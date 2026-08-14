zkLink 今日价格

zkLink (ZKL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.40%。当前 ZKL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ZKL。

zkLink 目前市值在 $ 122,077 排名第 #-，流通供应量为 603.33M ZKL。过去 24 小时内，ZKL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.750654，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ZKL 在过去一小时内波动了 +1.11%，过去7 天内波动了 -3.89%。过去一天，总交易量达到 $ 102.64K。

zkLink（ZKL）市场信息

市值 $ 122.08K$ 122.08K $ 122.08K 成交量（24H） $ 102.64K$ 102.64K $ 102.64K 完全稀释市值 $ 202.34K$ 202.34K $ 202.34K 流通量 603.33M 603.33M 603.33M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

zkLink 的当前市值为 $ 122.08K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 102.64K。ZKL 的流通量为 603.33M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 202.34K。