Yield Optimizer USD Edge 今日价格

Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE) 今日实时价格为 $ 1.01，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 YOUSDEDGE 兑 USD 的汇率为 $ 1.01 每 YOUSDEDGE。

Yield Optimizer USD Edge 目前市值在 $ 65,297 排名第 #-，流通供应量为 64.63K YOUSDEDGE。过去 24 小时内，YOUSDEDGE 的交易价格在 $ 1.01（低点）和 $ 1.01（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.01，而历史最低价为 $ 1.006。

短期表现方面，YOUSDEDGE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.12%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Yield Optimizer USD Edge（YOUSDEDGE）市场信息

市值 $ 65.30K$ 65.30K $ 65.30K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 65.30K$ 65.30K $ 65.30K 流通量 64.63K 64.63K 64.63K 总供应量 64,630.169568 64,630.169568 64,630.169568

Yield Optimizer USD Edge 的当前市值为 $ 65.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。YOUSDEDGE 的流通量为 64.63K，总供应量是 64630.169568，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 65.30K。