฿0.035329598
1 ZOD 兑换 TWD
NT$0.0325119
1 ZOD 兑换 AED
د.إ0.0039772891
1 ZOD 兑换 CHF
Fr0.0008886586
1 ZOD 兑换 HKD
HK$0.0084964432
1 ZOD 兑换 MAD
.د.م0.0099594787
1 ZOD 兑换 MXN
$0.0208401279